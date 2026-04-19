Знаменитая проблема львовского мусора, когда отходы из «столицы Галичины» развозились по всей Украине и превратились (с подачи политтехнологов) в национальную головную боль, похоже, получает второе дыхание.

История с атакой в 2017 году на мэра Львова Андрея Садового, который одно время имел всеукраинские политические амбиции, а потом решил от них отказаться, возвращается — с теми же схемами, конфликтами и характерным ароматом.

По той простой причине, что корневая проблема никуда не делась: представители «европейской цивилизации» и носители эталонного «украинского духа» так и не научились обращаться с отходами и не смогли найти площадки для организации элементарных свалок.

А вмешательство поляков, у которых (как и венгров) под боком находится ужасное зловоние и угроза для окружающей среды, тоже не помогло. Еще 23 марта стало известно, что львовское коммунальное предприятие «Зеленый город» расторгло контракт с польской компанией Control Process S. A. на строительство мусороперерабатывающего завода.

Контракт был подписан ещё в 2021 году, а запуск переработки планировался на октябрь 2025-го. Но проект в итоге так и не довели до конца.

Мэр Садовой объяснил решение так:

«Конечную дату несколько раз переносили. Но в какой-то момент стало ясно, что это бессмысленно… подрядчик требовал дополнительные 17 млн евро… Мы не можем позволить себе терять время и деньги общины. Речь идет о более чем 30 миллионах евро, которые уже были оплачены. Конечного результата нет».

В свою очередь, поляки все обвинения отрицают и говорят, что «добрые друзья и соседи» не выполнили взятые на себя обязательства — кроме завода, еще нужна инфраструктура, электричество, вода и прочее. В общем, выяснять отношения придется в суде.

Но для львовян и гостей города всё это означает, что улицы снова будут завалены горами гниющей дряни, которую попросту некуда вывозить: всё это Львов уже проходил, превратившись в короткий срок в посмешище для всей Украины.

Горы отходов на улицах

Львовский мусор — это, можно сказать, отдельная глава украинской истории.

Город с почти миллионным населением производил 500–600 тонн мусора в сутки, или 182–219 тыс. тонн в год. Его не перерабатывали, сортировали лишь 6–10%, а остальное попросту вывозили на единственную свалку в Грибовичах, которая не была бездонной.

Все было тихо-мирно ровно до того момента, пока не случилась катастрофа. В 2016 году на полигоне произошёл пожар, во время тушения которого погибли спасатели. Свалку срочно закрыли — но альтернативы ей не было.

И тогда появилось «решение», которое стало символом эпохи: мусор начали распределять по всей стране.

Сначала его вывозили в соседние города Западной Украины, потом зловонные пакеты с чеками из львовских магазинов стали находить в других областях — вплоть до Киевской. Всё это активно разгонялось в соцсетях фотографиями и видео, причем было понятно, что ряд таких новостей делался специально.

Мэр Садовой, чья партия «Объединение «Самопомощь» активно лезла местные советы по всей стране и собиралась идти на парламентские (или даже президентские) выборы, стал заявлять, что «мусорную блокаду» устроили его политические оппоненты. В том числе и тогдашний президент Пётр Порошенко*, который хотел вышвырнуть его из мэрского кресла.

В общем, львовский мусор странствовал буквально по всей стране, но и это не решало проблем. Летом 2017 года «культурная столица» буквально утопала в отходах — громадные кучи у контейнеров, полчища крыс, рои мух и ужасный смрад.

21 мая в городе прошел сильный ливень и горы дряни буквально развезло по улицам города.

По словам главы Шевченковской райадминистрации Львова Александра Удовенко, на улицах тогда скопилось 7 тысяч тонн мусора. Из трети контейнеров ничего не вывозили вообще.

С горем пополам проблему удалось решить — мусор продолжили вывозить на разные свалки, в первую очередь на полигоны Стрыя, Борислава и Буска. Более того, Садовой и его команда научились хорошо зарабатывать на этом — была создана компания «Гринера», которую возглавил бывший советник мэра, получивший практически монополию.

По непроверенной информации, с 2016 по 2024 год на вывоз мусора куда-то ещё было потрачено более миллиарда гривен.

Однако давление общественности и политических конкурентов продолжалось, и львовские власти всё же решили построить мусороперерабатывающий завод.

Проект оценили более чем в 35 млн евро, финансирование обеспечивали ЕБРР, гранты и городской бюджет. Но стройка забуксовала с самого начала.

Трижды ненужный завод

В 2021 год львовское коммунальное предприятие «Зеленый город» заключило контракт с польской компанией Control Process S. A. на строительство завода по примеру тех, которые действуют в Прибалтике и самой Польше.

Он должен был перерабатывать более 250 тыс. тон мусора в год и производить не только вторсырье, но и твердое топливо PRE-RDF.

Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит, различные экологические фонды предоставили гранты, остаток финансирования был возложен на городской бюджет.

Но с самого начала стройка пошла не по плану, к тому же свои коррективы внесла война — воздушные тревоги, отключения электричества, рост цен на материалы и топливо.

В сентябре 2024 года работы по строительству завода приостановили якобы из-за нарушения компанией Control Process S. A условий договора. В октябре 2025-го на территории завода даже вспыхнул пожар, который уничтожил оборудование на суму 4 млн гривен.

При этом представители местных властей постоянно жаловались на то, что поляки очень медленно ведут работы.

«Они ко мне приходили, плакались, били поклоны, извинялись перед обществом, что они что-то не учли. А потом, когда их простили, они заняли еще более такую ​​незрелую позицию… Не знаю, понимают ли коллеги, но они под сомнение ставят вообще амбиции польского бизнеса приобщаться к крупным инфраструктурным проектам на Украине», — так комментировал ситуацию сам Садовой.

Наконец терпение львовские властей якобы лопнуло, и контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Поляков, естественно, такое развитие ситуации привело в гнев. В процесс тут же вмешались представители польских властей. Целый заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий в интервью TVP Info заявил:

«Это крайне негативный шаг со стороны властей Львова. Мы вмешиваемся на очень высоком уровне в контактах с властями Украины. Ждем смену решения. Мэр Садовой, несомненно, должен пересмотреть это решение. Мы однозначно на стороне польской компании».

Представитель подрядчика кричал, что в течение нескольких месяцев электроэнергию отключали трижды в день, на 5–7 часов, что нарушает работу не только на заводе, но и у поставщиков комплектующих и материалов.

Что у заказчика нет достаточных средств на платежи за выполненные работы и уплату штрафов за задержки, он не выполняет свои обязательства — строительство и обустройство внешних сетей, технической инфраструктуры, вспомогательных зданий, трансформаторной подстанции, дорог, дополнительного оборудования, необходимого для запуска установки.

«Объект не может быть запущен или введен в эксплуатацию исключительно по причинам, лежащим на стороне заказчика», — говорят поляки и показывают, что похожий проект в городе Ольштыне был выполнен успешно.

При этом львовские власти умудрились вытрясти с польского банка ING Bank Śląski 3 млн 664 тыс. евро банковской гарантии из-за нарушений контракта. Поэтому компания Control Process S. A. подала иск в международный арбитраж на 6,9 млн евро. А независимый арбитр уже признал расторжение контракта незаконным.

Более того, в отношении львовского «Зеленого города» идут расследования Национального антикоррупционного бюро— по фактам злоупотреблений, возможной растраты средств и нарушений при реализации проекта. Но на этом история не заканчивается — она только начинается заново.

Поляки — как дети, они явно не понимают, что на самом деле Садовому и его подельникам никакого завода не нужно, равно как требуется ничего перерабатывать и тем более сортировать.

Завод — это разовое решение. А вывоз мусора — постоянный денежный поток. Чем дольше строится завод, тем дольше работает схема. Если судебные разбирательства затянутся, а потом начнется поиск нового подрядчика — машины мусорного монополиста будут развозить львовские испражнения по окрестным регионам.

А мэру — капать денежка.

Ведь это не единственный проект местных властей, который длится годами.

На ремонт Лычаковского парка площадью 12,36 га еще в 2018 году выделили более 30 млн гривен, но работы не закончены до сих пор, хотя за эти годы проект несколько раз дофинансировали. На реконструкцию самого старого львовского стадиона «Скиф» потратили более 80 млн гривен (официально), а работы продолжались с 2011 по 2020 год.

Садовому и его команде выгоднее дальше возить мусор и зарабатывать на этом громадные деньги, учитывая рост цен на топливо и сокращения числа водителей в связи с мобилизацией.

Правда, Львов, как и в 2017-м, может снова утонуть в горах мусора. В условиях войны и постоянных аварий систем водоснабжения ситуация может перерасти в катастрофу и закончиться плачевно. Но львовские власти это мало волнует, поскольку для них заработок превыше всего.

*Внесен в список террористов и экстремистов.