Израильские правоохранители продолжают расследовать потрясшее страну дело об участии высокопоставленных чиновников (включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху) в обелении репутации Катара (так называемый «Катаргейт»).

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось, к началу апреля позиции обеих сторон будут изучены вдоль и поперек, и новых сенсаций в деле уже не будет. Однако спустя месяц «Катаргейт» вновь вернулся на первые полосы газет.

Причем не только израильских, но и катарских. Доха, долгое время хранившая молчание, увидела в «Катаргейте» угрозу национальной безопасности и «редкий шанс» для своих оппонентов.

«Катарская методичка»

После череды «веерных» допросов основные фигуранты дела — доверенные лица израильского премьера Эли Фельдштейн и Йонатан Урих остались под домашним арестом, а сам Нетаньяху несколько раз допрашивался следственными органами «в особом порядке». Впрочем, безрезультатно.

Попытки расширить список подозреваемых, присоединив к «Катаргейту» несколько других мелких дел по утечкам, также ни к чему не привели: новые фигуранты в худшем случае получали служебные взыскания.

Сторона обвинения продолжает настаивать, что расследование идет «опережающими темпами». На последнем публичном слушании, состоявшемся в конце марта, правоохранители рапортовали о получении «прорывных» данных о тайных финансовых потоках, подпитывавших скандальную схему.

Впрочем, к тому моменту рядовые израильтяне почти перестали следить за происходящим в судах. Разбирательство превратилось в характерную для местной судебной системы бюрократическую пикировку и не сулило неожиданных поворотов. Однако новый всплеск интереса к делу пришел с «другой стороны».

Он произошел после того, как израильский журналист-расследователь Рони Яновски намеренно засветил в Сети «катарскую методичку». Основные тематические линии, с оглядкой на которые журналисты из правительственного пула (и близких к нему изданий) якобы должны были освещать события в Газе.

Так, основная вина за обострение ситуации вокруг анклава должна была возлагаться на Египет. Якобы Каир смотрел сквозь пальцы на контрабанду оружия и боеприпасов в Газу через свою территорию, а также поддерживал контакты с руководством ХАМАС по линии разведки.

У читателя должно было сформироваться впечатление, что египетское руководство потворствовало укреплению палестинского сопротивления за спиной Тель-Авива, а потому не может играть ведущую посредническую роль и должно уступить ее Дохе.

Совершенно по-другому представлены отношения Катара и Израиля. Согласно приводимым Яновски тезисам, в свое время Катар якобы пошел навстречу Израилю, который просил «приютить» руководство ХАМАС в Дохе.

Делалось это якобы для того, чтобы палестинские функционеры всегда оставались на виду у спецслужб и не перебрались в Иран или Йемен, под фактическую защиту Тегерана.

Да и сами контакты с Катаром (с которым у Тель-Авива по-прежнему отсутствуют дипломатические отношения) преподносились как стратегический союз.

Именно через катарское воздушное пространство первые израильские самолеты якобы должны были вторгнуться в Иран и атаковать его ядерные объекты.

Такая постановка вопроса должна была в теории оправдать участившиеся контакты Тель-Авива и Дохи, попутно успокоив антиарабски настроенных политиков.

Следы катарской пропаганды обнаружились не только в ультраправых СМИ (на которые была сделана основная ставка), но и на страницах изданий-«тяжеловесов» вроде старейшей израильской газеты Haaretz.

И хотя журналист не привел точный список задействованных в обелении репутации Катара изданий, через его статью красной нитью прошла мысль о том, что на Доху фактически работала вся израильская медиамашина. Причем с согласия властей.

Обещаны «зеркальные меры»

Израильские пользователи соцсетей тут же стали анализировать публикации в национальных СМИ за последние полтора года в поисках щупалец Катара и выуживать цитаты, попадающие в контекст «методички», даже если те вообще не касались Газы.

Тематические посты уже исчисляются сотнями, и их число растет.

Новый виток скандала не остался без внимания Катара. Доха, на протяжении нескольких месяцев не комментировавшая шумиху вокруг «Катаргейта», обрушилась на Тель-Авив с критикой.

Так, премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани назвал новые выпады в адрес своей страны «пиар-кампанией Израиля», призванной очернить честь и достоинство аравийской монархии.

Позицию премьера поддержали и другие члены кабмина, в частности глава минфина Али бен Ахмед аль-Кувари, а также шеф разведки Абдулла бин Мухаммад аль-Хулейфи.

Последний отметил, что к раскрутке тезиса о «катарском вмешательстве» приложили руку «бенефициары из спецслужб».

Кроме того, представители катарских властей заявили, что не намерены мириться с очернением своей репутации и угрозами нацбезопасности. А потому уже наняли американскую консалтинговую компанию, чтобы «выработать зеркальные меры».

У Катара есть все основания реагировать на обвинения резко. В 2017 году схожие журналистские выпады, подхваченные пользователями соцсетей, переросли в волну акций против властей и вылились в дипломатическую блокаду страны на несколько лет.

Вновь пускать ситуацию на самотек Доха явно не собирается.

Тем более, что за распространяемую израильтянами «катарскую методичку» вполне могут уцепиться соперники Дохи — Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

Для них она станет удобным поводом ослабить «посреднический натиск» Катара на Ближнем Востоке.

На кону в данном случае не только роль медиатора в Газе, но также работа по устройству послевоенной Сирии и участие в организации российско-американских переговоров.

Кроме того, тезисы об «особой роли» Дохи в военных планах Израиля бьют по отношениям Катара с Ираном.

Тегеран — и без того обеспокоенный продолжающейся концентрацией сил вблизи своих границ — может воспринять информационные утечки как подтверждение худших опасений и использовать их для обоснования ударов своих прокси по катарской территории.