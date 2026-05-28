28 мая всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому движению «Юнармия» исполнилось десять лет. За это время движение воспитало целое поколение молодых граждан страны в любви к Родине и в готовности стать ее защитниками.

Когда Варвара Исупова училась в кадетском классе МЧС в Вологде, она участвовала в городских мероприятиях и впервые узнала о «Юнармии». Хотела вступить, проявить себя, быть частью общего дела. Но в ее школе юнармейского отряда не было. Варвара не стала ждать, пока кто-то решит вопрос за нее. Собрала ребят, выбрала с ними название и девиз, организовала отряд «Пламя» на базе школы № 22 и стала командиром.

«Я ходила по классам с информационным материалом о том, что у нас открывается отряд. Желающих было много, мы всех взяли», — вспоминает Варвара в беседе с ИА Регнум.

Такие истории лучше всего объясняют, чем «Юнармия» стала за десять лет. Это не только форма, торжественные построения и участие в памятных датах. Для многих подростков движение стало первой средой, где от их решения зависел результат: собрать людей, отвечать за младших, выступить на мероприятии, помочь ветерану, поддержать бойцов, организовать сбор, не подвести отряд.

За десятилетие «Юнармия» объединила более двух миллионов ребят. География движения охватывает всю страну, а отряды в регионах становятся центрами притяжения для школьников, которым важно не только слушать о патриотизме, но и действовать. В этом и заключается главный смысл движения: любовь к Родине здесь не сводится к декларации. Она проходит через дисциплину, труд, помощь, память, выбор профессии и ответственность за товарища.

Заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова считает, что подростков привлекает вовсе не форма и флаги, а возможность самим участвовать в создании дел. «Мы даем подросткам не просто готовые мероприятия, а пространство для их собственной реализации. Ребята сами предлагают идеи, участвуют в управлении, выбирают интересные им форматы — от поисковых экспедиций до создания дронов», — сказала Чижикова ИА Регнум.

По ее словам, в движении важен баланс: с одной стороны, четкие правила и взаимовыручка, с другой — уважение к личности и интересам каждого ребенка. Поэтому для многих ребят «Юнармия» становится вторым домом: местом, где слышат, поддерживают и помогают стать лучше без излишнего давления.

За эти годы вокруг движения сложилась целая система направлений. Волонтерство и историческая память остаются фундаментом, но заметно растет интерес к техническим проектам и медиа. Подростки осваивают беспилотники, робототехнику, 3D-моделирование, участвуют в работе домов Юнармии, подают заявки на военно-спортивную игру «Зарница 2.0». Популярны и военно-спортивные форматы — «Наследники Победы», «Юнавиа», «Юнфлот», а также «Юнармейский норматив».

«Ребята с огромным энтузиазмом осваивают беспилотники, робототехнику, 3D-моделирование. Волонтерство и историческая память остаются фундаментом, но именно цифровая волна дает мощный приток», — говорит Чижикова.

«Зарница 2.0» стала одним из самых заметных проектов движения. Командная игра, маршрут, практическая задача, необходимость принять решение и поддержать товарища дают другой опыт. Здесь ребенок не зритель, а участник. Он пробует себя в ситуации, где важны собранность, выдержка, помощь другим и умение довести дело до конца.

При этом «Юнармия» не ограничивается подготовкой будущих военных. В движении подчеркивают: военные вузы — важная, но не единственная траектория. Через участие в проектах ребята приходят в МЧС, волонтерскую медицину, журналистику, инженерные специальности, IT, педагогические направления, работу с исторической памятью и гражданскими беспилотными технологиями.

«Через «Юнармию» ребята становятся спасателями МЧС, волонтерами-медиками, журналистами школьных медиацентров, операторами БПЛА для гражданских отраслей, экскурсоводами по местам боевой славы, инженерами», — перечисляет Чижикова.

Варвара Исупова — один из таких примеров. Начав с создания школьного отряда, она стала председателем совета командиров движения Вологды, возглавила юнармейскую «коробку» на параде Победы в Вологде, поступила в Санкт-Петербургский университет пожарной службы МЧС России. Сейчас она руководит молодежным советом университета и дистанционно помогает развитию «Юнармии» в родном городе.

«Мне очень приятно, когда ребята из младших классов говорят про меня, что я являюсь их примером, что они хотели бы стать такими же, как я. Они равняются на меня, и мне это часто говорят. Для меня это очень важно», — говорит Варвара.

На выбор профессии повлияли и наставники. Исупова признается, что примером офицера для нее стал начальник штаба «Юнармии» Вологды и весь городской штаб. «Именно эти люди являются для меня примером того, каким бы офицером я хотела стать. Это правда очень хорошие руководители, наставники, которые знают свою работу, делают всё четко, с душой и, главное, с любовью», — отмечает она.

Роль наставников — одна из ключевых в движении. Это не только педагоги и командиры, но и ветераны СВО, люди с опытом службы и ответственности. Для подростков такой разговор имеет особую силу: они видят перед собой живого человека, который знает не понаслышке о долге, мужестве.

Первый замначальника Главного штаба «Юнармии», замглавы организации ветеранов «Боевое братство», полковник Виктор Кауров подчеркивает: работа с подростками требует индивидуального подхода. Дети приходят из разных семей, с разным характером, разным отношением к дисциплине. Поэтому задача наставника — увидеть конкретного ребенка и не прочесть ему лекцию, а помочь раскрыться.

По словам Каурова, наставник-ветеран отличается от обычного педагога прежде всего личным опытом. «Дети сразу же это видят и чувствуют, их не обманешь. Здесь важен личный героизм, поступок. Человек открыто раскрывает многие моменты, начиная с детства, рассказывает, как он рос. Это очень увлекательная встреча-беседа», — сказал наставник ИА Регнум.

Особое значение эта система имеет для вернувшихся в Россию регионов. Александр Свердил из Макеевки — студент медицинского университета, младший специалист отдела по развитию «Юнармии» в своем городе, волонтер и победитель Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться 2025» в номинации «Начинающий наставник». За поддержку бойцов СВО он был награжден памятной медалью «За Донбасс против фашизма».

Свердил подчеркивает: начиналось все не ради наград. «Это скорее порыв души, осознание того, что ты можешь что-то сделать. Для меня, юнармейца, это стало естественным продолжением воспитания», — сказал он ИА Регнум.

В школе объявили, что нужны вещи для бойцов на передовой. Кто-то принес теплую одежду, кто-то — письма. Для школьников это был первый опыт участия в большом общем деле. Позже Александр вместе с ребятами помогал жителям освобожденного Мариуполя, выезжал в госпитали к раненым.

«Когда смотришь в глаза тем, кто там на передовой, понимаешь, насколько важны простые знаки внимания. Наши письма, рисунки, собранные вещи — это не просто мелочи. Это мостик между домом и фронтом, напоминание о том, что о них помнят, что их ждут», — говорит Свердил.

Патриотизм в «Юнармии» понимается не только как готовность к службе, но и как способность заботиться о тех, кто рядом. Вместе с юнармейцами Александр помогает приюту для бездомных животных в Макеевке — сбор кормов и лекарств, уход за животными. Юнармеец помогает фонду «Время Добрых», передавая предметы гигиены, одежду и игрушки подопечным фонда.

«Патриотизм — это не просто любовь к Родине, это активное действие на ее благо. И благо Родины начинается с ее самых уязвимых уголков, с тех, кто нуждается в нашей заботе здесь и сейчас», — говорит Александр.

Формула конкурса, в котором он победил, — «Быть, а не казаться» — стала для него личным принципом. Ребята приходят не за красивыми словами, а за реальной поддержкой, опытом и доверием. Сам Александр благодарен своему наставнику — основателю отделения в Макеевке, участнику СВО Алексею Линеву, который погиб в 2024 году при выполнении долга.

«Ему я благодарен за поддержку, за веру в мои силы, за мудрые советы, которые помогали мне на начальном этапе становления меня как юнармейца», — говорит Свердил. Сегодня, работая с ребятами, он старается говорить с ними не сверху вниз, а как старший товарищ. Важнее не прочитать наставление, а признаться: «Я тоже так делал, и у меня не получилось. Вот что я понял, попробуй вот так».

В этом и проявляется одна из главных функций «Юнармии» — соединять поколения. Старшие передают младшим не только знания, но и опыт личного выбора, ответственности, служения, помощи. Кауров называет движение авангардом военно-патриотического воспитания и важным элементом решения государственных и общественных задач. Это эстафета поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов до героев СВО.

Более 15 тысяч выпускников «Юнармии» сегодня находятся на фронте, среди них — шесть Героев России и кавалеры 750 орденов Мужества.

Движение остается пространством для самых разных подростков — юношей и девушек, будущих военных и будущих врачей, инженеров, спасателей, педагогов, журналистов, волонтеров. Екатерина Чижикова отдельно отмечает роль девушек в «Юнармии». По ее словам, им интересны и строевая, и стрельба, но главное для них — возможность быть сильными, самостоятельными и нужными.

«Они лидируют в волонтерстве, в организации поисковой работы, в юнармейских медиа, в уходе за памятниками и помощи ветеранам. Многих привлекает навык первой помощи и тактической медицины — не для войны, а для жизни», — говорит она.

За десять лет «Юнармия» выросла из движения школьных отрядов в широкую систему гражданского воспитания. Ее результат измеряется не только числом участников, мероприятий и наград. Главный результат — в конкретных биографиях: в девушке из Вологды, которая сама создала отряд, стала командиром и выбрала путь спасателя; в юнармейце из Макеевки, который помогает бойцам, раненым, детям и животным, а затем сам становится наставником; в тысячах ребят, которые через движение нашли свое дело, профессию, друзей, команду и внутреннюю опору.