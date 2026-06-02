Поставленные перед фактом того, что спасение рынка труда на Украине зависит от индусов, жителей Бангладеш и стран Африки, украинские граждане не просто растерялись.

ИА Регнум

Они напуганы, поскольку тезис «приедут мигранты и привезут инфекции» является одним из весьма популярных для обсуждения, производства видео и мемов. Даже на фоне очень популярных их разновидностей.

Например, в TikTok завирусились видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, на которых Владимир Зеленский, Виталий Кличко и другие чиновники поздравляют мигрантов из Индии. Буквально за четыре дня они набрали более 10 миллионов просмотров.

А другие сгенерированные ролики показывают, как вымышленный народный депутат поддерживает привлечение азиатских гостей к работе в ТЦК, утверждая, что они не будут коррумпированными, поскольку не знают украинского языка.

Но здесь на педаль интереса давит страх того, что «нас замещают», — совершенно непохожие, инокультурные, непонятные люди вытеснят коренное население отовсюду, заберут у них работу. Как следствие — уже в реале кое-где прошли немноголюдные акции ксенофобски настроенных граждан, требующих «Украины для украинцев».

Вроде бы особых причин для паники нет: по данным Государственной миграционной службы Украины, разрешения на проживание в связи с работой за четыре месяца 2026 года получили 1733 иностранца (4975 — в прошлом году).

Тем не менее неоднократные публичные признания официальных лиц о том, что население Украины сократилось до 25 миллионов, а дефицит рабочей силы оценивается примерно в 2 млн человек, подталкивают к нужным выводам автоматически.

Как пишет одно из популярных интернет-изданий, «это означает, что через 5–10 лет вопрос «нужны ли нам мигранты» перестанет быть риторическим — он станет вопросом выживания экономики».

А в украинских вузах между тем уже безо всяких упомянутых разрешений учится 18 тысяч одних только индусов, о чем стало известно исключительно в связи с антимигрантской волной. Пример их чистоплотности и вообще нужности приводится в целом ряде однотипных публикаций, явно запущенных в рамках антикриза, который призван перебить совсем другой тип страха — боязнь эпидемий.

Медиа дают однотипную аналитику: ужасы разгоняет «российская пропаганда».

Тем не менее опасения украинцев вполне обоснованы. В первую очередь по поводу болезней, которые привозят с собой жители стран Азии, известных своей антисанитарией.

Так, именно Индия является страной с самой высокой заболеваемостью туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году на нее приходилось около 25% всех случаев в мире. И каковы же встречные возражения?

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) минздрава Украины поясняет: Украина и так «входит в тридцатку стран с высоким бременем MDR/RR-TB, который ВОЗ использует для глобального мониторинга», и в девятку неудачников в Европе. Набор иностранных букв — это устойчивые к стандартным лекарствам формы туберкулеза.

«Поэтому высокая распространенность туберкулеза — аргумент не для стигматизации мигрантов, а для качественной организации клинического маршрута и раннего выявления среди людей с симптомами или факторами риска», — добавляют в ЦОЗ.

При этом задача массово проверять всех иностранцев никогда не ставилась и вряд ли выполнима. Украинские чиновники исходят из того, что у них теоретически имеются в наличии возможности для лечения, и главное, чтобы люди имели доступ к врачам, прививкам, тестированию и диагностике при необходимости.

Люди, говорящие по-русски или проживавшие в «неправильных регионах», на Украине именно что «стигматизируются». А вот в случае трудовых мигрантов госструктуры указывают, что по национальности и стране происхождения никого выделять в «категории риска» неправильно.

Хотя вопрос, на каких основаниях смуглые труженики будут пользоваться медициной, тоже всерьез нигде и никем не обсуждался: вы сначала заболейте, а там будем разбираться.

То, что в стране ежемесячно и так регистрируется от 1100 до 1500 новых случаев туберкулеза (например, в феврале 2026 года выявлен 1131 случай), вообще выносится за скобки. Как и то, что около 70% пациентов проходят лечение дома: с 2025–2026 годов ведение пациентов с туберкулезом полностью передано семейным врачам в рамках Программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.

Далее, если обойти в целом несерьезную проблему с малярией и другими тропическими лихорадками (для которых нужны специфические переносчики), на повестку дня выходят заболевания, которые «тоже на Украине есть».

Детский инфекционист Елена Луцкая отмечает:

«Реальными рисками являются инфекции с воздушно-капельным или фекально-оральным механизмом передачи, хорошо переживающие путешествие. Среди них …гепатит А, брюшной тиф, корь (в случае недостаточного охвата вакцинацией)».

По гепатиту А до текущего момента украинскую ситуацию нельзя было назвать какой-то нехорошей — в отличие от туберкулеза. Тем не менее в прошлом году в Киеве, Львове, Днепропетровске, Черкассах были зафиксированы локальные вспышки заболевания — все связаны с плохой водой. В частности, когда в результате обстрелов канализационные стоки просачивались в водопроводные трубы.

В эпидемический процесс были вовлечены даже девять школ и два детских сада.

Советская инфраструктура водопроводов и канализации и так изношена на 80–100%, в тех же Черкассах огромные проблемы с очисткой воды из Днепра, она идет из кранов с болотным запахом и органикой. Но пока выручала общая чистоплотность населения и альтернативные источники — везде бьют скважины, пользуются колодцами и бюветами.

Но теперь представьте, что внутри этой шаткой системы появляется даже не миллион, а хотя бы несколько сот тысяч симпатяг с гепатитом. Если они (а дефицит рабочих рук распространяется на все отрасли) попадут на какой-то пищеблок в супермаркете или кухню сетевого кафе, то могут одномоментно заразить сотни порций еды или готовых продуктов.

То же самое касается и брюшного тифа, по которому на Украине вообще была тишь да гладь несмотря на все трудности: один заболевший в 2025 году.

Ведь помимо легальной трудовой миграции, о которой рапортует ГМС, есть еще и нелегальная — людей из условного Афганистана, пытающихся попасть в Европу через украинскую границу, всегда хватало. А еще есть работодатели, заинтересованные в максимальной экономии на зарплатах и налогах.

Официально трудоустроенные мигранты должны проходить определенные проверки, когда заключают контракты, предоставлять документы, в частности о вакцинации. Нелегалы не должны ничего — как ничего не гарантирует и насквозь коррумпированная Госпогранслужба.

Председателем Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий упоминает вспышку полиомиелита на Украине в 2021 году. По генетическим характеристикам вирус был подобен тому, который вызвал вспышку в Таджикистане; его циркуляцию наблюдали в Афганистане и Пакистане.

Конкретного пути попадания вируса в страну тогда не установили, но среди версий эксперты называли и международную миграцию.

А когда аналогичная вспышка была в 2015-м в Закарпатье, центром локальной эпидемии были дети нелегальных мигрантов. Местные службы фактически не имели механизмов для их вакцинации из-за юридических и бюрократических ограничений.

Ведь что такое трудовые мигранты из Азии и Африки? Это люди, живущие скученно, весьма равнодушные к личной гигиене, но зато постоянно контактирующие с аборигенами. А это высокие риски инфицироваться. И все новые замечательные вирусы типа COVID приезжают именно из Азии.

«Что еще действительно важно — это медицинское страхование и финансирование медпомощи трудовым мигрантам, — добавляет Лапий. — Система здравоохранения на Украине работает по солидарному принципу. То есть финансируется совместно всеми гражданами через налоги, а помощь получает тот, кто в ней нуждается, независимо от того, сколько конкретно он уплатил. Получая зарплату, трудовые мигранты также должны платить налоги в бюджет — они обеспечат себе доступ к медуслугам на равных условиях. Или доступ к отдельной страховке».

Пустые слова, цену которым хорошо знают граждане Украины — особенно те, кому пришлось переехать из юго-восточных регионов из-за войны. Медицина в стране находится в состоянии развала, и благими намерениями это вряд ли можно исправить.

Пока Украина не является самой привлекательной для мигрантов из-за войны, сложности юридических процедур с оформлением виз, сравнительно низких зарплат и отсутствия социального пакета. Опять же пока приоритет отдается идее «вернуть украинцев домой», любыми правдами и неправдами вытащив их из Европы.

Однако время и реальность диктуют свои условия: иначе не было бы антикризов про «хороших мигрантов, без которых никак». Следовательно, дальше все страхи украинских граждан воплотятся — других вариантов для страны, сознательно вставшей на путь самоубийства, просто не существует.