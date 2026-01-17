В белорусской политической эмиграции новый конфуз: «офис» Светланы Тихановской не позвал коллег по «демократическим силам» на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. Скандал уже окрестили Бельведергейтом.

Иван Шилов ИА Регнум

13 января в Бельведерском дворце Навроцкий провел новогодне-рождественскую встречу с представителями белорусской диаспоры. Такие мероприятия были инициированы предшественником Навроцкого Анджеем Дудой и проводились с января 2022 года в знак солидарности с белорусскими «демократами».

Однако в этом году многие завсегдатаи президентских приемов не обнаружили себя в числе приглашенных, что и стало поводом для скандала. В случившемся обвинили сотрудников Тихановской, которые был ответственны за составление списка гостей.

Среди возмутившихся оказались бывший «министр иностранных дел» в «переходном кабинете» Тихановской Валерий Ковалевский, исполняющий обязанности директора телеканала «Белсат» (признан экстремистским в Белоруссии) Алексей Диковицкий, политолог Павел Усов и ряд других персонажей.

Представители Тихановской оправдывались тем, что перечень приглашенных составлялся совместно с польской стороной. Кроме того, они подчеркнули, что при составлении списка стремились к максимальной «инклюзивности», и исключение завсегдатаев вечеринок у польского президента позволило пригласить туда новых людей.

Таким образом, сотрудники Тихановской, хотя и попытались озвучить максимально благовидный мотив, косвенно признали, что действительно намеренно не включили в список ряд персон.

Зависимость белорусской оппозиции от Польши и польских властей давно не новость. Однако «Бельведергейт» продемонстрировал, какую карикатурную форму приняла эта зависимость. Присутствие в списках на новогодний прием к президенту Польши, очевидно, воспринимается как некий знак избранности, важная составляющая политического капитала, своего рода «знак качества».

Тревога не попавших на прием к Навроцкому вполне понятна — ведь это может означать «утрату доверия», а значит, и снятие с финансового довольствия.

Особенно тревожно это в свете того, что соседняя Литва, которая после 2020 года наравне с Польшей стала основным хабом для белорусской политэмиграции, все более недвусмысленно указывает ей на дверь.

По мере того, как Литва сворачивает свое участие в поддержке белорусской оппозиции, значение Польши как покровителя, спонсора да и просто места пребывания только возрастает.

В этой связи происходит обострение конкуренции за доступ к польским властям и влияние на белорусское направление польской политики. Основная борьба происходит между «офисом» Тихановской, который претендует на верховное представительство белорусских «демократических сил», и альтернативными группами, оспаривающими это лидерство.

Неслучайно поэтому в списки приглашенных не попали тот же Ковалевский, рассорившийся с Тихановской и покинувший ее «переходный кабинет», или Усов, являющийся клевретом ветерана белорусской оппозиции Зенона Позняка.

Позняк, бывший лидер Белорусского народного фронта и символ националистического «возрождения» 1990-х годов, не скрывает своего негативного отношения к Тихановской. Естественно, ее «офис» платит Позняку и его приближенным той же монетой.

Выиграть эту конкурентную борьбу для команды Светланы Тихановской особенно важно, учитывая, что ее положение в Вильнюсе становится все более шатким, а слухи о скором переезде в Варшаву — все более настойчивыми.

В прошлом году литовские власти уже понизили уровень охраны Тихановской и ее окружения, из-за чего сорвался ряд зарубежных визитов. Да и общая атмосфера в Литве в отношении белорусской политической эмиграции и диаспоры в целом становится все менее дружелюбной.

«Бельведергейт» показал, что очередной раунд борьбы остался за «офисом» Тихановской, который смог застолбить за собой роль верховного представителя «демократических сил» и согласовать выгодный для себя список гостей.

В то же время становится очевидным, что его легитимность оказывается все более сомнительной даже в среде белорусской политэмиграции.

Собственно, это судьба любого «правительства в изгнании», не имеющего внятных перспектив политического реванша на родине. Тихановская же с самого начала была случайным лидером, и с течением времени появляется все больше желающих подвинуть ее с пьедестала.

Что касается польских властей, то им этот разброд в рядах белорусской политэмиграции может быть даже выгоден. Польше нет резона делать ставку исключительно на Тихановскую — напротив, сеть конкурирующих структур, которыми можно манипулировать в собственных интересах, могла бы быть более полезна.

В целом Польша имеет гораздо больше возможностей на белорусском направлении, чем Литва. Здесь сегодня проживает крупнейшая белорусская диаспора, численность которой оценивается в 200 тыс. человек. Для сравнения, в Литве на пике численности проживало 60 тыс. белорусов, в 2025 году их количество снизилось до 50 тыс.

В отличие от Литвы, в Польше белорусская диаспора не создает серьезной нагрузки на экономику, белорусы здесь адаптируются и интегрируются гораздо лучше.

Кроме того, с белорусскими националистами у Польши нет серьезных разночтений по поводу исторического прошлого, а сам по себе белорусский национализм, замешанный на шляхетской мифологии времен Речи Посполитой, является скорее полонофильским.

В то же время проблемы с украинской диаспорой и рост неприятия мигрантов с востока сказывается и на живущих в Польше гражданах Белоруссии. Польские власти вынуждены реагировать на общественные настроения и ужесточают правила пребывания не только для украинцев, но и для белорусов.

Так, за 2025 год из Польши было принудительно выслано почти вдвое больше граждан Белоруссии, чем годом ранее, а по числу решений о высылке они заняли второе место вслед за гражданами Грузии и обогнали по этому показателю украинцев.

Решение о высылке было принято в отношении 1,3 тыс. белорусов, из них 130 — в принудительном порядке (в отношении граждан Грузии было принято 1,9 тыс. подобных решений, Украины — 1,2 тыс.). В масштабах белорусской диаспоры эти цифры не выглядят большими, но тенденция не может не тревожить тех, кто проживает в Польше.

С аналогичной проблемой белорусская диаспора уже столкнулась в Литве, власти которой взяли курс на выдавливание белорусов со своей территории, причем коснулось это как простых граждан, так и политических активистов.

В Польше говорить о системном выдавливании пока рано, но если рост ксенофобии продолжится, может дойти и до этого. Очевидно, политэмиграция при таком раскладе также окажется в уязвимом положении.

Кроме того, ряд косвенных признаков указывает, что Польша может расширить взаимодействие с официальными властями Белоруссии, что также крайне невыгодно белорусской оппозиции.

Несмотря на враждебную риторику, в прошлом году Варшава открыла два дополнительных погранперехода на белорусско-польской границе. Белорусские власти очень положительно восприняли этот шаг.

Кроме того, в Минске готовится к вводу в эксплуатацию новое большое здание польского посольства, строительство которого продолжалось, несмотря ни на какие «заморозки» отношений между Минском и Варшавой.

Для белорусской политэмиграции все это — весьма тревожные симптомы.