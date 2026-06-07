ВС России стремительными и точными ударами по территории Украины добиваются непрерывного сокращения работающей военной, энергетической и транспортной инфраструктуры противника. В ночь с 6 на 7 июня российские военные поразили цели в Одесской, Киевской, Ровненской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прилетело» и по объектам в оккупированной ВСУ части российского региона — Запорожской области. В городе Запорожье зафиксировали несколько взрывов, в некоторых районах видны столбы густого черного дыма.

Серия ударов пришлась по целям в Одессе. Как сообщили местные паблики в соцсетях, часть Приморского района города и некоторые населенные пункты в Одесском районе оказались обесточенными.

Стало известно о взрывах недалеко от порта Черноморск (Ильичевск) в 20 километрах от Одессы. Местные власти признали факт разрушения некоего нежилого помещения. Кроме того, удар пришелся на участок газопровода и стоянку грузовых машин.

По информации с мест, российские дроны успешно атаковали два грузовых судна в акватории Чёрного моря в районе Одессы.

Беспилотники-камикадзе «Герань» потопили два катера, на борту которых находились бойцы спецназа ВСУ. Судя по маршруту движения катеров, враг намеревался высадить десант на Кинбурнской косе (напротив порта Очаков, с июня 2022-го коса под контролем ВС России) или на буровых вышках «Черноморнефтегаза» к западу от Крыма.

Близ Полтавы удар пришелся на промышленное предприятие, работавшее на ВСУ. Местные власти признали факт прилета.

Также продолжается системная работа по объектам врага в прифронтовых регионах. Украинские ресурсы признают: реактивные беспилотники ВС России нанесли несколько ударов по объектам в пригороде Днепропетровска. Местные источники сообщили о сильном пожаре после одного из прилетов.

Минобороны России в свою очередь проинформировало: в Днепропетровской области авибомбы ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) поразили пункты управления украинскими дронами и места дислокации бойцов ВСУ. «Дроноводов» и скопления живой силы противника методично выбивают ФАБами и в оккупированной ВСУ части Херсонской области.

Российские операторы БПЛА сообщают об успешном поражении техники противника — в том числе на самых «горячих» участках фронта. Специалисты БпС (войск беспилотных систем) из группировки «Юг» сообщили об успешной ликвидации бронемашины ВСУ «Новатор» в районе Константиновки. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии засекли перемещение солдат противника на ББМ (боевой бронированной машине) — враг пытался уйти с передовой в тыл. «Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — передало РИА «Новости» сообщение Минобороны.

На участке фронта в Харьковской области операторы ударных FPV-дронов из 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103.

«Технику противника уничтожили в капонире», — рассказал начальник огневого поражения, офицер с позывным Метеор. Он пояснил, что шведский танк — редкость на фронте. STRV-103, разработанный еще в 1960-х, более тридцати лет назад был снят с вооружения в самой Швеции, пояснил Метеор. У такого танка нет башни, а 105-мм пушка наводится благодаря гидравлической системе в корпусе машины.

Метеор также рассказал о том, как была уничтожена раритетная, но очень опасная техника. «Дроноводы» обнаружили пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты цели передали командованию, после чего подключились расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Чтобы гарантированно пробить броню вражеской техники и вывести машину из строя, инженеры-саперы снабдили беспилотник кумулятивной боевой частью.