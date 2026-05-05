Попавшая в ад Воронежского фронта и выносившая под немецкими пулями раненых бойцов 23-летняя Зинаида Туснолобова вряд ли могла представить, какие испытания ей придется выдержать, в том числе после войны.

За свои заслуги бесстрашная медсестра была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и шестью медалями, а после войны — медалью имени Флоренс Найтингейл, высшей наградой Международного Красного Креста, которую на тот момент в СССР получили всего три женщины.

Ее подвиг оказался настолько живым и вдохновлявшим других, что она ежедневно получала письма со всех концов света, а супруг женщины-легенды Иосиф Марченко в буквальном смысле до конца жизни носил ее на руках.

Дважды выжившая

Зинаида Туснолобова родилась поздней осенью 1920 года под белорусским Полоцком на хуторе Шевцово. Вскоре семья переехала в Кузбасс, где в Ленинске-Кузнецком девушка трудилась лаборантом-химиком в тресте «Ленинскуголь». По одной из версий, при вступлении в комсомол на вопрос «Что будете делать, если придется Родину защищать?» она мгновенно ответила: «За Родину жизнь отдам».

За трудовые заслуги от местной комсомольской организации получила первую награду — пару коричневых «туфель-лодочек» на венском каблуке.

Весной 1941-го Зинаида познакомилась с молодым лейтенантом Иосифом Марченко. Пара готовилась к свадьбе, но война нарушила эти планы.

Зинаида Туснолобова, фронтовая медсестра. 1941 год

Иосиф ушел на фронт, и девушка пожелала сделать то же самое, но военкомат ей отказал из-за отсутствия военной специальности.

Через год, после окончания курсов медсестер, Зинаида всё же попала в эпицентр боевых действий — она оказалась на воронежском направлении, где шла подготовка в Курской битве, в 849-м стрелковом полку 303-й стрелковой дивизии 60-й армии.

Отважная спасительница проявила себя сразу. Только за первые два боя хрупкая девушка вынесла 40 раненых бойцов с обмундированием, включавшим оружие и противогазы. Уже тогда однополчане удивлялись ее физической силе и моральному духу — она тащила бойцов, которые были тяжелее ее самой.

Роковым для Зинаиды стал бой 2 февраля 1943 года за станцию Горшечное в Курской области.

Под плотным пулеметным огнем атака красноармейцев захлебнулась, и Зинаида приняла решение — спасать командира взвода. Однако доползти до него не смогла, получив тяжелое ранение — были повреждены ноги. Немцы, перешедшие в контратаку, шли по полю, добивая раненых.

Дойдя до притворившейся мертвой медсестры, один из солдат стал бить ее прикладом и ногами.

Зинаида сутки пролежала без сознания в ледяном плену, пока ее не заметили советские разведчики, которые ножами-финками вскрыли образовавшуюся вокруг вмерзшей в снег медсестры ледяную корку и доставили ее в госпиталь.

«Родная моя страдалица…»

В последующие 15 месяцев медсестра перенесла восемь сложных операций, в ходе которых из-за развившейся гангрены ей ампутировали руки и ноги.

Хирург свердловского госпиталя Николай Соколов, чтобы облегчить участь своей подопечной, разделил на ее левой руке лучевую и локтевую кости, обтянув их кожей и образовав тем самым подобие двух пальцев: так Зинаида стала учиться причесываться, умываться, листать книги и держать столовые приборы.

Для оставшейся части правой руки изготовили манжету с авторучкой, благодаря чему вскоре девушка вновь стала самостоятельно писать. Научилась женщина-герой и ходить на протезах, не раз до этого упав и ударившись лицом о пол, чем вдохнула надежду в находящихся вокруг таких же покалеченных войной людей.

И хотя физически девушка, как говорили врачи и сиделки, перенесла это страшное испытание без слез, она долго думала, как сообщить об этом Иосифу. Будучи морально готовой остаться одной, в итоге написала ему:

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду… Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».

Однако тот ответил так, что обессиленная и отчаявшаяся Зинаида обрела новую надежду:

«Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И в радости, и в горе мы всегда будем вместе».

Танк «За Зину Туснолобову»

Войну с гитлеровцами Зинаида продолжила — на этот раз словом. Рабочие свердловского танкового завода, рядом с которым располагался госпиталь, выбивались из сил, а некоторые и вовсе стали опаздывать, надломившись физически и психологически. Девушка попросила, чтобы ее принесли на предприятие на носилках, и лично в цеху обратилась к танкостроителям:

«Дорогие друзья! Мне двадцать три года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. За восемь месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя 123 раненых солдата и офицера. Сейчас я не могу воевать и не могу работать. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне… Товарищи! Я вас очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка!».

Белорусский Красный Крест Танк Т-34 «За Зину Туснолобову!»

Эти слова не могли не найти отклика у рабочих. И они ускоренно и сверх плана выпустили в нерабочее время пять новых танков Т-34, на башнях которых красовалась надпись «За Зину Туснолобову».

Позже, в 1944-м, медсестра не смогла не отреагировать на важное для нее событие — войска 1-го Белорусского фронта готовились освобождать ее родной Полоцк. Находясь на лечении в Институте протезирования в Москве, Зинаида написала наступавшим письмо, которое было опубликовано во фронтовой газете:

«Отомстите за меня! Отомстите за мой родной Полоцк! … Пусть это письмо дойдёт до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего — счастья, здоровья, молодости. …

Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их, как бешеных псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит ещё одного немца».

Услышав зачитанное им перед атакой воззвание, бойцы Красной армии стали писать легендарное «За Зину Туснолобову» на снарядах и бомбах. Известны и кадры, где написанные белой краской буквы сияют на фюзеляжах легендарных штурмовиков Ил-2.

Когда расцвел яблоневый сад

Судьба распорядилась так, что Зинаиде и Иосифу было суждено встретиться вновь и построить семью. В мае 1945-го Иосиф приехал в Ленинск-Кузнецкий, а в феврале 1946-го пара сыграла свадьбу.

Однако и после того, как стих гул орудий, их ждало новое испытание: от инфекции поочередно умерли их малолетние сыновья. После этого семья переехала в Полоцк.

Лишения и ужасы военных лет не заставили Иосифа и Зинаиду отказаться от стремления к жизни. Вскоре у супругов появились на свет сын Владимир и дочь Нина.

warmuseum. by З. М. Туснолобова-Марченко с мужем Иосифом Петровичем и детьми — сыном Владимиром и дочерью Ниной

Марченко-Туснолобовы разбили яблочный сад, о котором мечтали еще до войны. Полочане стали регулярно слышать голос Зинаиды на местном радио. Она выступала перед школьниками, в воинских частях и на предприятиях, была членом горкома партии, а в быту сама воспитывала детей и занималась домашними хлопотами: научилась не только готовить и топить печь, но и вязать детям чулки. Собирала грибы со скоростью, которой позавидовали бы самые опытные грибники.

«Мама трудилась с утра до вечера. Никогда не жаловалась на трудности. Наоборот, старалась поддержать, приободрить каждого, кто обращался к ней за помощью. Всегда была аккуратной, подтянутой, жизнерадостной. Во всем старалась видеть позитив», — вспоминает сын, Владимир Марченко.

Ее дом всегда был полон гостей — приходили те немногие оставшиеся в живых, кого она выносила с поля боя, журналисты, иностранные делегации. По праздникам собиралось до 30 человек. Параллельно шла нескончаемая вереница писем со всего мира: из Франции, Канады, Японии, не говоря о Москве, Свердловске и Минске. Сидя до поздней ночи, Зинаида отвечала их отправителям.

рцпв.рф Зинаида Туснолобова, кавалер Звезды Героя и других высших наград

Когда в 1957-м гвардии старший сержант медицинской службы Зинаида Туснолобова-Марченко получала «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, она произнесла тост за своего супруга, давшего ей мотивацию жить дальше. Это шло вразрез с ожиданиями Председателя Президиума Верховного Совета БССР Василия Козлова, который рассчитывал услышать благодарность в адрес партии и правительства.

Память о человеке, который стойко выдержал сломавших бы многих удары судьбы, увековечена на долгие годы. В Полоцке ее именем названы улица и медицинский колледж. Действует и музей, в котором бережно хранятся многочисленные телеграммы в адрес героини, газета «Вперед, на врага!» с ее призывом к освободителям Белоруссии, личные награды. В Витебской области ежегодно вручается премия матерям, также носящая имя знаменитой медсестры — участницы войны.

«Я верю в человека. Он большой, этот обычный маленький человек. Если хотите, пусть будет доказательством моя жизнь среди людей. И еще. Я никогда не чувствовала себя несчастной. У меня много дел на этой земле. Жизнь была щедрой ко мне. Я узнала любовь, материнство, самую возвышенную дружбу», — говорила Зинаида.