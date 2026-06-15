В ночь с 14 на 15 июня российские военные задействовали беспрецедентное количество средств поражения для уничтожения стратегических объектов на украинской территории.

ИА Регнум

В атаках участвовали не менее 480 ударных беспилотников нового поколения и 28 крылатых ракет Х-101. По целям в различных регионах Украины отработали «Искандеры» и не менее семи гиперзвуковых ракет «Циркон». В общей сложности наши военные поразили в Киеве до двух десятков объектов противника.

Массированный удар пришелся на цеха киевского завода «Радар» (бывший «Коммунист»). Это предприятие в составе военно-промышленного концерна «Укроборонпром» в разное время выпускало оборудование для украинских ракет (головки самонаведения для боеприпасов «земля — воздух»), навигационные комплексы для модернизированных Су-24, оборудование для систем вооружения боевых кораблей.

«Прилетело» и по цехам киевского завода «Маяк», где с конца 2000-х выпускают стрелковое оружие и минометы. В интернете появились кадры масштабного пожара на территории «Маяка».

Целями ракетных атак также стал цех по производству дронов на территории киностудии им. А. П. Довженко и предприятие «Беспилотные технологии» — здесь из иностранных комплектующих собирали БПЛА большой дальности.

Удар пришелся на киевский государственный завод «Буревестник» где также выпускали беспилотники большой и средней дальности, а также радиолокационную технику. В рамках той же «акции» по подрыву украинских беспилотных технологий ВС России атаковали предприятие «УкрАрмоТех» (помимо боеприпасов для БПЛА и ракет здесь выпускали и наземную технику, в том числе бронированную).

Российские ракеты и беспилотники «вынесли» цеха Киевского агрегатного завода и авиаремонтного завода № 410 гражданской авиации — здесь в числе прочего выпускают авиационные турбореактивные двигатели и комплектующие для дронов.

Также сообщается, что в районе киевского аэропорта Жуляны под удар попало предприятие НВП «Энергия 2000», где выпускали тренажеры для управления военной техникой различных моделей.

Удар разрушил и терминал «Новой почты», что также немаловажно — через эту почтовую систему идет доставка продукции двойного назначения: деталей для беспилотников, средств РЭБ, роботизированных комплексов.

Пожар в Лавре — результат «работы» украинской системы ПВО

Киевская городская госадминистрация заявила о пожаре в Киево-Печерской лавре. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие огонь на кровле Софийского собора. Россию поспешили обвинить в намеренном ударе по объекту культурного наследия и святыне православия. Звучавшие из Киева обвинения — явная ложь.

Анализ опубликованных материалов свидетельствует: на крышу храма упала ракета из украинской установки ПВО.

В Сети появилась видеозапись, демонстрирующая пуск американских противоракет PAC-3 из состава зенитного ракетного комплекса Patriot. В результате неудачного перехвата удар ими пришелся на центральную часть Киева. Обломки ракеты на тротуаре в центре города сфотографировали местные жители.

Наиболее вероятная причина инцидента — западные кураторы Киева поставили ВСУ боеприпасы с истекшим сроком годности. Об этом, в частности, заявили в Минобороны России. В нашем военном ведомстве также подчеркнули: российские войска наносят удары исключительно по объектам военной и оборонной инфраструктуры, а уничтожение гражданских объектов не планируется и не осуществляется.

Широкая география «прилетов»

В ночь на 15 июня под удар попали несколько объектов в окрестностях украинской столицы. Взрывы зафиксированы в Вышгороде, Борисполе, Броварах, Василькове, Обухове и других городах Киевской агломерации. По данным мониторинговых ресурсов, по Вышгороду, Обухову и другим районам области работали крылатые ракеты, а по Броварам, Василькову — ударные БПЛА «Герань» и «Гербера».

Ракеты поразили объекты в Холодногорском районе Харькова, целями ударов стали предприятия «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», где, по информации нашего Минобороны, собирали боевые части для беспилотников и ракет.

По данным геопривязки, «Герань-2» атаковала здания предприятия «Завод Промсвязь».

Всего в Харьковской области за сутки начиная с 07:30 14 июня нанесено четыре удара ракетами «Искандер-М», не менее 22 ударов управляемыми авиабомбами, шесть ударов тактическими ракетами и как минимум 36 ударов БПЛА «Герань»/БМ-35/«Молния».

В Сумской области не менее шести раз наши военные били управляемыми авиабомбами и нанесли как минимум 39 ударов дронами различных типов.

Под атаку также попал ряд объектов противника в Днепропетровске, Николаеве и Кировограде. В общей сложности за ночь российскими войсками было поражено около 40 объектов. Целью удара 14–15 июня в первую очередь стали предприятия, где выпускают дальнобойные вооружения. Новая серия массированных атак оставляет врагу всё меньше возможности для ракетного и беспилотного террора.