В ночь с 23 на 24 мая ВС России нанесли самый мощный с начала спецоперации ракетный и беспилотный удар по территории, контролируемой киевским режимом. Прилеты по объектам, которые относятся к ВСУ, наблюдались по всей Украине, но самая масштабная атака пришлась на Киев и его окрестности. В военном руководстве противника заявили, что цели в городе Белая Церковь были поражены российской ракетой «Орешник». По Киеву, судя по последствиям ударов, работали «Искандеры».

Наши военные нанесли массированный удар по украинским стратегическим объектам после варварской атаки ВСУ по беззащитным и безоружным людям. То, что совершила украинская армия в ночь с 21 и 22 мая, нельзя назвать иначе как тяжким военным преступлением. По общежитию колледжа в Старобельске, где в момент атаки находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, нанесли удар более полутора десятков беспилотников ВСУ.

Налет на цель, не имеющую никакого военного значения, шел в три волны. Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось, в учебном корпусе начался пожар.

«Подтвержденные списки погибших студентов в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек. Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит», — говорится в опубликованном 24 мая сообщении главы ЛНР Леонида Пасечника в Max.

Именно как теракт квалифицировал произошедшее Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Такую же правовую оценку преднамеренному и спланированному убийству безоружных юношей и девушек дал и Следственный комитет России.

«Нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявления неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима», — сказал Путин о трагедии в Старобельске.

Верховный главнокомандующий приказал Министерству обороны подготовить ответ на удар ВСУ.

Сообщается, что по нежилой застройке в четырех районах Киева, где располагаются объекты ВСУ (логистические и складские), были нанесены удары крылатыми ракетами «Искандер». Также идет речь о поражении систем ПВО. По предварительным данным, в Белой Церкви близ столицы удар баллистической ракеты средней дальности «Орешник» пришелся на авиаремонтный комплекс, ТЭЦ и транспортный узел.

Также поступали сообщения о прилетах по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируются F-16, по объектам ВПК и энергетики в Кировоградской и Житомирской областях. БПЛА-камикадзе «Герань» нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. В Днепропетровской области, судя по всему, были поражены цеха по сборке дронов.

Утром, после массированного удара по Киеву, несколько депутатов Верховной рады выступили с паническими и «примирительными» заявлениями.

«Я из тех наивных дураков, которые не теряют надежды на прекращение огня в ближайшее время. Нам отчаянно нужно прекращение войны», — заявил парламентарий Максим Бужанский.

«Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. В воскресное утро нужно смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы», — написал нардеп Алексей Гончаренко*. До ударов по военным целям в Киеве судьба детей Старобельска его явно не волновала.

Реакция российского общества на массированный удар предельно ясна и единодушна: было принято правильное решение.

Враг рассчитывал, что теракты и обстрелы под покровом ночи российских городов вызовут у нас страх, усталость и раскол, а добился обратного: общество всё громче требует жестких действий против террористического киевского режима.

Путин ответил и за студентов Старобельского колледжа, и за всех наших сограждан, погибших или пострадавших от налетов ВСУ — как в Донбассе и Новороссии, так и в других регионах России.

Удары возмездия по военным объектам и центрам принятия решений — это соразмерный ответ на террористические атаки по жилым домам, учебным заведениям и гражданской инфраструктуре.

Россия показала, что кровь девушек и парней из Старобельска не будет забыта. Как не будут забыты и другие жертвы украинских беспилотников и ракет.

Владимир Путин заранее указывал на подлый киевский трюк: попытаться вызвать ответную реакцию, чтобы переложить ответственность за обострение конфликта на Россию.

Российское руководство прекрасно понимает, что Москву снова попытаются обвинить в эскалации. Но это не повод сидеть и ждать новых преступлений.

Те, кто удерживает власть в Киеве, могут не сомневаться: если потребуется, за этим последуют новые массированные удары.

Раз киевский режим вместе с европейскими покровителями выбрал путь дальнейшего накручивания конфликта, то Россия не обязана дожидаться очередных ударов по своим людям. Тем более на фоне поставок дальнобойного оружия, угроз и циничной реакции Запада на теракт в Старобельске. Украинское руководство само ведет ситуацию к тяжелым последствиям. Россия действует в своем праве и защищает своих граждан.

Владимир Зеленский с утра 24 мая поспешил заявить: «Мы делаем всё, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина не была одна. Нужны решения и от США, и от Европы, и от других».

Удар по Старобельску глава киевского режима, что очевидно, не комментировал. С учетом произошедшего слова о стремлении к миру и защите людей звучат максимально цинично.

Что же до «решений от Европы и США», то европейским столицам пора трезво оценить ту политику, которую они сами поддерживают. Попытка выдать соразмерный ответ России за повод к новому витку войны станет для них грубой стратегической ошибкой.

Киев годами подталкивали к эскалации, снабжали оружием, деньгами и политическим прикрытием — теперь последствия этой линии становятся всё менее управляемыми. Россия уже показала, что готова отвечать не заявлениями, а ударами по тем узлам, от которых зависит военная машина противника. Тем, кто решит глубже влезть в конфликт, стоит исходить именно из этого.

* Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов.