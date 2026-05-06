Политика национальной памяти для современной Украины работает таким образом, что если ты разобьешь памятник воинам Красной армии или табличку писателя советской эпохи, то сразу станешь героем и патриотом. Но если уничтожишь табличку в память о террористе — превращаешься в преступника и «агента Кремля».

ИА Регнум

Яркий пример такого подхода — инцидент с мемориальной табличкой «президенту Ичкерии» Джохару Дудаеву, который имел место в ночь на 1 мая во Львове.

Группа лиц ее сорвала, а на освободившемся месте намалевала слово из трех букв и подходящий рисунок. Львовская полиция сработала оперативно, через несколько дней задержав трех 18-летних жителей Николаевской области.

Следствие инкриминирует парням воровство, им светит от пяти до восьми лет лишения свободы. В соцсетях сразу же массированно запустили слухи о том, что пацанов завербовали российские спецслужбы и инцидент — козни Москвы.

Но откуда во Львове такая трогательная любовь к чеченским сепаратистам? Вопрос, ответ на который может кое-что прояснить в политике современной Украины.

Начать следует с того, что улица Дудаева появилась в городе еще в 1996 году — раньше это была улица Лермонтова. И переименовали ее вскоре после гибели «первого президента Чеченской Республики Ичкерия».

Однако первые контакты между чеченскими сепаратистами и западноукраинскими националистами начались еще в начале 90-х, после распада СССР. Обе стороны объединял общий для них враг — Россия.

Для необандеровцев это было продолжение «борьбы с имперской политикой» и «славных традиций».

К примеру, решение отправить подразделение УНА-УНСО* для участия в конфликте в Приднестровье рассматривалось как продолжение деятельности походных групп ОУН*, в частности отправка галицких бойцов в Закарпатье в 1939 году, когда венгры пришли вернуть назад самопровозглашенную «Карпатскую Украину».

Далее унсовцы набрали желающих повоевать в Абхазии, а когда настал черед Чечни, то там уже были установлены контакты на уровне руководства.

В Киеве появилось зарегистрированное общество украинско-чеченской дружбы «Вайнах». С украинской стороны его возглавлял глава политреферентуры (политсовета) УНА-УНСО*, много лет просидевший в тюрьмах диссидент Анатолий Лупинос. Он же, к слову, договаривался про участие украинцев в грузино-абхазской войне через знакомого по отсидкам криминального авторитета Джабу Иоселиани.

«По неофициальной информации, «Вайнах» был крышей для чеченских бизнесменов и способствовал переправке «унсовцев» в Чечню для участия в боевых действиях. Впоследствии министерство юстиции Украины отменило регистрацию общества «Вайнах» из-за нарушения уставных документов», — рассказывал журналист Виктор Миняйло, бывавший тогда в Чечне в рамках «прорыва информационной блокады».

Активничал тогда под крышей УНСО* Руслан Бадаев, называвший себя представителем Дудаева на Украине: в штаб-квартире организации в Киеве он проводил еженедельные пресс-конференции.

Стоит ли говорить, что многие участники тех событий впоследствии не оставляли «борьбу», воспитывая следующее поколение боевиков, передавали опыт, который затем пригодился им во время государственного переворота 2014 года и на войне, развязанной против Донбасса.

К слову, одним из активных участников Майдана был ровенский активист Александр Музычко — «Сашко Белый», унсовец, засветившийся в Чечне, — в старых публикациях его любили называть «командиром охраны Дудаева».

Хотя напрочь «оторванный» Белый состоял одно время в числе трех десятков бойцов, охранявших здание «президентского дворца» (бывшего Рескома ЧИАССР), и, конечно, ими не командовал. Тем не менее Джохар Дудаев наградил его орденом «Герой нации».

Музычко стал своего рода лицом «Правого сектора»* (в который в том числе влилось УНСО), быстро переквалифицировался в банального рэкетира и уже в конце марта 2014 года был застрелен бойцами спецподразделения «Сокол», выехавшими на ликвидацию энергичной ОПГ «патриотов Украины».

Ну а проигравшие в ходе двух войн чеченские боевики приехали к «побратимам», когда началась война на Украине, пополнив ряды той диаспоры, которая уже имелась на местах. К власти пришли «свои», понятные и идейно близкие люди — теперь можно было не искать себе места лучше.

В марте 2014 года (еще до официального объявления спикером Верховной рады, «кровавым пастором» Александром Турчиновым так называемой АТО) был сформирован батальон имени Джохара Дудаева, а в октябре в Дании — батальон имени Шейха Мансура. Наемники приняли активное участие не только в боях против формирований ДНР и ЛНР, но и в терроре против мирного населения, борьбе за сферы влияния.

1 февраля 2015 года в районе Дебальцево погиб командир батальона имени Шейха Мансура Иса Мунаев, участник обоих конфликтов в Чечне на стороне сепаратистов, «бригадный генерал». С почестями похоронен в Днепропетровске.

Естественно, с началом СВО чеченцы продолжили действовать в составе ВСУ, в частности были замечены в Киевской области. Но и потери наемников кратно возросли по сравнению с 2014 годом. Так в феврале 2023-го у Константиновки в результате комбинированных ударов ВС РФ было уничтожено более 50 боевиков батальона имени Шейха Мансура.

Впрочем, им есть чем заняться и помимо войны.

В феврале 2026 года в телеграм-канале «Днепропетровские партизаны» был опубликован интересный документ — доклад первого заместителя Днепропетровского управления СБУ Дмитрия Гринюка начальнику департамента контрразведки СБУ генерал-майору Андрею Тупикову.

В документе указывалось, что военнослужащий указанного батальона, гражданин Австралии Ману Хаураки, жаловался на то, что чеченцы к участию в боевых действиях не привлекаются, на линии боевого соприкосновения бывают редко, ставят себя выше представителей других национальностей, занимаются грабежом населения. Кроме того, Гринюк рапортовал в Киев, что чеченцы конфликтуют с другими добробатами.

Тем временем в тылу представители диаспоры крепят позиции — с чем и было связано торжественное открытие таблички в честь Дудаева во Львове 21 апреля. На церемонии присутствовали мэр Львова Андрей Садовой, вдова самого Дудаева, «премьер-министр правительства ЧРИ в изгнании» Ахмед Закаев**, чеченские бизнесмены, националисты, депутаты Львовского горсовета.

Лично для Садового это был дополнительный повод частично отвести от себя внимание после жуткого скандала, связанного со строительством мусороперерабатывающего завода. Однако еще — заручиться поддержкой влиятельных людей, тесно связанных с представителями крымско-татарской и турецкой диаспор, владеющими во Львове многими кафе, магазинами, офисами, объектами недвижимости.

Конечно, Джохар Дудаев ничего для Украины, и для Львова в частности, не сделал, табличка ему, как и персональная улица, — в первую очередь плевок в сторону восточного соседа. Взявших всю полноту власти наследников ОУН* и потерявших всё последователей Дудаева объединяет общая цель максимального ослабления или дезинтеграции российского государства.

Идеи 40-х годов прошлого века получили второе дыхание в 90-х, когда западноукраинские националисты провозгласили лозунг «свобода Украины куется на Кавказе» и концепцию союза всех нерусских народов против Москвы.

Обе идеологии романтизируют образ «воина-мстителя» и партизанскую войну. Для Львова это «героическая УПА*», для чеченских сепаратистов — своя история с более свежими сюжетами. И те и другие рассматривают первенство своих интересов над общечеловеческими ценностями и здравым смыслом вообще.

Поэтому 18-летние николаевские парни, попытавшиеся против этого возразить, либо окажутся за решеткой, либо пополнят ряды штурмовых частей на линии фронта. Потому что они подняли руку не просто на табличку, а на идею вечной войны, которая сытно кормит ее адептов, готовых уничтожить всё вокруг себя.

*Экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России.

**Внесен в список террористов и экстремистов.