В ночь на 11 июня и в последующие трое суток под ударами российских военных оказались объекты в Киевской и Сумской областях, в оккупированной части ДНР, Херсоне и Запорожье.

Евгений Биятов/РИА Новости

Горят топливные базы противника, выходят из строя его железнодорожные узлы, рушатся командные пункты и пункты управления дронами, а тяжелые планирующие бомбы методично уничтожают места сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Идет скоординированная работа сразу нескольких компонентов ударных беспилотников и авиации, применяющей управляемые авиабомбы.

Каждый удар решает свою задачу, но вместе они создают кумулятивный эффект, который всё сильнее сказывается на способности ВСУ держать фронт и обеспечивать его с тыла.

Особенно заметно это стало на направлениях, где логистика и снабжение всегда были ахиллесовой пятой украинской группировки. Топливо для техники, железнодорожные перевозки боеприпасов и личного состава, мобильные позиции запуска дальних ударных дронов — всё это в последние дни оказалось под прицелом.

Была поражена нефтебаза в Бориспольском районе Киевской области — пожар там охватил 2 тыс. кв м, на тушение бросили силы со всей области и из столицы.

Нефтебазы такого типа — это узловые точки логистической цепочки, от которой зависит, сколько техники ВСУ смогут держать на ходу в ближайшие дни и недели. Когда одна такая база выходит из строя на неопределенный срок, это сразу сказывается на расходе топлива на других объектах, вынуждает вводить жесткую экономию и перераспределять остатки.

В Сумской области массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру: станции, посты сигнализации, подстанции и локомотивное депо в Конотопе. Уничтожение последнего напрямую ударило по снабжению приграничных подразделений ВСУ.

Именно здесь сосредоточены ремонтные мощности и подвижной состав, которые обеспечивают движение поездов по северо-восточному направлению. Уничтожение депо — вывод из строя целого узла, который отвечает за обслуживание и ремонт локомотивов.

На южном направлении ВКС нанесли удары по объектам в Херсоне, а в Запорожье после серии попаданий управляемых авиабомб подконтрольные киевскому режиму части остались без света и воды.

Для военных структур врага серия ударов обернулась дополнительными сложностями с поддержанием боеспособности и управления. В районах Белицкого, Щурова, Рай-Александровки и Красного Лимана были подавлены пункты временной дислокации нескольких бригад ВСУ — по ним работали ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000 и самые тяжелые ФАБ-3000 с модулями планирования.

Такие боеприпасы с планирующими модулями позволяют наносить удары с безопасного расстояния, сохраняя высокую точность и огромную разрушительную силу. Уничтожение пунктов временной дислокации бригад срывает планы по ротации и накоплению сил на важном для противника направлении.

Пока авиация и тяжелые бомбы работали по наземным целям, наши дроноводы вели и другую охоту — на те силы ВСУ, которые сами пытаются наносить удары по российским территориям.

Бригада войск беспилотных систем «Варяг» уничтожила мобильную позицию запуска дальних украинских ударных дронов. Операторы «Гераней» ликвидировали пункт управления БПЛА противника в районе Новогришино в ДНР.

Уничтожение командного пункта — качественный уровень воздействия на врага. Без управления даже исправные дроны теряют способность выполнять задачи. Связь и координация срываются, а экипажи, оставшиеся без руководства, становятся уязвимыми. Такой удар бьет не только по технике, но и по всей системе применения беспилотников на этом участке.

Эти удары особенно важны: они бьют по тем силам, которые напрямую угрожают российским гражданским объектам и приграничным территориям.

Противник вынужден тушить пожары, восстанавливать разрушенную логистику и прятать технику, вместо того чтобы накапливать силы для активных действий. Происходит системное разрушение той инфраструктуры, без которой ВСУ всё сложнее вести боевые действия на удерживаемых рубежах.

Противник теряет способность нормально снабжать свои группировки топливом и боеприпасами, вынужден восстанавливать разрушенную железнодорожную логистику, прячет технику и личный состав, а его собственные дроновые подразделения несут потери еще до выхода на позиции.

Каждый из этих ударов по отдельности уже серьезен, а вместе они создают системный кризис, который всё сильнее ограничивает свободу маневра ВСУ и их способность вести активные действия. Четыре дня точных, разнонаправленных и скоординированных ударов еще раз подтвердили: российские силы уверенно действуют на земле и в воздухе.

Цена такой точности для киевского режима становится всё выше: наблюдается растущая деградация всей системы военного потенциала, которая уже не может работать в прежнем режиме.