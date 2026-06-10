В ночь на 10 июня Вооруженные силы РФ ударили по военной и промышленной инфраструктуре в нескольких украинских регионах. Мощные удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пришлись на объекты в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации министерства энергетики Украины, в результате точечных попаданий по энергетическим узлам в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях зафиксированы частичные отключения электричества. Количество обесточенных абонентов в ведомстве не уточнили.

Кроме того, как минимум 30 дронов-камикадзе «Герань-2», по данным военкоров, успешно поразили более 20 целей в Харькове. Пожары и поднимающиеся столбы дыма заволокли небо города. Согласно заявлениям Министерства обороны РФ, данные действия стали ответными мерами на обстрелы мирных российских территорий со стороны Киева.

Особое внимание в ходе операции было уделено ликвидации аэродромной инфраструктуры противника в Харьковской области. В частности, атаке подвергся аэродром Коротич, который использовался для размещения малой авиации, тренировок летного состава и обучения операторов беспилотников ВСУ.

Параллельно с этим российские подразделения нанесли огневое поражение по оборонительным позициям украинских формирований на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области. Удары авиабомбами также наносятся по промышленным предприятиям и районам сосредоточения украинских военных в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Серьезный урон инфраструктуре беспилотной авиации противника нанесли артиллеристы российской группировки войск «Север», действовавшие в связке с операторами разведывательных БПЛА.

«Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» в Харьковской и Сумской областях в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 350 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 70 <военных> ВСУ и 13 пунктов управления БПЛА», — рассказал источник в военном объединении в беседе с «РИА Новости».

Также в ходе этих обстрелов были уничтожены склад боеприпасов и 14 единиц техники, включая пикапы и боевые бронированные машины.

Кроме того, точечный удар был нанесен по пункту временной дислокации украинских морских пехотинцев в Чугуеве Харьковской области. Канал в MAX «Северный ветер», освещающий действия группировки «Север», сообщил, что личный состав 39-й бригады ВСУ размещался в местном гостиничном комплексе «Биг-Хаус». Комплексный огневой налет привел к существенным потерям среди военнослужащих подразделения.

Помимо этого, экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и пункт управления дронами ВСУ на добропольском направлении спецоперации. В Минобороны уточнили, что удар нанесен 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Он уничтожил живую силу и инженерные сооружения ВСУ. После этого экипаж направил огонь на полуразрушенное здание, где находился пункт управления БПЛА. Строение было уничтожено точным попаданием, ликвидированы операторы дронов и оборудование связи, использовавшееся для управления FPV-дронами ВСУ.