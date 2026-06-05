Телефонное мошенничество в Финляндии достигло масштабов, еще пару лет назад казавшихся жителям этой страны просто немыслимыми.

ИА Регнум

Недавно финская полиция отрапортовала, что нашла преступников, выманивших у бывшего управляющего Банка Финляндии и экс-министра финансов страны Эркки Лииканена 40 тысяч евро. История вызвала огромный резонанс. Но этот громкий случай — лишь верхушка айсберга.

Конфуз банкира

Лииканен стал жертвой широко распространенной схемы. Сначала жертве приходит фишинговое сообщение от имени какой-либо надежной организации (например, полиции или банка) с предупреждением о «подозрительной активности» вокруг счета. Затем раздается звонок. Мошенник представляется сотрудником банка или полиции. Он сообщает, что деньги жертвы находятся под угрозой и их нужно срочно перевести на «безопасный счет». В общем, хорошо знакомая россиянам схема обмана.

Опытный Лииканен вряд ли сам стал бы жертвой, но позвонившие попали на его доверенное лицо, имевшее доступ к счету. Сам банкир, не желая позориться, говорит об этой истории скупо, не озвучивая имя того, кто так сильно его подставил.

Поскольку на сей раз пострадавшим стал человек известный и влиятельный, на раскрытие дела были брошены самые опытные кадры. Им удалось поймать двоих участников схемы и вернуть часть денег — у преступников было изъято чуть менее 20 тысяч евро. Лииканен пообещал, что после того как все средства будут возвращены, он пожертвует их «пострадавшим на Украине».

Наиболее интригующий момент — личность одного из мошенников. Про одного задержанного известно, что это гражданин Финляндии с уголовным прошлым. Про второго же сообщается лишь то, что это «иностранный гражданин».

Можно с большой долей вероятности предположить, что этот второй — гражданин Украины. Только в 2025 году в Суоми было зарегистрировано 10 272 случая онлайн-мошенничества, а общий ущерб приблизился к 88 млн евро. И значительная часть этих преступлений на совести украинцев.

Однако к украинским гражданам у властей Финляндии очень трепетное отношение. Судя по всему, поступило негласное распоряжение не засвечивать происхождение преступника, чтобы не разрушать культивируемый в Суоми образ «невинных жертв».

В прошлом году финская страховая компания Mysafety провела исследование, из которого выяснилось, что жертвами мошеннических преступлений за последнее время стали 35% жителей страны. Каждое второе (51%) совершается посредством электронной почты. Другие наиболее распространенные каналы, используемые обманщиками, текстовые сообщения (35%), телефонные звонки (29%) и социальные сети (24%).

Причем среди опрошенных жертв только каждая четвертая сообщила в полицию. Люди просто стыдятся проявленной наивности.

Глава компании Йоханна Абготтспон говорит, что стыдиться не надо, ведь злодеи настолько изощрены и используют такую сложную технику, что на их удочку давно уже попадаются не только доверчивые старики. «Искусственный интеллект дает преступникам всё более совершенные инструменты для фабрикации обмана. Уже сейчас мошеннические сообщения выглядят очень правдоподобно, а финский язык при беглом взгляде почти безупречен», — говорит специалист.

Звонок от «звезды Голливуда»

За большинством случаев дистанционного мошенничества стоят не одиночки, а хорошо организованные преступные группировки, базирующиеся на Украине. Они управляют целыми сетями кол-центров. Основные хабы расположены в Киеве, Днепропетровске и Ивано-Франковске. Сети активно вербуют в разных странах ЕС сотрудников, владеющих европейскими языками.

На различных легальных рекрутинговых ресурсах можно найти много характерных предложений. Ищут и операторов кол-центров со знанием финского языка. Вербовщики намеренно рыскают в поисках украинцев, уже осевших в разных странах ЕС — особенно тех, у кого нет постоянной работы и собственного жилья, кто готов закрыть глаза на сомнительный характер «быстрых денег».

Зачастую в таких случаях апеллируют к «патриотизму»: «Вы это будете делать на благо вашей страны». Поскольку, как утверждается, собранные мошенническим путем деньги пойдут на нужды ВСУ.

Суммы, которые злоумышленникам удалось выманить у финнов, варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч евро. Инспектор по уголовным делам Юха Лейнонен утверждает, что в последнее время участились случаи мошенничества на суммы в десятки тысяч.

По словам Лейнонена, сообщения о кибермошенничестве поступают практически ежедневно. Причем зачастую жулики, откровенно глумясь над жертвами, придумывают себе всё более экзотические маски. Например, обманщик, представившийся сотрудником ООН, получил от 50-летней жительницы муниципалитета Мянтюхарью около 60 тысяч евро — якобы на благотворительность.

Аферисты могут прикрываться именами знаменитостей — например, одному финну сообщили, что ему звонит голливудская актриса Сандра Буллок. А 70-летняя жительница муниципалитета Ийсалми в течение пяти лет отправляла деньги мошеннику, выдававшему себя за актера Дэвида Духовны.

Простодушная пенсионерка купилась на обаяние звезды сериала «Секретные материалы» и согласилась ему помочь финансово. «Духовны» постоянно просил у нее средства на различные расходы, включая оформление документов и якобы запланированную поездку в Суоми, суммарно выманив 50 тысяч евро. В ноябре 2025-го пожилая женщина наконец-то заподозрила, что стала жертвой обмана, и заявила в полицию.

Курочка по зернышку клюет

Большинство случаев обмана проходит при куда более обыденных обстоятельствах. Пенсионерка из города Куопио, получив мошенническую рекламу, решила, как она объяснила дочери, «стать криптоинвестором». Ее убедили установить программу удаленного доступа и передать банковские идентификаторы. С ее счетов увели свыше 103 тысяч евро, но женщина смотрела на это совершенно спокойно: она была уверена, что инвестирует в криптовалюты. Когда об этом узнала ее дочь, она немедленно обратилась к правоохранителям — но было уже поздно.

Другой аферист, выдававший себя за сотрудника банка, украл у пожилой женщины из города Савонлинна 12 тысяч евро. У пенсионерки из города Йоэнсуу похитили 170 тысяч евро. Однако крупный единоразовый куш — случай в мошенническом деле не столь уж частый. Гораздо чаще этому виду занятий свойственна монотонная деятельность с небольшим «выхлопом».

В прошлом году финская полиция помогла выявить девятерых украинцев, которые создавали фальшивые профили и через них предлагали себя в качестве покупателей продавцам на маркетплейсах. Преступники отправляли фишинговые ссылки, ведшие на мошеннические сайты. На этих страницах они просили ввести данные банковской карты.

Жулики окучивали жителей Финляндии, Норвегии, Дании и Венгрии. В одной только Суоми удалось обмануть 40 человек, у которых они выманили более 60 тысяч евро. Также Лейнонен отмечает, что в последнее время мошенники всё чаще предлагают приобрести подарочные карты для различных игровых платформ.

Конечно, украинские преступники терроризируют в ЕС далеко не только финнов. Кроме того, нельзя сказать, что мошеннические кол-центры действуют только с территории Украины.

Однако телефонное мошенничество стало «трендом» в первую очередь именно усилиями украинцев. Что ставит в очень неудобное положение европейские правительства, для которых помощь киевскому режиму стала большим приоритетом, чем благосостояние собственных граждан.