ВС России поражают цели на севере Украины. Наутро после нанесенных ударов над объектами противника поднимаются столбы дыма. В ночь с 30 на 31 мая российская армия нанесла удары по целям в шести областях Украины.

Соцсети Столб дыма после удара в Ровно

Масштаб прилета признают и киевские мониторинговые каналы: сообщается о 229 беспилотниках, запущенных с нашей территории. Основная часть прилетов БПЛА пришлась на приграничные и прифронтовые регионы Украины. Так, фото подтверждают поражение энергетических объектов в Конотопе (Сумская область).

Удары наносились и вглубь территории противника. Очевидцы сообщают о нескольких пожарах в городе Корюковке к востоку от Чернигова — судя по масштабу последствий, речь идет о ракетной атаке ВКС России по объекту ВСУ. В это же время «прилетело» по одному из предприятий Черниговской области по стоящей рядом грузовой технике.

По Ровенской области второй день подряд «работают» дроны-камикадзе «Герань». Клубы дыма поднимаются над нефтебазой в селе Новая Любомирка между Костополем и областным центром — городом Ровно. Пораженная цель находится в 1,5 км от другого важного для ВСУ объекта — учебного центра ВСУ на полигоне в Ровно.

Одновременно наши артиллеристы активно обрабатывали позиции противника в харьковском и сумском приграничье — где каждый день, выполняя задачу Верховного главнокомандующего, бойцы группировки «Север» расширяют зону безопасности.

«Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А за ночь выполнили четыре огневые задачи, нанеся удар по опорным пунктам и скоплению живой силы ВСУ», — сообщил «РИА Новости» представитель группировки войск «Север».

Он рассказал: в ночь с 30 на 31 мая в Харьковской и Сумской областях бойцы уничтожили четыре «опорника» и до двух десятков солдат и офицеров противника.

За ночь артиллеристы «Севера» в общей сложности ликвидировали 50 украинских военных, уничтожили 19 единиц вражеской бронетехники и автомобилей, пять 120-миллиметровых минометов и три станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Наши военные также подбили четыре украинских пункта управления беспилотниками.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Удар по предприятию в Черниговской области

Уничтожение «дроноводов» противника становится частью ежедневной работы ВС России.

Расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» накрыли пять пунктов управления украинскими БПЛА, сообщил старший офицер одной из артиллерийских батарей группировки «Север» с позывным Сокол.

Благодаря воздушной разведке «операторами подразделений войск беспилотных систем были выявлены места запуска и пункты управления различными типами БПЛА противника», пояснил офицер-артиллерист. Данные поступили на командный пункт, после чего и было решено обработать цели из РСЗО «Торнадо-Г».

Чтобы повысить точность и сократить время работы на огневой позиции, стрельбу вели одновременно с двух установок, добавил Сокол. Он подчеркнул, что такие действия уже стали частью повседневных задач его подчиненных. Бойцы «Севера» каждый день обнаруживают и выявляют точки запуска вражеских БПЛА, пункты их управления и склады, где хранятся дроны. За перемещениями противника следят в режиме реального времени и благодаря хорошо налаженной связи оперативно оповещают ближайшие расчеты ракетчиков.

Таким же образом действуют в районе Константиновки (ДНР) операторы «птичек» и артиллеристы 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

Бойцы БпС (войск беспилотных систем) отвечают за разведку с воздуха и корректировку огня, тут же передают координаты артиллерийским расчетам. Так удается эффективно выбивать одно за другим места запуска украинских дронов и укрытия с живой силой противника.