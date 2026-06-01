В минувшие выходные столицу Франции охватило всеобщее безудержное ликование, вылившееся в массовые беспорядки. Причина — победа футбольного клуба ПСЖ над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

ИА Регнум

К слову, ровно год назад ПСЖ также стал триумфатором того же турнира, и это также спровоцировало массовые беспорядки. Так что теперь местная полиция подготовилась гораздо лучше, учтя предыдущий опыт и сделав соответствующие выводы. По крайней мере, так утверждал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, мобилизовавший для обеспечения безопасности 22 тысячи сотрудников по всей стране.

Но на деле в этот раз всё было как минимум не лучше.

В 2025 году в ходе бурных празднований погибли двое, 192 человека получили ранения и еще 559 были арестованы. Да, в 2026-м обошлось, по данным на настоящий момент, без жертв. Но число задержанных возросло почти до 900, а количество пострадавших только со стороны полиции достигло 180.

И это не считая ущерба, нанесенного частному и казенному имуществу. Сгоревшие транспортные средства, разграбленные магазины — такова цена, которую вот уже второй год подряд платят одни французские граждане за радость других. Причем не только в Париже, но и в других городах. Акты мародерства зафиксированы в общей сложности в 15 городах, включая Ренн, Страсбург и Гренобль.

Президент Эммануэль Макрон, вечером воскресенья принимавший ПСЖ в полном составе у себя в Елисейском дворце, случившееся осудил, резко и однозначно заявив: «Довольно. Нам это надоело. Это не футбол и не спорт, это не то, что мы любим».

Примечательно, что в подобном ключе он высказывался и год назад. Тогда Макрон охарактеризовал произошедшее безобразие как «неприемлемое» и пообещал, что виновные непременно будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Меж тем один из главных политических противников действующего лидера Пятой республики, экс-глава «Национального объединения» Марин Ле Пен с грустью констатировала, что «только во Франции победа футбольного клуба провоцирует беспорядки». И только во Франции «людям приходится запираться у себя в домах в столь счастливый вечер, чтобы не столкнуться с насилием».

Кто же во всем этом виноват? Тем же вопросом задается официальный представитель французского правительства Мод Брежон. Она даже термин специальный придумала для описания регулярно учиняемых кем-то во Франции бесчинств — «эндемическое насилие». Никаких пояснений Мод не дает, указывая лишь, что совершается такое насилие меньшинством (каким именно — тоже без уточнений), и предлагая всем хорошенько задуматься о его происхождении.

По ее же личному мнению, проблема может быть в недостатке образования «у некоторых детей». У каких именно и откуда эта проблема взялась, Мод Брежон снова умолчала. Добавила лишь, что ответственность в любом случае должна быть коллективной. И призвала вернуть вопросы воспитания в центр политических дебатов.

Меж тем нынешний глава «Национального объединения» Жордан Барделла более конкретен в своих рассуждениях касательно беспорядков — как околофутбольных, так и прочих. В эфире BFMTV он осудил действующие власти за неспособность противостоять волне насилия и обозначил «очевидную связь» между беспорядками и засильем иммигрантов.

«Они уничтожают всё на своем пути, громят магазины, разбивают автобусные остановки, поджигают машины и занимаются грабежом», — отметил он. После чего озвучил пламенный призыв: «Я говорю французскому народу: очнитесь!»

Предводитель ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур высказался еще конкретнее. Он возложил ответственность на «молодежь арабо-мусульманского происхождения из пригородов, наводняющую Париж». В связи с чем, по его словам, следует немедленно «подавить внутреннего врага».

Примерно той же точки зрения придерживается евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами, но причину всех бед он видит в другом — в утрате государством авторитета. И пока этот авторитет не будет восстановлен, «французы будут лишены этих великих народных праздников, которые так много значат для жизни страны». Так считает чиновник, работающий в Европейском парламенте как раз над ужесточением миграционной политики.

Но есть и альтернативная версия. Например, вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте из левой партии «Непокорившаяся Франция» полагает, что всё бы было в порядке, если бы жандармы нормально выполняли свою работу. Эту свою позицию она принялась усиленно продвигать еще до того, как Париж погрузился в ад.

Сразу по завершении матча она опубликовала у себя в социальных сетях пост, в котором обратилась к Лорану Нуньесу с убедительной просьбой «не портить праздник» и воздержаться от любых репрессий, потому что «прошлогодняя катастрофа не должна повториться».

На следующий же день, когда прошлогодняя катастрофа все-таки «неожиданно» повторилась, Гетте обрушилась с критикой на правоохранительные органы, которые «задерживали людей, не совершавших никаких правонарушений», и «стреляли гранатами по семьям, по молодежи — просто потому, что те собрались вместе».

Далее последовал вывод: «Доктрина французского общественного порядка должна быть полностью пересмотрена, особенно в отношении массовых мероприятий». И опять, что характерно, без подробностей. Зато упомянутого Жордана Барделла уколоть Клеманс Гетте не преминула.

«Господин Барделла, вы ничего не смыслите в поддержании порядка и уж точно не были на улицах Парижа во время вчерашних событий. Вчера десяткам тысяч людей помешали праздновать», — написала она в отдельном гневном посте. И там же назвала всех пострадавших жертвами «абсурдной государственной стратегии».

В комментариях под ее постом неравнодушные граждане указывают на неправоту автора. Не стал отмалчиваться и сам господин Барделла, уличивший госпожу Гетте в «безоговорочной поддержке тех, кто уничтожает чужое имущество», нарушает французские законы и оскверняет французские народные праздники.

К консенсусу стороны пока так и не пришли. В конечном итоге очередная вспышка неконтролируемой агрессии, выплеснувшейся на улицы под предлогом отмечания успеха футбольной команды, стала лишь очередным поводом для французских политиков переброситься аргументами в защиту своих политических программ.