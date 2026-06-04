ВС России продолжают наносить массированные удары по украинской территории. Особенностью атаки 2 июня стал акцент на поражении предприятий ВПК в Киеве — в том числе производителей ударных дронов для ВСУ. В общей сложности, по информации Минобороны, «прилетело» по десяти целям.

ИА Регнум

В списке пораженных объектов — объединение «Абрис ПТ», где разрабатывали и выпускали разведывательные БПЛА большой дальности Flirt Cetus.

Высокоточный удар также пришелся на предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр». Еще одна цель — здание «Укрспецэкспорта», госкомпании с монопольным правом на экспорт и импорт военной продукции и товаров двойного назначения.

Все цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, констатировали в Минобороны.

Информацию подтверждают как местные источники, так и платформа NASA Films, которая зафиксировала пожары в нескольких районах Киева.

Судя по столбам огня и дыма, удар пришелся по цехам тракторного завода «Атек». Местные источники сообщили, что после прилета гремели взрывы — длительные вторичные детонации. Завод официально закрыт, но в цехах размещалась база, где готовили «дроноводов» подразделения «Киллхаус» в составе «Азова»*.

Прилеты зафиксированы по автомобильному цеху оборонного завода «Маяк» и Дарницкому заводу железобетонных конструкций. Источники сообщают о крупном пожаре в районе Киевского речного грузового порта.

По информации подполья, точное попадание пришлось по автосалону ZEEKR, где накапливались военные грузы, доставленные водным путем по Днепру.

Также поступили сообщения об ударах по авиабазам в окрестностях Киева, в частности — по аэродрому Гостомель. Целью атаки могли стать ангары, в которых размещены истребители F-16: в планах киевского режима было использование западных «подарков» для перехвата российских ракет и беспилотников. Попали под удар и три здания ТЦК в украинской столице.

Как и ранее, массированная атака на Киев сопровождалась ударами по всей украинской территории. В Минобороны России проинформировали: в Запорожье поражены цеха машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич».

По удар попало здание компании Fire Point в Днепропетровской области. Эта фирма с головным офисом в Киеве — разработчик линейки беспилотников FP-1 и крылатых ракет FP-5 «Фламинго». По данным военных, пораженное предприятие в Днепропетровской области имело отношение к выпуску и дронов, и «Фламинго».

Удар по Киеву 2 июня

Еще одной целью атаки стал казенный завод «Звезда» в Сумской области. Здесь выпускали оружейный порох и заряды для танков и артиллерии. Местные источники сообщили о масштабном пожаре на этом предприятии.

В Харькове беспилотники нанесли удары по «Харьковскому государственному авиационному предприятию», а также по объектам в Холодногорском, Киевском и Слободском районах. Ранее харьковский авиазавод занимался обслуживанием беспилотников Ту-141, которые ВСУ использовали для террористических атак по российскому приграничью.

Выбор целей для ударов наглядно демонстрирует стратегию ВС России: лишить врага возможностей производить дальнобойные вооружения всех типов.

Работа по тылам

Российская армия продолжает системно выбивать инфраструктуру ВСУ. На Западной Украине под удар попала нефтебаза «Ровенская» близ села Новая Любомирка. Управляемый беспилотник «Герань» 2 июня подорвал хранилище топлива.

3 июня в течение дня ВС России работали по тылам украинской группировки в Донбассе. Серия ракетных ударов пришлась на склады в Днепропетровске, которые используют ВСУ.

Комбинированный удар был нанесен по Запорожью. Для поражения целей были применены «Герани» и корректируемые авиабомбы (КАБ). Известно о поражении стоянки топливозаправщиков ВСУ.

По информации с мест, авиабомбы отработали по объекту, где находилось множество солдат и офицеров противника. В общей сложности за сутки с 3 по 4 июня по целям в Запорожской области запустили как минимум 24 управляемые авиабомбы, на тылы ВСУ здесь пришлось три ракетных атаки и 35 налетов беспилотников различного типа.

За это же время по объектам противника в Харьковской области выпустили и «Искандер-М», и авиабомбы, и 98 ударных дронов.

Продолжались атаки на украинскую инфраструктуру в ближайшем тылу ВСУ. В ночь с 3 на 4 июня был поражен крупный железнодорожный узел Синельниково в Днепропетровской области, через который шла доставка грузов на передовую. Руководство «Укрзализници» — украинских железных дорог было вынуждено менять маршруты движения поездов на менее удобные.

Приходят свидетельства о трудностях в снабжении группировок ВСУ в Донбассе и Запорожской области.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в России.