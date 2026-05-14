На нынешней неделе география сводок с передовой пополнилась сообщениями с берегов реки Северский Донец, севернее города Славянска и южнее Святогорска. ВС России расширяют недавно занятый плацдарм на правом берегу реки, в селах Татьяновка и Пришиб. Татьяновка располагается на господствующих высотах у Святогорского монастыря, отсюда простреливается местность вплоть до Славянска.

Иван Шилов ИА Регнум

О том, что наши штурмовые группы форсировали Северский Донец в этом районе, стало известно еще до объявления прекращения огня на 9 мая.

Занятие тактически важных позиций, во-первых, облегчает ход операции по взятию города Святогорска.

Во-вторых, наступление с плацдарма позволит продвинуться к западу — к селу Богородичное с перспективой выхода в Харьковскую область, на изюмское направление.

Рядом с Богородичным находится трасса М03 Изюм — Славянск, один из главных маршрутов снабжения группировки ВСУ в агломерации Славянск-Краматорск.

В-третьих и в-главных, высадка на правом берегу Северского Донца — значимая часть наступления собственно на Славянск и Краматорск, где сосредоточена последняя крупная украинская группировка на территории ДНР.

От занятых позиций до Славянска — примерно 25 километров по прямой, с севера на юг.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Но, как отмечают военные аналитики, и закрепление на правобережье Северского Донца, и возможное перекрытие трассы Изюм — Славянск — это лишь часть задачи. Для полного логистического окружения Славянска надо взять под контроль вторую артерию — трассу Н20, идущую со стороны Краматорска.

По информации с мест, восточнее Краматорска российские войска начали наступление на сёла Заповедное и Малиновка. Украинские источники полагают, что целью этого наступления может стать захват высот у села Беленькое, которые нависают над этой трассой.

Одновременно ВКС России наносят удары по переправам противника через Северский Донец, чтобы лишить врага возможности действовать «зеркально», форсируя реку с правого на левый берег. Источники с мест сообщают, что ВСУ расходуют резервы в бесплодных попытках контратак.

Кривая Лука выпрямляет фронт

Еще один плацдарм на правобережье Северского Донца создан в 35 километрах к востоку от Славянска (и в 10 км южнее города Красный Лиман, в районе которого также идут активные бои).

Еще накануне перемирия ВС России продвигались по линии сёл Кривая Лука — Каленики, наступая к крупному населенному пункту Рай-Александровка. 8 мая Минобороны подтвердило, что наши военные выбили ВСУ из Кривой Луки, находящейся на берегу Северского Донца.

Штурм этого населенного пункта был существенно облегчен после того, как наши военные взяли под контроль сёла Закотное и Озерное.

Продвижению способствовала системная работа дронов по украинской логистике, выявление и уничтожение вражеских огневых точек.

Кривая Лука была одним из звеньев в цепи «населенников», превращенных ВСУ в оборонительные узлы на пути к городку Николаевке — по сути, восточному пригороду Славянска (в 20 км к востоку от города).

После форсирования Северского Донца российскими войсками были также освобождены населенные пункты Пискуновка и Стародубовка севернее, а также Рай-Александровка — южнее города Николаевки.

Освобождение этих населенных пунктов позволит российским военным взять Николаевку в полуокружение, что существенно облегчит штурм. А это, в свою очередь, позволит сделать городок плацдармом для наступления на Славянск с востока.

Вплотную к Сумам

Параллельно войска развивают наступление в приграничных районах Сумской области. Подразделения группировки войск «Север» в начале мая вытеснили ВСУ из села Новодмитровка у границы с Белгородской областью.

Чуть ранее было взято село Таратутино в том же районе. Таким образом, выстроена сплошная линия фронта. Ее можно использовать как устойчивый рубеж обороны для прикрытия границы или в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на райцентр Краснополье. Этот поселок находится в 40 км юго-восточнее областного центра — города Сумы.

В случае взятия Краснополья приграничная логистика ВСУ серьезно осложнится. Будет перерезана трасса, ведущая от Сум в сторону Харьковской области.

Кроме того, это даст возможность для наступления в сторону крупного села Великий Бобрик, освобождение которого, в свою очередь, открывает дорогу к южным окраинам Сум.

Тогда же, в первые недели мая противника выбили из села Корчаковка, всего в 14 километрах севернее Сум.

Корчаковка находится у дороги Н07 Сумы — Суджа — Курск, по которой в августе 2024-го шла группировка ВСУ, вторгшаяся в Курскую область. Теперь в противоположном направлении, от ранее взятого крупного села Юнаковка, продвигаются ВС России.

Подразделения группировки войск «Север» продвигаются севернее и северо-восточнее Сум, у сёл Храповщина и Хотень. Закрепление на этом участке фронта, в свою очередь, открывает дорогу на Сумы по трассе Н07.

Дроны против ПВО

Интенсивные удары наносятся по тылам ВСУ в Днепропетровской области — в районах, прилегающих к Запорожской области. При этом украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Никополя, части Марганца, а также сёл Ильинка, Новокиевка и Вышетарасовка на правом берегу Днепра.

Операторы российских беспилотников продолжают охоту за тактическими системами ПВО Украины. Добычей «дроноводов» стал немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Также российским военным удалось выследить и уничтожить зенитный комплекс FrankenSAM — пусковую установку советского производства, переоборудованную для ракет стандарта НАТО (собственно, название FrankenSAM обозначает «монстра Франкенштейна» плюс ракету класса «земля-воздух», SAM).

Кадры уничтожения установки опубликовали официальные каналы центра беспилотных систем «Рубикон».

Удар был нанесен при помощи беспилотника «Молния», который выступил в роли носителя малых FPV-дронов. Применение такой системы позволяет наносить высокоточные удары на значительном удалении от линии фронта.

При этом комплексы ПВО зачастую оказываются неспособны защитить сами себя от малогабаритных целей. Целенаправленное уничтожение тактических зенитных ракетных комплексов создает бреши в зоне прикрытия отдельных частей и ключевых объектов инфраструктуры, открывая дорогу для крупных беспилотников.

Утром 13 мая российская армия начала массированный налет по стратегическим объектам инфраструктуры в тылах ВСУ, применив рекордное количество беспилотников. Под удар попали в первую очередь железнодорожные депо и тепловозы, задействованные в перевозках военных грузов. Удары по инфраструктуре уже сказываются на фронтовой обстановке. На ряде направлений ситуация с логистикой у украинцев из стабильно тяжелой постепенно становится критической. Таким образом, в преддверии летней кампании враг рискует остаться без снабжения.