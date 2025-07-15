Последние несколько дней выдались на редкость богатыми на противоречивые заявления немецкого политического бомонда, к которому в качестве «приглашенной звезды» примкнул американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп

В понедельник американский президент пообещал Украине целых 17 установок ЗРК Patriot, да вдобавок выставил России 50-дневный ультиматум с угрозой введения пошлин в 100% на товары её торговых партнёров. Если, конечно, Россия не «возьмется за ум».

Впрочем, и друзья, и недруги России за полгода знакомств с эскападами Трампа уже прекрасно поняли, что все угрозы американского лидера нужно делить как минимум на четыре.

Поэтому, например, реакция на 50-дневный ультиматум в европейских медиа оказалась весьма сдержанной.

В Старом Свете с некоторых пор не особенно верят в то, что Трамп — надежный партнер, убежденный в идеалах трансатлантической солидарности, который ни за что не оставит на произвол судьбы своих верных союзников — Европу в целом и Украину в частности.

А потому его позиция «так уж и быть, мы поможем Украине оружием, но платить за это будете вы, европейцы» вызывает в европейских столицах лишь грустно-ироничную усмешку.

Не лучшие из лучших

Почуяв изменение ветров из Вашингтона, несколько приободрились немецкие политики, решившие прибавить градус антироссийской риторики. Так, канцлер Фридрих Мерц, выступая в минувшую среду в Бундестаге по поводу российско-украинского конфликта, пафосно заявил:

«Средства дипломатии исчерпаны, когда преступный режим использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право целой страны на существование, и стремится разрушить политический порядок свободы на всем европейском континенте».

Правда, диктовать свою непреклонную волю Москве Мерц собрался на кредитные €800 млрд, взятые взаймы у будущих поколений немцев.

Министр обороны Борис Писториус, усиленно стремящийся представить себя гением военного планирования, старается не отставать от своего формального шефа и также решительно настроен грозить Кремлю:

«Я всегда был убежден, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы, только на уровне глаз. Не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы дать понять, что мы знаем, на что способны — мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не будем защищать себя. Так происходит и сегодня», — заявил Писториус в интервью The Financial Times.

Хотя Писториус категорически отказался от возможности поставок на Украину немецких ракет Taurus, на прямой вопрос британских журналистов, будут ли солдаты Германии готовы убивать российских солдат в случае нападения России на страну — члена НАТО, если сдерживание не сработает, немецкий глава Минобороны категорично и жестко ответил: «Да!»

И добавил: «Я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями тамошней немецкой бригады. Они прекрасно знают, в чем заключается их работа».

Правда, если взглянуть на фотографии двухмесячной давности из Вильнюса, на которых Писториус запечатлен с бравыми немецкими панцергренадерами из «литовской» 45-й бригады, зарождаются некоторые сомнения в готовности этих солдат к выполнению боевых задач.

Формирование бригады до сих пор не завершено: рекруты очень неохотно соглашаются на переезд в Литву, к месту постоянной дислокации. Даже несмотря на повышенную зарплату, льготную выслугу и привлекательный соцпакет. Никому не хочется оказаться на переднем крае потенциального конфликта с Россией и стать первыми жертвами в возможной войне.

Поэтому представлять литовскую бригаду как элиту из элит в корне неверно: в Прибалтику отправились не лучшие из лучших, а те, кого удалось уговорить.

На майском параде в Вильнюсе, глядя на стоящие в парадном строю немецкие войска, было очевидно, что для 45-й бригады характерны те же проблемы, что и для всего бундесвера в целом: скверная физическая форма, проблемы со зрением, а также очевидное стремление соответствовать идеалам гендерного равенства.

Последнее влияет на боеспособность подразделения далеко не в лучшую сторону, хотя и прекрасно смотрится на отчетных фотографиях для парламентских комиссий.

Очевидно, что бригада будет помогать местным жителям в случае, например, стихийного бедствия. Но готовы ли эти люди к тому, чтобы нажать на курок, зная, что в случае гипотетического конфликта с российской армией у них нет ни единого шанса на победу? В этом есть большие сомнения.

Радость для ВПК

Если Фридрих Мерц и Борис Писториус, несмотря на театральную воинственность, всё же стараются держать себя в руках, немецким предпринимателям из сферы ВПК возможный конфликт с Россией и €800 млрд, выделенные на то, чтобы вновь сделать Германию «готовой к войне», окончательно вскружили голову.

Наиболее яркий представитель отрасли — глава оружейной корпорации Rheinmetall Армин Паппергер.

Рост биржевых котировок компании в невероятные 20 раз с начала 2022 года привел к тому, что Паппергер ныне видит Rheinmetall равным американским гигантам ВПК вроде Lockheed Martin, строит десять новых заводов и грезит о государственном заказе на €70 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Учитывая, что при этом рейнландский делец обложился охраной на уровне федерального канцлера, панически боясь покушения злых русских, у многих в ФРГ возникают реальные опасения за психическое здоровье Паппергера.

«Rheinmetall уже стоит больше, чем BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen», «В немецкой оборонной промышленности скоро будет работать полмиллиона человек», «Бум немецкого ВПК перекинется и на другие отрасли», «Нам нужно 5000 тонн броневой стали, а также до 500 000 тонн обычной стали в год», — последнее интервью Паппергера таблоиду Bild изобилует щедрыми обещаниями, допущениями и гиперболами.

Он сулит немецкой экономике невиданные прибыли от размещения оборонно-промышленных заказов. А заказ на 6-7 тысяч боевых машин — танков Leopard 2 и боевых машины пехоты Puma и Boxer — должен, по мнению главы Rheinmetall, достаться именно его компании. Ведь если кто и сможет в кратчайшие сроки вновь сделать Германию «готовой к войне», то только такой гений стратегического и оперативного управления, как сам Паппергер.

Этот милитаристский угар до боли напоминает ситуацию накануне Первой и Второй мировых войн, когда беспринципные оружейные дельцы вроде Тиссена и Круппа делали всё возможное, чтобы поскорее развязать глобальный конфликт. Ведь грядущая война — это новые государственные заказы, новые налоговые льготы и новые бюджетные ассигнования.

Однако не стоит забывать, что крупный бизнес, замешанный на крови, уже дважды в истории ставил Германию на грань катастрофы.

«Вы стали для наших областей высшей государственной властью в вопросах экономической политики. В связи с этим мы дали распоряжение нашим бюро обращаться по всем этим вопросам… непосредственно к Вам и Ваше решение считать для себя обязательным», — писали нацистские главари Фрицу Тиссену в 1933 году.

Не исключено, что под этими словами, но уже в адрес Паппергера, скоро вполне смогут подписаться Фридрих Мерц, министр финансов Ларс Клингбайль и Борис Писториус.