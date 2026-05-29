Блок НАТО всерьез озаботился защитой своего северо-восточного фланга. В частности — трех прибалтийских республик, с маниакальным упорством продолжающих дразнить Россию, не особенно задумываясь о последствиях.

ИА Регнум

После серии инцидентов в воздушном пространстве балтийских стран с украинскими дронами, которые то ли залетели туда случайно, то ли использовали коридор над Прибалтикой при атаке на Россию по неофициальным договоренностям, от Москвы последовала жесткая реакция. После которой в Риге, Вильнюсе и Таллинне внезапно осознали, насколько их мирная и размеренная жизнь зависит от доброй воли восточного соседа.

Чтобы унять первобытные страхи прибалтов, Брюссель решил основательно заняться укреплением самой уязвимой границы альянса. И даже собирается выделить для этих целей полноценный армейский корпус из 60 000 солдат, которые должны быть переброшены в Латвию и Эстонию в течение нескольких часов в случае чрезвычайной ситуации. Основу должны будут составить солдаты германо-голландского контингента войск НАТО, подчиняющегося штабу в Мюнстере.

До сих пор силы НАТО в трех прибалтийских странах и на севере Польши подчинялись многонациональному штабу в польском Щецине. Планируемое изменение значительно изменит эту структуру командования. Один из военных представителей описал цель нового корпуса словами о том, что он должен обеспечить возможность «массового и быстрого» развертывания крупных сил в случае кризиса или войны.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса в Эстонии. В качестве предпочтительного места он назвал Пярну — город на западе страны, располагающий портом, аэродромом, железнодорожным сообщением и прямой автомобильной трассой до Риги. «Если выбор падет на Эстонию, то Пярну будет лучшим местом. Мы уже обсудили это с городскими властями», — сказал Певкур.

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус приветствовал эти планы: «Нас интересует не только размещение этого корпуса, но и возвращение вооруженных сил в Пярну и Пярнуский уезд. Это позволило бы организовать здесь военную службу и дало бы возможность кадровым военным служить в Пярну или его окрестностях».

Реорганизация происходит в период геополитической турбулентности, когда президент США Дональд Трамп подверг европейских союзников резкой критике и объявил о выводе 5000 американских солдат из Германии. Пока не известно, когда новая структура командования официально вступит в силу и сколько войск в случае конфликта фактически будет подчинено новому штабу.

Вызывают вопросы и профессиональные компетенции политиков и генералов, собирающихся «в течение нескольких часов» перебрасывать из Северного Рейна — Вестфалии в Прибалтику 60 000 человек, явно не представляя сопряженного со всем этим логистического ада. Откуда возьмется такое количество военно-транспортных самолетов, способных перебросить в Эстонию и Латвию не только десятки тысяч бойцов, но и боевую технику, а также сотни тонн боеприпасов и снаряжения? Могут ли военные базы в Прибалтике принимать и обслуживать соответствующие типы самолетов, а также осуществлять обработку грузов?

Важный вопрос заключается и в том, в состоянии ли Германия и Нидерланды в принципе выделить 60-тысячный армейский контингент. Списочная численность бундесвера в настоящее время составляет порядка 185 000. Численность вооруженных сил Нидерландов — 58 000. Идея отправки по щелчку пальцев 25% всей германо-голландской армии в Прибалтику звучит весьма причудливо.

Между тем в Брюсселе отнюдь не ограничиваются планами по переброске подкреплений на Восток и уже вовсю моделируют военные игры, связанные с трехсторонним вторжением в Литву российских войск, которые «уловили благоприятный момент после серии трансатлантических разногласий и бурных выборов в Европе».

Согласно сценарию, пока их союзники медлят с ответом, литовцы и дислоцированная в стране немецкая бригада, сама испытывающая массу проблем (в первую очередь кадровых), вынуждены сражаться в одиночку, находясь в численном меньшинстве. А российские войска продвигаются через регион Латгалия в восточной Латвии и занимают позиции вокруг старой советской атомной электростанции в Игналине, ожидая соединения с ударным танковым корпусом, намеренным прорваться вглубь Литвы.

На южном фланге, по сценарию, русские войска наносят удар из Белоруссии и, минуя 15-мильную буферную зону, выходят прямо к окраинам Вильнюса, который к концу пятого дня оказывается почти наполовину окруженным; на западе русский удар следует из Калининграда: ВС РФ пересекают Неман, закрепляются на 30-километровом плацдарме и объявляют его протекторатом Российской Федерации.

Торговые представители компании Helsing активно убеждают литовское правительство, что те легко смогут сдержать русских, если у них под рукой будет 12 000 боевых дронов HX-2, управляемых искусственным интеллектом. Контора пиарит свою продукцию по всей Европе, позиционируя эти беспилотники как альтернативу российским ударным дронам «Ланцет». Несмотря на то, что полевые испытания на Украине выявили у HX-2 множество критических уязвимостей, а также безумное соотношение цены и качества, при наличии хороших бюджетов на лоббистов и маркетинг планы Helsing на завоевание рынка Прибалтики не лишены определенных оснований.

Еще один «победный» для Литвы сценарий отражения русского вторжения, проигранный на учениях полтора года назад, насчитывает два десятка вертолетов «Апач», несколько батарей ракетных установок HIMARS, а также арсенал ракет Hellfire и Spike на сумму в $16 млрд.

Судя по лихорадочным метаниям всех трех «балтийских тигров» с выпрашиванием у Брюсселя поставок военной техники, закупки дронов и размещения на территории Прибалтики дополнительного 60-тысячного воинского контингента, они несколько разуверились в магии пресловутой пятой статьи Североатлантического договора. Ведь, несмотря на патетические декларации о верности союзническому долгу, европейские солдаты не горят желанием умирать за политические амбиции и исторические комплексы прибалтийских политиков.