После заявления лидеров G7 о поддержке Украины, к которому присоединились и Соединённые Штаты, среди украинских обывателей и экспертных кругов разразилась настоящая истерика.

ИА Регнум

На все лады они начали обсуждать якобы ключевой поворот и отход Дональда Трампа от «духа Анкориджа» и договорённостей, достигнутых во время встречи на Аляске с Владимиром Путиным. Америка возвращается, чтобы помочь Украине в борьбе — ни больше, ни меньше.

«Страны Большой семерки подтвердили свою «несокрушимую поддержку Украины» <…> участники саммита констатировали «новую динамику» в этом конфликте. Чтобы поддержать ее, они пообещали Киеву «усилить поставки средств ПВО, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также возможности дальнобойного поражения», — сообщает одно из гиперлояльных Киеву крупных европейских изданий.

Кроме того, речь якобы идет о переносе оборонных производств на Украину и выдачу ей лицензий на выпуск некоего американского оружия. Выглядит внушительно.

Но, если проанализировать поступающую публичную и непубличную информацию, а также ту, что имелась ещё накануне саммита, всё, мягко говоря, преувеличено. Хотя речь, безусловно, идет о повышении ставок перед новым раундом переговоров с Россией.

У Трампа получилось хотя бы временно убрать иранскую тематику из ежедневной политической повестки и в Белом доме решили вновь переключиться на украинский кризис, чтобы попробовать получить там дополнительные репутационные бонусы.

Но по главным пунктам, которые хотел получить Зеленский, согласие отнюдь не достигнуто. Одной из ключевых задач Киева и поддерживающей его евротройки — Лондона, Берлина и Парижа — было добиться пересмотра ряда базовых положений, на которых стоит Россия.

В первую очередь речь шла о требованиях, связанных с Донбассом. Расчёт был на то, что вопрос вывода украинских вооружённых сил оттуда будет снят. Кроме того, в Киеве надеялись, что Трамп вернётся если не к формату времён Байдена с прямыми поставками вооружений со складов Пентагона, то хотя бы к чему-то близкому. В идеале ещё и с дополнительной финансовой поддержкой.

Но ничего этого не произошло.

Более того, Фридрих Мерц, рассказывая о своей встрече с Трампом и Зеленским, заявил, что президент США якобы начал постепенно двигаться в сторону европейской позиции по восприятию происходящего на ЛБС и по Донбассу. «Двигаться в направлении» — и только-то?

Более того, как рассказывают инсайдеры ИА Регнум, имеющие контакт в украинской делегации, на большинство предложений Киева и представителей «евротройки» Трамп отвечал крайне расплывчато и максимально осторожно.

По еще одному важному для антироссийской коалиции вопросу, передаче странам ЕС лицензий на производство комплексов Patriot, он категорически не согласился. Тем более не приходится говорить о каких-либо подобных решениях в отношении Украины. Хотя Зеленский публично клянчил такую лицензию у главы Белого дома.

По всем предложениям Киева и евроглобалистов он просто согласился подумать. По большому счёту это скорее вежливое «нет», чем согласие.

Поэтому, настоящего оптимизма на Банковой, как сообщают собеседники ИА Регнум, нет. Более того, настроения там сейчас скорее тревожные. Ведь по факту ничего нового саммит в Эвиане киевскому режиму не принес.

Да, ранее были сигналы о том, что по натовской линии Украине в следующем году могут дополнительно выделить до 70 млрд евро на вооружения. Но давайте посмотрим на историю с уже объявленным ЕС кредитом на 90 млрд евро. По факту денег до сих пор нет ни на военные, ни на гражданские нужды.

А все потому, что требования, стоящие перед Зеленским в логике меморандума, ратифицированного Верховной Радой, так же остаются для него совершенно неприемлемыми. И выполнять их он не хочет.

Речь там, напомним, идёт и о допуске европейцев в энергетическую сферу вместе с появлением ориентированного на Брюссель регулятора украинского энергорынка. Сюда же относятся вопросы доступа к теплосетям, зелёной энергетике и другим наиболее доходным с коррупционной точки зрения секторам.

Точно так же неприемлемыми для него выглядят новые нормы, касающиеся выборов и порядка назначения руководителей целого ряда силовых структур и расширения полномочий НАБУ и САП. Это означает для Зеленского своими руками передать власть европейцам, лишившись рычагов управления ситуацией.

А ключевые будущие выплаты из тех самых 90 миллиардов завязаны именно под это.

Да, Украина получила финансирование по уже действующей программе Ukraine Facility. Будут выделяться средства Международного валютного фонда после согласия Верховной Рады ограбить мелких предпринимателей. И в Брюсселе, и в МВФ после встречи Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном в Лондоне фактически закрыли глаза на то, что часть обязательств Киев так и не выполнил, перетащив политически больные для себя вопросы налогообложения граждан на следующий год.

В результате были согласованы отдельные выплаты — около 2,6 миллиарда по одной линии и порядка 700 миллионов по другой. Но это совсем другая история. В рамках нового пакета на 90 миллиардов пока не поступило ни копейки. А дефицит денег только на выплаты военным уже 270 миллиардов гривен — и это на фоне обещанной реформы с «самыми большими в мире зарплатами».

Так что разговоры о будущих 70 миллиардах выглядят скорее, как политические обещания. Нет у Киева и реальных успехов на фронте. Беда и с людьми. И даже сокращение количества забронированных (а высвободится для мобилизации по разным оценкам от 100 до 150 тысяч человек) не решает проблему.

Ну, и если разбирать предметно заявление G7, то значительная часть его носит откровенно декларативный характер. Иначе трудно трактовать формулировки вроде «мы едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите её свободы, суверенитета и территориальной целостности».

Всё это мы слышим уже далеко не первый год.

То же самое касается заявлений о солидарности с населением Украины и тому подобного. «Высоко оцениваем стойкость Украины и её успехи на поле боя в последние месяцы и подчёркиваем, что в настоящее время появился новый импульс», — такое имеется практически в каждом документе, но здесь, очевидно, идет речь о пропагандистских тезисах, которые в последние месяцы активно раскручиваются Киевом и его союзниками — некий новый этап войны, эффективность дипстрайков и мидлстрайков, дефицит топлива в России и прочие мифы.

Сюда же можно добавить и письма Зеленского, его «стендап» с псевдосоциологией и рассказы о том, что ситуация якобы начала радикально меняться. «Новым импульсом» по факту является буффонада.

Дальше идёт пункт об увеличении поставок средств ПВО. Но откуда они возьмутся? Дефицит существует не только у Украины. С серьёзными ограничениями сталкиваются и страны Персидского Залива, и Израиль, и сами Соединённые Штаты.

Та же Lockheed Martin, производящая ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, выпустила их в прошлом году только 630 штук. При этом компания сама признаёт, что спрос многократно превышает предложение. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: если ракет не хватает даже ключевым союзникам Вашингтона, то с чего вдруг их станет значительно больше для Украины?

Тем более что одновременно меняется и характер российских ударов. Российские ВКС всё активнее используют новые типы поражения, включая реактивные дроны, которые создают практически непреодолимые дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны.

Да, во время визита Зеленского в Берлин звучали обещания, что к концу 2027 года Германия сможет выйти на производство до 300 таких ракет и передавать их Украине. Но это именно к концу 2027 года и что там будет фактически — ещё бабушка надвое сказала. По всем остальным направлениям в заявлении нет ни конкретных цифр, ни конкретных сроков, ни даже конкретного перечня систем вооружений, о которых идёт речь.

Дальше идёт пункт про энергетическую устойчивость Украины. Но здесь тоже ничего принципиально нового нет.

Начиная с 2023 года европейцы и так участвуют в поддержке украинской энергетики. Передают оборудование, мобильные подстанции, трансформаторы и всё, что только возможно. Сначала поставляли готовые решения, теперь во многом работают уже в режиме постоянного восполнения потерь. Но возникает другой вопрос.

Как заявляет нардеп от «Батькивщины» и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 фактически не подлежат полноценному восстановлению. Украинская генерация вообще находится в крайне тяжёлом, по сути, неподъемном в условиях военных действий состоянии.

И чем именно европейцы способны еще помочь в такой ситуации — вообще непонятно.

«Осень — критический срок чтобы завершить войну без резких изменений в социальной политике и в модели функционирования режима, если нет, то к осени все (включая инфраструктуру) посыплется», — уверен народный депутат Украины Александр Дубинский, делающий свои прогнозы теперь уже из Менской колонии, где для него организовали персональное «СИЗО».

Что же касается обязательств «семерки» «усилить давление на российскую военную экономику» и ужесточить санкции, включая ограничения в нефтяном и газовом секторах, то что принципиально нового они ещё могут придумать? Все возможные инструменты давления уже используются.

Готовы ли они переходить к тотальной блокаде российского экспорта?

Свежая история, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь в ответ на провокационные манёвры британской яхты, продемонстрировала, что ни официальные лица Британии, ни медиа не горят желанием обострять ситуацию.

Да, американские санкции против российской нефти фактически возвращаются. Но эта история была анонсирована ещё раньше и не является большой неожиданностью. Это именно американское решение, а не украинское или европейское повышение ставок.

Замаячила сделка с Ираном — и санкции вернули. Но если вдруг договорённости по судоходству через Ормузский пролив не заработают, то с высокой вероятностью мы снова увидим приостановку части санкционных ограничений против российской нефти.

Собственно, именно вокруг этого сейчас и строится вся логика евротройки. Уже несколько дней Лондон, Париж и Берлин рассказывают, что готовы помогать Трампу разминировать Ормуз, а взамен рассчитывают на более жёсткую позицию Вашингтона в отношении РФ по украинскому кризису.

Тем не менее, новых обязательств по ключевым вопросам нет, как нет и отказа от прежних переговорных позиций. От Штатов не прозвучало ничего из того, что Россия ранее прямо называла неприемлемым. Поэтому «партнеры» в ближайшие месяцы будут пытаться выжать максимум из того, что у них есть.

«Война, к сожалению, перейдет в более жестокую и разрушительную фазу — особенно это касается гражданских объектов и мирного населения. Те, кто сегодня пребывают в щенячьем восторге: через несколько месяцев вспомните этот пост, и потом поговорим о причинно-следственных связях», — мрачно прогнозирует оппозиционный украинский политолог Кость Бондаренко.

Но всё это не меняет главного. Каждый день продолжения войны Украина всё больше уничтожает остатки своей государственности и погружается в катастрофический развал, выбраться из которого уже невозможно. И у «большой тройки» без США нет возможностей действительно переломить ситуацию в украинскую пользу — только попытаться еще раз надавить на Россию.

Но на сегодняшний день никаких признаков слома прежней переговорной логики не просматривается.