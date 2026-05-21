Личная жизнь Эммануэля Макрона неустанно обрастает легендами, одна увлекательнее и невероятнее другой. Вот и опять.

На этот раз лидера Пятой республики заподозрили в интрижке с иранской актрисой Голшифте Фарахани. Причем у слуха есть конкретный автор — французский журналист Флориан Тардиф, опубликовавший книгу под заголовком «(Почти) идеальная пара».

Книга позиционируется как серьезное расследование, затеянное с целью показать, как отношения между Макроном и его женой влияют на государственную политику.

В рамках этого расследования, продолжавшегося не один год, месье Тардиф провел откровенные беседы с десятками приближенных к чете Макрон. На протяжении всего повествования журналист рисует портрет железной первой леди, играющей в управлении страной ключевую роль.

Брижит Макрон, как утверждает Тардиф, имеет влияние, выходящие далеко за рамки сугубо частной сферы, и деятельно участвует в принятии всех значимых решений.

Меж тем за публичным образом Макрона в действительности скрывается-де человек, терзаемый сомнениями, стремящийся оправдать чужие ожидания и постоянно предъявляющий к себе высокие требования.

При чём же здесь какая-то иранская актриса? А вот при чём. Все же помнят, как год назад камеры «случайно» засняли рукоприкладство Брижит в отношении Эммануэля. Они тогда летели на своем самолете по какой-то — неважно, какой — государственной надобности, а как прилетели, прямо у выхода из воздушного судна она ему вроде как залепила пощечину.

Конечно, сразу последовало официальное объяснение — в том духе, что это они просто так дурачились. Но вряд ли кто-то всерьез поверил.

Теперь же благодаря Флориану Тардифу и его литературному труду есть альтернативная версия случившегося. Согласно которой, причина конфликта состояла в том, что Брижит Макрон случайно увидела в телефоне мужа переписку с другой женщиной. С той самой Голшифте Фарахани. Более того — в одном из сообщений французский президент позволил себе заметить, что находит собеседницу привлекательной.

«Брижит задело не столько содержание сообщения, сколько то, на что оно намекало: возможность… Ничего конкретного или определенно предосудительного, но одной этой мысли было достаточно», — мелодраматизирует в лучших традициях дамских романов в мягких обложках Тардиф.

Вместе с тем он подчеркивает, что отношения Эммануэля Макрона и Голшифте Фарахани носили сугубо платонический характер. Хотя и длились несколько месяцев.

Собственно, на том история и заканчивается. Занимает она в книге всего пару страниц, однако именно эта пара страниц обеспечила Флориану Тардифу, равно как и его (мифо)творчеству, внимание мировых СМИ. Что во многом показательно.

Впрочем, никакого развития, что также показательно, не последовало. Все действующие лица поспешили выступить с опровержениями, причем Фарахани сделала это заранее, еще в марте.

«Мне кажется, в жизни некоторых людей слишком мало любви, поэтому им приходится выдумывать подобные романтические небылицы, чтобы эту пустоту заполнить», — мудро предположила она. А Брижит Макрон через своего представителя сухо уведомила, что не имеет привычки заглядывать в телефон к мужу.

В общем, опять никто не поверил. Не помогло даже видео, на котором Макрон и Фарахани запечатлены тет-а-тет в интимной непринужденной обстановке за бокалом вина: слишком уж очевидно его искусственное происхождение.

В социальных сетях тем временем царит единодушие: граждане Франции не стесняясь в выражениях костерят главным образом не Эммануэля Макрона, а самого Флориана Тардифа — за угодничество и царедворство.

«Представь, что ты годами учишься на журналиста, чтобы в итоге заниматься вот таким»; «Как этот тип может смотреть на себя в зеркало по утрам?»; «Дно журналистики» — такого рода комментарии в основном красуются под постами СМИ о книге Тардифа и приводимых в ней «жареных» подробностях.

И всё вроде понятно. Но вопросы остаются. Например, зачем вообще приписывать Макрону связь с иранской актрисой?

Пожалуй, это трудно интерпретировать иначе как неуклюжий и предсказуемый пиар-ход. Рейтинг одобрения у Макрона сегодня колеблется в районе плинтуса, а имидж подпорчен еще сильнее. Исправить имидж, на первый взгляд, легче, чем поднять рейтинг. Никаких политических действий, влекущих реальные последствия, по крайней мере, совершать не надо.

А как президенту исправить имидж? Посредством интрижки с актрисой. Интрижка с актрисой — это пикантно и престижно. Сразу ставит в ряд с достославными правителями прошлого. С Джоном Кеннеди, например. То есть в теории — ход, дающий в глазах западного обывателя мощный бонус к харизме. Но на практике тут же обнаруживаются нюансы.

Во-первых, Голшифте Фарахани — совсем не Мэрилин Монро. Хотя и у Ридли Скотта снималась (в роли любовного интереса героя Леонардо ДиКаприо), и у Джима Джармуша, и в «Пиратах Карибского моря». И бэкграунд у нее очень удачный: из родного Ирана ее выгнали за недостойное порядочной женщины поведение (съемки без хиджаба и одежды как таковой), так что она, по сути, является иммигранткой-диссиденткой.

С другой стороны, несмотря на наличие в фильмографии Голшифте Фарахани нескольких заметных произведений, уровень всё же не тот. И ставить в один ряд Макрона по этому показателю с Кеннеди было бы неуместно.

Скорее это как если бы, допустим, президент Латвии Эдгар Ринкевич закрутил роман с Чулпан Хаматовой. Местечкового масштаба чисто европейский курьез, не более того.

Ну а во-вторых, затмить другие слухи, которые вокруг Эммануэля Макрона и его личной жизни упорно циркулируют, не смогла бы, пожалуй, даже подтвержденная документально — со «сливом» соответствующих достоверных видеосвидетельств — связь с Сидни Суини или Марго Робби, или с ними обеими разом.

Потому что пусть эти слухи и не имеют под собой твердого неопровержимого основания, в общественном сознании они укоренились намертво. И на то есть свои причины.

Ведь особенно примечательно, что никто не обращает внимания на содержание книги Флориана Тардифа помимо тех нескольких страниц, где рассказывается об инциденте в самолете и том, что якобы его спровоцировало.

А затевалось-то всё вовсе не ради того, чтобы убедить читателей в том, что Эммануэль Макрон — не извращенец. Главная мысль, которая там транслируется, как уже было замечено, заключается в том, что именно Брижит Макрон ответственна за многое из происходящего во Франции.

В частности, если верить Тардифу и его источникам, в 2020 году, в разгар пандемии, она настояла на том, чтобы открыть для посещения школы в стране — вопреки рекомендациям экспертов. И референдумы по бюджету и пенсионной реформе в 2025 году были отменены по ее инициативе.

Но все эти громкие подробности не так интересны. В конце концов, какая разница, кто из Макронов референдумы отменил? В данном случае уж точно муж и жена — одна сатана. Недаром сатанизм у нас приравнен к экстремизму и запрещен.