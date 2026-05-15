В мае местные Telegram-каналы Львова потрясла шокирующая новость: на трех разных улицах города (Патона, Джерельная, Городоцкая) практически в одно время умерли сразу трое людей — им стало плохо, и скорая помощь не помогла.

ИА Регнум

И это — яркое свидетельство того, в каком состоянии находятся украинское общество и система здравоохранения одновременно.

Люди умирают от болезней и стрессов. По данным электронной системы охраны здоровья (ЕСОЗ), если в 2022 г. было зафиксировано 156 662 случая инфаркта и инсульта, то в 2024 г. их количество увеличилось до 168 702.

Смертность при этом одна из самых высоких в Европе: 30–40% получивших острое нарушение мозгового кровообращения умирают в первые 30 дней, около половины — в течение года. В 2025 году отмечен рост случаев инсультов и инфарктов у людей трудоспособного возраста, при этом около 35% всех инсультов — у молодых людей.

По статистике министерства здравоохранения, только 20% перенесших такой удар могут вернуться к работе.

Резко выросла и смертность из-за обострения хронических болезней, вызванных стрессом и усложненным доступом к лекарствам. За годы войны цены на них значительно возросли. Только с марта 2025 г. по февраль 2026 г. отечественная продукция стала дороже на 15%, а импортная — от 30 до 50%.

По состоянию на начало 2025 г. на Украине на учете состояло свыше миллиона онкобольных, каждый год соответствующие заболевания обнаруживают у более чем 100 тыс. новых пациентов.

По словам генерального директора Львовского онкологического лечебно-диагностического центра Олега Дуды, более 22% онкозаболеваний в области (в 2025 г. таких пациентов было 88 тыс.) диагностируют на поздних стадиях, когда требуется длительное дорогостоящее лечение. И значительная часть таких пациентов обречена.

Каждый год государство тратит на лечение рака более 6 млрд гривен (почти 10 млрд рублей), но учитывая количество больных, стоимость лечения и ужасную коррупцию, этого явно недостаточно.

Из-за тотального падения уровня жизни населения в стране стремительно развиваются те болезни, о которых практически забыли.

В 2025 г. зарегистрировано более 15 тысяч случаев туберкулеза, а годом ранее — более 18 тыс. Врачи бьют тревогу на Полтавщине — там заболеваемость за последние пять лет выросла в столько же раз. Многие из больных — беженцы из Сумской и Харьковской областей.

Если до 2021 г. не отмечались случаи заболевания детей скарлатиной, то в 2024–25 гг. были зафиксированы массовые вспышки заболевания, в том числе в Одесской и Львовской областях. На Львовщине за 11 месяцев 2025 г. зафиксировано 487 случаев.

Каждый год обнаруживается от 150 до более чем 200 случаев ботулизма, снова смертельным заболеванием стал столбняк.

При этом в связи с продолжением «медицинской реформы» украинцев ожидают новшества. Уже с 20 мая изменятся условия посещения семейных врачей — если раньше пациент мог оформить направление к узкопрофильному специалисту (уролог, кардиолог и прочие) через медсестру, то после нововведений придется сначала записаться к семейному врачу.

Вроде бы ничего особенного (в России тоже многое делается через запись к терапевту), но есть нюанс.

После ожидания визита к терапевту — от нескольких дней до недели — нужно будет ждать еще несколько недель (а где-то и месяцев), чтобы попасть по назначению, так как врачей мало. Если не устраивает такая схема — к вашим услугам множество частных клиник с космическими тарифами.

Официальная информация: 39% медучреждений страдают от нехватки врачей и медсестер. Например, по состоянию на август 2025 г. в Волынской области не хватало 589 врачей и 602 сестер. Причина нехватки — большая загруженность и отток медперсонала за рубеж, где зарплаты значительно выше, а условия более комфортны.

Чтобы зарабатывать 700–800 долларов, украинский семейный врач должен подписать 1800 деклараций. Как объясняет ИА Регнум Андрей, львовский семейный врач с многолетним стажем, такое количество пациентов обслужить невозможно: «Как ты сможешь просмотреть все анализы, изучить диагнозы? А если среди пациентов много стариков, так это катастрофа. Не спать вовсе? У меня менее 1000 деклараций, и я получаю 18 000 гривен (около 30 тыс. рублей. — Прим. ред). Подрабатываю частной практикой».

В соседней Польше семейные врачи тоже работают по контракту, зарабатывая по 1500 злотых (350 евро) за рабочую 48-часовую неделю. Правда, такие специалисты не имеют оплачиваемого отпуска и самостоятельно оплачивают страховые взносы, и польские врачи ищут работу в Германии, США, Великобритании, где заработки выше.

Зато условия вполне приемлемы для врачей-украинцев, и они всеми правдами и неправдами уезжают в Польшу.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает также нововведения в процесс госпитализации пациентов. Согласно новому проекту, класть в больницу будут только тех, у кого «критическое состояние», то есть балансирующих на грани жизни и смерти. Под эту категорию не попадают пациенты с пневмониями, кишечными инфекциями, отравлениями, различными травмами и т.д.

Играет свою роль в этой безрадостной картине и ограниченный доступ населения к диагностике. Пройти МРТ, компьютерную диагностику и прочее можно преимущественно в областных центрах, да и в больших городах количество нужной аппаратуры ограниченно, она часто выходит из строя.

Например, во Львове бесплатно пройти МРТ можно только в двух больницах — Святого Луки и Святого Пантелеймона. А в сложившейся ситуации люди не спешат сидеть в очереди, поскольку пытаются прокормить себя и своих близких, а многие осознают, что даже если и больны, то попросту не смогут оплатить лечение.

Практически невозможно воспользоваться медицинскими услугами уклонистам, на которых ТЦК и полиция охотятся прямо в поликлиниках и больницах.

«Было несколько таких случаев, когда мужчины из-за страха быть мобилизованными лечились дома, терпели боль, и это привело к ужасным последствиям. Мужчину 37 лет вовремя доставили, у него оказался острый аппендицит. У второго мужчины возрастом 42 года ситуация трагическая — он умер от почечной недостаточности, терпел боль более полугода», — говорит ИА Регнум Игорь, хирург из Ивано-Франковска.

Не удивительно, что все «нововведения» еще больше бьют по здоровью украинцев, которые и без того страдают от боевых действий, постоянных стрессов, огромных цен и ужасной экологии.

Всё вместе это ведет к тому, что на Украине растет уровень смертности.

В первом квартале 2025 г., по данным ООН, среди гражданского населения она по сравнению с тем же периодом 2024 г. выросла на 59%. Число умерших с 2023 по 2025 год приблизительно одно и то же — в среднем 485–495 тысяч. Только численность населения в целом с каждым годом снижается на несколько миллионов — как и число новорожденных детей, оттого и такой скачкообразный рост.

Фактически власти устроили настоящий геноцид украинцев путем лишения их доступного здравоохранения.

Как подтверждение сказанному свежее заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко: «Часть медиков могут лишать брони и мобилизовывать в войска по отдельному запросу ВСУ». А это значит, что смертность среди украинцев будет расти и дальше.