Несмотря на отчаянное сопротивление Верховной рады, резонансный законопроект, устанавливающий налогообложение в отношении таксистов, курьеров и продавцов «старых туфель» на локальных и международных цифровых платформах, 9 июня всё же был принят.

ИА Регнум

Страсти вокруг этого удара по карману честного труженика бушуют с апреля — тогда нардепы приняли его в первом чтении, вызвав бурление в народе, пытающемся заработать копейку с мелкой торговли.

Главное беспокойство возникло как раз у граждан, которые продают через платформу OLX поношенные и более не нужные вещи — всех их налоговая берет «на карандаш».

Тревога была тем более обоснованной, что отдельные рьяные налоговики, не дожидаясь, пока в парламенте наговорятся и всё примут, только за март 2026 года разослали около трех тысяч требований явиться для дачи пояснений о получении средств через платёжные системы.

При этом 706 вызовов — по суммам менее 10 тысяч гривен (около 16 тыс. рублей), а шесть — по суммам меньше 1 тысячи гривен. В Черновцах вообще какого-то гражданина потащили на ковёр из-за двух платежей по 100 гривен каждый.

Заместитель главы налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк даже поспешил заявить, что подобные вызовы — это «абсолютно бессмысленное расходование ресурсов государства и дискредитация налоговой». Хотя при этом является одним из главных лоббистов принятия драконовских законов как агент МВФ и видный «соросёнок», всегда находящийся на передовой налогового удушения собственных сограждан.

А соответствующий закон, известный как «налог на OLX», как раз и является структурным маяком Международного валютного фонда и «получил одобрение всех ключевых бизнес-ассоциаций».

Теперь налоговая сможет действовать абсолютно легально, только вот к ответу она будет призывать не пользователей цифровых платформ, а сами платформы.

Согласно принятым нормам, они сами становятся налоговыми агентами, которые должны зарегистрироваться и с 1 января 2027 года начать взимать в пользу украинской казны 10% с доходов своих пользователей. При этом украинские законодатели настойчиво акцентируют внимание, что такая ставка — намного меньше принятых на Украине 18% подоходного налога, к которым ещё надо добавлять 5% сбора на армию.

В случае получения доходов на цифровых платформах последний пока уплачиваться не будет.

Среди тех, кого в первую очередь коснутся нововведения, называют платформы сервиса такси и перевозок грузов Uklon, Uber и Bolt, сервис доставки Glovo. Упоминается американская платформа Airbnb, через которую сдается в краткосрочный наём жильё, платформы Rozetka (нечто вроде сетевого гипермаркета) и Prom, где зависают малые и средние предприниматели.

По оценкам авторов закона, доход через цифровые платформы сейчас получают около 400 тысяч украинцев. В основном это водители такси, курьеры и те, кто продает товары через онлайн-сервисы.

Формально закон нацелен на выведение их заработков из тени, чтобы приблизить украинские правила к европейским: подобные механизмы уже действуют во многих странах ЕС.

Проблема только в том, что Украина — далеко не ЕС и «оказиональные продажи» старых туфель, как в Польше, — скорее исключение, чем правило. И там, к примеру, регистрироваться как предприниматель нужно, если продажи составляют 75% минимальной зарплаты в месяц.

Украинцы же, находящиеся в очень сложной экономической ситуации, буквально зарабатывают на хлеб. В то время, как условные миндичи выкачивают несчитанные миллиарды, именно нищие граждане являются основным ресурсом поступления денег. Так что украинские парламентарии щедро ввели освобождаемый от налога годовой лимит в 2000 евро (около 165 тыс. руб.) для продажи товаров.

То есть около 170 евро в месяц, сумма мизерная. Если человек при продаже личных вещей его не превысит — налога не будет.

То есть первыми под ударом оказываются те, кто ведет предпринимательскую деятельность без регистрации и уплаты налогов. К примеру, покупает в секонд-хендах ношеные вещи, придаёт им товарный вид, навешивает самодельные ярлыки и шильдики и затем продаёт. Или сидит дома, изготавливая что-то кустарным способом — товары для рыбалки или предметы быта. Или перепродаёт книги.

А для тех, кто занимается мелкой перепродажей, на очереди отдельные ограничения — отмена беспошлинной льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро. Чтобы растянуть пытку, срок принятия этой нормы по договоренности с МВФ перенесли до конца июля.

Поэтому рассчитывают быстренько получить очередной транш в размере 686 млн долларов.

«Новый закон ударит по миллионам тех, кто подрабатывает после работы, сдает квартиру, возит пассажиров, доставляет еду, продает собственные вещи на OLX и других платформах. То есть по тем, кто пытается заработать немного больше для своей семьи, кто делает свои первые шаги в бизнесе. Для них это означает не только дополнительные налоги — это еще дополнительные расходы, отчетность, риски проверок, общение с налоговой, бухгалтеров, юристов и всю другую традиционную бюрократию.

В результате часть людей просто откажется от этой деятельности и предложения услуг станет меньше, а это автоматически приведет к росту цен — такси, доставка, аренда жилья и столько привычных сервисов вокруг станут менее доступными. В итоге мы получаем ожидаемый результат: доходы людей снизятся, а цены вырастут. Вот зачем вредить экономике?» — задается вопросом совладелец логистической компании «Новая Почта» Виталий Поперешнюк, и его переживания тут понятны.

Поскольку едва ли не главными его клиентами как раз и являются мелкие продавцы, отправляющие свои посылки по городам и весям — собственную доставку украинские торговые площадки пока не освоили.

Кроме того, есть огромное количество физлиц-предпринимателей, которые тоже сидят на маркетплейсах и отправляют товары через службы доставки. Формально их дополнительные 10% налога не касаются — там и другой нагрузки достаточно.

Как пишет в комментариях под постом Поперешнюка физлицо-предприниматель из закарпатского Виноградова Юля Марканич, «я предприниматель по КВЭДу 47.91 (интернет-торговля и дистанционные продажи. — Прим. ред.) Это мой хлеб уже 6 лет. Оплачиваю налоги 2-й категории, каждый маркетплейс берет годовое размещение и плюс процент, ОЛХ от продажи берет процент, банк берет процент, новапей (NovaPay — финансовый сервис, интегрированный с «Новой Почтой». — Прим. ред.) берет процент, упаковка, топливо…».

Ну а чтобы добавить ярких красок, МВФ настаивает на радикальном пересмотре единого налога. Требование Фонда — сделать плательщиками НДС всех, чей оборот превышает 1 миллион гривен в год (жалкие 130 тысяч рублей в месяц, для бизнеса — вообще мизерная сумма).

Украинский Кабмин пока борется за повышение планки хотя бы до 4 млн, но находится явно не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

Также нельзя забывать про курьеров и таксистов, которых лимиты вообще никак не касаются. В отличие от продавцов товаров, налог у них платится с первой же поездки, так как извоз квалифицируется как оказание услуг, а не продажа личных старых вещей. Таким образом, всех «колесных» выталкивают в регистрацию ФЛП со всеми вытекающими.

И хотя всех успокаивают, что нововведения начнутся только со следующего года, до него уже осталось менее шести месяцев. А значит, вырастут тарифы на такси и доставку, поднимутся цены на товары на маркетплейсах, кому-то придется сворачивать продажи, а теневая экономика никуда не денется — только вырастет, поскольку платить никто не хочет.

Людям от этого никакой выгоды, и призывы «платить налоги, если хотим как в Европе» как-то не греют. Поскольку основная цель всего этого — получить кредит МВФ, который пойдет в первую очередь на выплаты по предыдущим кредитам: в 2026 году для обслуживания уже имеющегося долга нужно выплатить $2,6 млрд.

В июне чиновники МВФ будут инспектировать страну на предмет следования указанным в специальном меморандуме фонда т. н. «структурным маякам».

Если Украина окажется «паинькой», она получит в июне $686 млн следующего транша и сможет еще больше нарастить долги, выплачивать которые будут еще несколько поколений украинцев.

При этом военный сбор, в соответствии с требованиями кредиторов, уже установлен на фиксированном уровне 5%, и он будет оставаться таковым еще три года после отмены военного положения.

Таким образом, ни о какой субъектности Украины в налоговой политике речь уже давно не идёт. Её правители послушно выполняют все требования западных элит, делая жизнь своего населения всё более невыносимой.