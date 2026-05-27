В ночь на 27 мая ВС России нанесли комбинированный удар по украинским военным объектам, в том числе в окрестностях Киева. В атаке задействовали две баллистические ракеты «Искандер» и 122 ударных беспилотника.

Несколько приоритетных целей находилось в Броварах — городе-спутнике украинской столицы. «То, что были удары по Броварам, говорит о том, что там расположены пункты управления ВСУ, разведки, находятся два учебных центра с инструкторами НАТО, которые готовят операторов БПЛА и диверсионные группы», — пояснил изданию «Аргументы и факты» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Уничтожение центров подготовки «дроноводов» и ДРГ осложнит противнику организацию нападений на приграничные регионы.

Беспилотные войска ВСУ несут ущерб и в Харьковской области. Здесь за прошедшую неделю артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили более десяти украинских пунктов управления дронами. Против вражеских операторов «птичек» сработали расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б», рассказал 27 мая РИА Новости командир одного из этих орудий, боец с позывным Кеч.

«Задача нашего расчета — уничтожение именно пунктов управления БПЛА противника. Для нас разведчики специально находят цели и передают через командование. Чем быстрее и точнее отработает, тем спокойнее будет ребятам на переднем крае», — подчеркнул артиллерист.

В тот же день российские «дроноводы» из группировки войск «Север» сообщили об уничтожении пункта управления украинскими БПЛА в Сумской области.

«Получили с командного пункта координаты выявленного пункта управления БПЛА противника, незамедлительно подняли беспилотник «Молния-2» в воздух. Штатно долетели до точки работы и уничтожили цель», — рассказал офицер с позывным Рим, начальник расчета БПЛА роты беспилотных систем «Севера».

«Уничтожаем пункты управления беспилотниками противника, бронированную технику, автомобили и пикапы. Не даем противнику возможности перемещаться и ротироваться», — добавил военный.

Врагу всё сложнее защищать укрепленные и бронированные объекты от ударов наших модифицированных FPV-дронов. Об одной из таких модификаций под названием «Биг Барабум» рассказали в батальоне БпС (войск беспилотных систем) 98-й Свирской воздушно-десантной дивизии.

В армейских лабораториях готовятся мощные заряды взрывчатки на основе пластита и тротила, которые вешаются на БПЛА, способные нести значительные грузы. «У нас коптеры различного типа есть, которые могут различные веса тащить», — объяснил замкомандира батальона БпС с позывным Скала. Его подразделение действует в составе группировки войск «Днепр».

«Биг Барабум» уже отработали на экипажах бронемашин ВСУ. «Если даже не пробили броню, то как минимум личный состав, который находился в этом автомобиле, получит баротравму и будет без сознания в пределах пяти минут. Это нам позволит запустить второй коптер и уничтожить противника», — рассказал Скала. Модифицированные дроны успешно бьют по усиленным блиндажам и бронированным объектам врага.

ВСУ не выручает и усиленная защита бронетехники. Примером может служить танк немецкого производства Leopard 1A5, подбитый в лесополосе на въезде в Константиновку (ДНР). Несколько FPV-дронов, направленных операторами беспилотников, поразили машину, которой не помогли ни «мангал» (противодроновая решетка, приваренная к броне), ни контейнеры динамической защиты.

Удары ВС России по украинской наземной технике, «беспилотью» и инфраструктуре становятся постоянными и наносятся со все большей эффективностью. Эти участившиеся атаки свидетельствуют: наши военные постоянно разрушают оборону ВСУ на всех уровнях параллельно с массированными ударами по стратегическим центрам противника.