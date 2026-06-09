В ночь на 9 июня ВС России нанесли серию ударов по военным и инфраструктурным объектам, которые использует противник. За сутки наши беспилотники, оперативно-тактическая авиация, артиллеристы и расчеты ракетных установок поразили цели в 142 районах Украины: удары пришлись по складам боеприпасов и горючего, пунктам размещения ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевские источники признают, что российская армия применила по украинской территории две крылатые ракеты Х-59/69 и 166 ударных БПЛА различных типов. Власти украинской столицы сообщили о прилетах как минимум двух ракет и 17 БПЛА в 18 районах Киева и зафиксировали падение обломков в восьми районах.

Российские военные нанесли массированные удары по объектам в Сумской области. Известно о девяти попаданиях по складам снабжения, командным пунктам, местам дислокации резервов, объектам логистики, предприятиям двойного назначения и арсеналам боеприпасов ВСУ.

В Николаевской области — три удара по складам, пунктам постоянной дислокации частей и объектам ремонтной инфраструктуры. Две атаки в Полтавской области пришлись по объектам аэродромной инфраструктуры, складам и транспортным узлам.

В Запорожской области под атаку попали промышленные предприятия и ремонтные мастерские противника. Также был атакован как минимум один неустановленный объект в Ровенской области.

Также в ночь на 9 июня был нанесен удар ракетами класса «воздух — земля» X-59. По неподтвержденным сведениям, целью удара стал пункт дислокации одного из соединений морской пехоты ВСУ.

Ранее эти формирования понесли тяжелые потери в ходе боев в приграничной зоне и были отведены в тыл для пополнения. Однако затем импровизированные «казармы» были поражены несколькими баллистическими ракетами в сочетании с ударными беспилотниками «Герань».

Эффективность ракетных ударов вынуждает украинских командиров через подставных лиц снимать квартиры в многоэтажных домах в Чугуеве (Харьковская область) для младших офицеров. Однако рядовой состав никак не защищен от атак с воздуха.

Около полутора десятков дронов нанесли удар по топливной базе в Харькове. На объекте начался пожар. Под атаку попали цеха завода минеральных вод «Харьковская-1», которые ВСУ переоборудовали под свои нужды.

С раннего утра 8 июня по утро 9 июня по Харьковской области было нанесено пять ударов ракетами Х-59, не менее девяти ударов управляемыми авиабомбами, до пяти ударов тактическими ракетами и как минимум 57 ударов беспилотниками различных моделей.

Обрезать снабжение

В последние недели специалисты БпС (войск беспилотных систем) взяли под контроль несколько ключевых трасс снабжения врага в прифронтовой зоне. Удары дронов наносятся по дороге из Павлограда (Днепропетровской области) в освобожденный Красноармейск в ДНР и по трассе в Днепропетровской области между городами Апостолово и Никополь на правом берегу Днепра. По ним идет снабжение группировок ВСУ, соответственно, в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские источники признают многочисленные случаи уничтожения военного транспорта, что сказывается на логистике ВСУ.

В последние дни происходят массированные налеты на объекты противника в Павлограде. В ВСУ жалуются на проблемы с поставками горючего в восточную часть Днепропетровской области.

Схожая ситуация — на трассе Харьков — Сумы. С начала июня российские войска наносят удары по участку трассы в районе города Богодухов, примерно в 20 километрах от границы с Белгородской областью.

Наши военные нарушают сообщение между крупными «населенниками», что особенно ощутимо для подразделений ВСУ в приграничье. Украинские источники особенно жалуются на дроны типа «Молния», способные наносить удары на глубину до 50 км.

Снести мосты

Российская армия продолжает бить по объектам транспортной инфраструктуры в глубоком тылу противника. Целью одной из атак в Одесской области стал стратегически важный автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе поселка Затока.

Судя опубликованным в Сети видео, по цели были выпущены десятки ударных беспилотников и управляемых авиабомб, а также как минимум одна ракета «Искандер». Мост становился целью атак в 2022-м и в декабре 2025 года. В последний раз ВС России нанесли по мосту не менее 15 ударов, после чего он на долгое время был выведен из строя. По-видимому, противник попытался восстановить сообщение, но наши военные пресекли его действия.

Мост через Затоку — единственная сухопутная дорога из Румынии (где расположен крупный военный хаб НАТО), которая проходит полностью по территории Украины. Сообщается, что по этому маршруту везли до 90% проходившего через Румынию натовского вооружения, топлива, боеприпасов и техники, которые попадали в Одессу, Николаев и далее — на фронт.

Разрушение моста вынуждает врага растягивать маршруты снабжения войск, перекладывая грузы с железных дорог на грузовики. ВСУ вынуждены использовать трассу М-15, часть которой проходит через территорию Молдавии. Водители часто бросают транспорт и пытаются скрыться.

До этого, в период 6–8 июня, российские войска нанесли серию ударов по порту Рени на Дунае, по портовой инфраструктуре Одессы и Ильичёвска (Черноморска).

Систематические удары по побережью Украины серьезно ограничивают возможности ВСУ устраивать атаки и диверсии в Чёрном море. Снижается уровень угроз для побережья и территории Крыма и для гражданского судоходства.

В большинстве случаев по целям наносится комбинированный удар. Как признали западные эксперты в эфире CNN, российские войска специально применяют подобную тактику для истощения украинской системы ПВО. В рамках первой волны на цель заходят десятки беспилотников, которые расчищают путь для крылатых и баллистических ракет.

Системная работа российской авиации и ракетных войск по оперативным и глубоким тылам ВСУ серьезно сказывается на возможностях украинских войск на передовой.