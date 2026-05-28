На днях самопровозглашенный «лидер демократических сил» Белоруссии Светлана Тихановская посетила Киев. Украинской и западной пропагандой визит преподносился как «официальный». Тихановская встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой режима Владимиром Зеленским.

ИА Регнум

Также она посетила места недавних ракетных ударов, съездила в чернобыльскую зону, возложила цветы к памятнику на месте гибели белорусского журналиста Павла Шеремета (он был взорван в автомобиле в Киеве) и на могиле Марии Зайцевой — участницы протестов в Белоруссии 2020 г., впоследствии отправившейся воевать против России на стороне ВСУ.

При участии Тихановской в Киеве было открыто так называемое представительство «белорусских демократических сил», и она «от лица народа Белоруссии» выразила солидарность с киевским режимом, заявив: «Нам нужно больше взаимного доверия, больше контактов между людьми, экспертами, гражданским обществом и демократическими институтами».

Тихановская и представители Киева хором обвиняли Белоруссию и Россию. «Сегодня мы обсудили совместную работу по сбору доказательств», — заявил Сибига, посулив привлечь Александра Лукашенко к ответственности за «преступления».

Сибига пообещал Тихановской помочь в вопросе ужесточения санкций в отношении Белоруссии: «Сегодня я также получил от наших гостей свежий список санкционных предложений. Планируем поднять эту тему на уровне Европейского союза».

Не обошлось и без традиционного языкового вопроса. Под камеры Тихановская и местные политики демонстративно общались на белорусском и украинском языках вместо родного для всех русского. А Сибига предложил помощь белорусам в «борьбе с русификацией».

Это был первый визит Тихановской в Киев, хотя анонсировали её приезд ещё в начале года. Ранее украинская власть избегала прямых контактов с беглой белорусской оппозиционеркой, хотя на уровне риторики время от времени и поддерживала.

Отношения Минска и Киева в последние шесть лет можно было охарактеризовать как враждебный нейтралитет. Если при Петре Порошенко* РБ сохраняла довольно тесные — прежде всего экономические — контакты с Украиной, а белорусские туристы продолжали ездить туда как ни в чем не бывало, то после беспорядков 2020 г., когда южный сосед открыто выступил против Лукашенко, отношения начали стремительно ухудшаться.

Еще хуже они стали с началом СВО. С этого времени все контакты заморожены, а граница по сути превратилась в позиционный фронт.

Вместе с тем Киев избегал эскалации, и, несмотря на напряженность на границе, обстановка остается стабильной, никаких крупных военных провокаций против РБ Украина пока не предпринимает.

Однако в этом году режим Зеленского совершил целый ряд выпадов в адрес официального Минска. В частности, украинский МИД учредил должность спецпредставителя по контактам с белорусской оппозицией.

Провокационный ролик, посвященный Белоруссии, выпустил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В своем обращении он, с одной стороны, говорил об особых исторических связях, но в то же время прозрачно намекнул, что Киев может выдвинуть территориальные претензии на южные области соседа.

Теперь Зеленский и вовсе заговорил о возможном нападении на Украину со стороны Белоруссии. Эти слова не остались без внимания в Минске. Лукашенко опроверг их и даже выразил готовность к прямым переговорам ради устранения спорных вопросов. Однако ответом на это стало приглашение в Киев Тихановской и самодовольное заявление Сибиги: «Украине есть с кем встречаться и разговаривать о наших общих делах».

Зачем Зеленскому эта эскалация напряженности? С военной точки зрения Украине не нужен второй фронт, тем более — в непосредственной близости от Киева. Однако Зеленский не может не замечать прогрессирующей усталости Европы от Украины и снижения уровня своей поддержки.

Кроме того, нарастающие внутренние трудности создают угрозы его позициям. Новое обострение может разом списать все эти трудности, обеспечив устойчивый приток европейской помощи, а также отложив на неопределенное время вопрос о легитимности власти Зеленского.

В лице Тихановской Зеленский нашел верного союзника. С началом СВО всё внимание ЕС было переключено на Украину, а белорусское направление было фактически поставлено на паузу, в результате чего все политэмигранты из РБ столкнулись с нарастающими финансовыми трудностями. Еще хуже дела у них стали с приходом в Белый дом Дональда Трампа, который начал прямые переговоры с официальным Минском и обрезал финансирование многим программам по поддержке «демократических сил».

У Тихановской тем временем появились опасные конкуренты — как раз по договоренности с США были отпущены все зачинщики беспорядков 2020-го. Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и прочие наверняка претендуют на собственную долю пирога, вряд ли желая признать над собой верховенство Светланы. Недаром после освобождения из тюрьмы она оказала им весьма холодный прием, обвинив в сотрудничестве с Минском и даже с Москвой.

Не удалось обыграть даже освобождение мужа Тихановской Сергея. Вместо красивой истории женщины, дождавшейся милого из «застенков режима», все увидели чужих друг другу людей, которые даже не пытаются изображать счастливую пару. А сам «милый» после нескольких очень неловких попыток встроиться в эмигрантскую тусовку очень быстро оказался на обочине.

В январе 2026 года случился громкий скандал с неприглашением на прием к президенту Польши многих деятелей белорусской оппозиции — бывшего «министра иностранных дел» в «альтернативном правительстве» Валерия Ковалевского, исполняющего обязанности директора телеканала «Белсат»* Алексея Диковицкого, политолога Павла Усова и прочих. Учитывая, что составлением списка приглашенных занимался офис Тихановской, это выглядело как устранение неудобных конкурентов.

При этом даже в среде рядовых белорусских политэмигрантов интерес и к Тихановской, и к прочим деятелям беглой оппозиции стремительно падает. Недавние выборы в так называемый «координационный совет демократических сил» показали резкое падение интереса к этой структуре. Если в 2024 году участие в этих «выборах» приняли 6723 человека (сама по себе весьма невеликая цифра на фоне почти 7 млн белорусских избирателей), то в 2026-м число проголосовавших составило всего 2113 человек.

Нельзя забывать, что Тихановская, которую на Западе часто называют «избранным президентом», давно уже просрочила свои даже виртуальные «полномочия», и ее положение, конечно, еще более шаткое, чем у Зеленского.

Тревожат белорусскую оппозицию и тенденции к нормализации отношений Минска с западными странами. США ведут открытый диалог с РБ уже более года. Похоже, что и ЕС готов его начать. Визит Тихановской в Киев проходил на следующий день после телефонных переговоров Лукашенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Находясь в гостях у Зеленского, «лидер оппозиции» назвала их «тревожным симптомом».

Украинская сторона своих намерений не скрывает, продолжая нагнетать обстановку. Так, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Киев подготовил список целей в Белоруссии: «Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — угрожающе написал он в своём блоге.

Таким образом, и Зеленский, и Тихановская — каждый по своим причинам — заинтересованы в дестабилизации Белоруссии и рассчитывают за счет неё укрепить собственное положение. По обыкновению, очевидно, не слишком задумываясь о возможных последствиях своих провокаций.

*Внесен в список террористов и экстремистов

*Признан нежелательной организацией в России