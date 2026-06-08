8 июня в России отмечают День социального работника — праздник людей, чья профессия требует огромного сердца, выдержки и ежедневной готовности приходить на помощь тем, кто в этом особенно нуждается. В этой сфере сегодня трудятся более 525 тысяч специалистов, из них свыше 300 тысяч непосредственно работают с людьми: социальные работники, реабилитологи, педагоги, психологи и специалисты по семейным вопросам.

РИА Новости

Вопросы организации и предоставления социальных услуг находятся в ведении регионов. Сейчас в едином реестре поставщиков — более 6,7 тысячи организаций, среди которых 2,3 тысячи негосударственных. Это самые разные учреждения: от домов-интернатов и реабилитационных центров до комплексных служб, кризисных центров для женщин и организаций помощи семьям.

Особое место в работе занимает поддержка семей с детьми. Более 2,5 тысячи организаций по всей стране ежедневно помогают родителям и детям в сложных ситуациях. Среди них — центры социальной помощи семье, комплексные центры обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и специализированные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году такие услуги получили свыше 2,2 миллиона семей, в которых растут более 3,2 миллиона детей. В общей сложности было оказано более 334 миллионов социальных услуг: бытовых, медицинских, психологических, правовых и многих других.

С 2022 года по стране активно создается сеть семейных многофункциональных центров. Сегодня в 62 регионах работают 220 таких учреждений. Они уже помогли более 303 тысячам семей, воспитывающим почти 487 тысяч детей, а еще 84 тысячи семей находятся под постоянным социальным сопровождением. Благодаря совместной работе специалистов разного профиля удается решать проблемы комплексно и не допускать их углубления.

В 2025 году различные формы социального обслуживания охватили более 9,1 миллиона россиян. Кому-то помогали на дому (1,8 млн человек), кто-то получал поддержку в полустационарных условиях (почти 1,9 млн), другие — в стационарах (563 тысячи). Еще 4,8 миллиона граждан воспользовались срочными услугами.

Большое внимание уделяется современным стационарозамещающим технологиям. В 88 регионах ими пользуются свыше 88 тысяч пожилых людей и инвалидов. Это и «Стационар на дому», который охватил 45,4 тысячи человек, и программа «Передышка», и возмездная опека, и приемные семьи для пожилых, и сопровождаемое проживание.

В отдаленных населенных пунктах эффективно работают «Мобильные бригады», оказавшие помощь более чем миллиону граждан. Популярна и технология «Помощник по уходу» — в 2025 году ею воспользовались свыше 100 тысяч человек.

В 29 регионах на базе более четырех тысяч государственных учреждений внедряют принципы бережливого производства. Это позволяет заметно повысить эффективность: к 2030 году планируется рост с 2686 до 3116 услуг на одного сотрудника — увеличение на 16%.

С 2018 года в стране поэтапно внедряется система долговременного ухода. Главный приоритет — дать человеку возможность оставаться в привычной домашней обстановке. К 2026 году систему планируется расширить до 184,4 тысячи человек (на начало мая уже 184,1 тысячи). В проекте участвуют более 1100 организаций, почти 1050 «школ ухода» и свыше 1110 пунктов проката технических средств реабилитации.

Результаты уже ощутимы: тысячи родственников прошли обучение, многие из них трудоустроились в качестве помощников по уходу, кто-то сохранил свою основную работу. Проект дает серьезный социальный и экономический эффект.

В 2025 году была принята Стратегия действий в интересах старшего поколения до 2030 года. В рамках нацпроекта «Семья» в 89 регионах продолжают работать программы «Активное долголетие». В них вовлечены около 15 миллионов человек старшего возраста. Почти 4,7 миллиона занимаются творчеством, 1,2 млн осваивают новые навыки, более 8,6 млн регулярно занимаются спортом и физкультурой.

Особое внимание сегодня уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Упрощен порядок назначения ежемесячных денежных выплат, разработаны современные стандарты комплексной реабилитации после боевых травм. С января 2026 года для участников СВО и их супругов (при установлении I или II группы инвалидности) введен новый социальный контракт на открытие своего дела — без проверки доходов.

Значительно обновляется и стационарная форма обслуживания.

С 2019 года по национальным проектам строят учреждения нового поколения — небольшие, комфортные, полностью адаптированные для маломобильных людей. Здесь нет унылых больших корпусов: вместо них — домашняя атмосфера, удобные комнаты, широкие коридоры, оборудованные санузлы, а также пространства для занятий творчеством, легким спортом и посильным трудом.

С 2025 года новое строительство идет в рамках нацпроекта «Семья», а ремонт и реконструкция — по программам «Доступная среда» и «Старшее поколение». Уже введено в эксплуатацию 77 современных стационаров, где могут жить более 8 тысяч человек. Завершен капитальный ремонт десятков объектов в разных регионах, включая здания для людей с ментальными особенностями и реабилитационные центры для инвалидов.

В 2026 году планируется открыть еще 10 новых объектов и завершить ремонт более 21 здания по нацпроекту «Семья», а также 2 объекта и 11 зданий для людей с ментальными особенностями. По программе «Доступная среда» будут реконструированы еще 6 объектов для граждан с инвалидностью и детей-инвалидов. Эти изменения меняют сам подход: от простого обеспечения ухода — к созданию условий для полноценной, достойной жизни.