Многолетний спор Аргентины и Соединённого Королевства вокруг принадлежности островов, расположенных в южной части Атлантического океана, разгорелся опять — при внезапном, но, как обычно, деятельном участии эксцентричного президента латиноамериканской страны Хавьера Милея.

ИА Регнум

Он решил возобновить с британцами острую дискуссию по территориальному вопросу, в которую могут быть вовлечены, казалось бы, совершенно посторонние игроки — США и даже Израиль.

Фолкленды или Мальвины? Ответ на этот вопрос может зависеть от того, какую сторону — британскую или аргентинскую — занимает отвечающий. Впрочем, большая часть мира всё же не задумываясь зовет их Фолклендскими — в честь пролива, который, в свою очередь, получил название по имени 5-го виконта Фолклендского, английского дворянина и политика.

Для испаноязычного мира эти острова — Мальвинские, так как их первыми известными поселенцами были моряки из бретонского города Сен-Мало. Тем не менее во многих странах «Мальвины» чаще называют «пропагандистским термином». Англичане не разрешили аргентинскому командованию использовать это название даже при подписании капитуляции в войне за острова в 1982 году.

Всё это, однако, не мешает политикам Аргентины уже долгие годы не только считать острова и окружающие их воды частью своей провинции Огненная Земля, но и периодически угрожать их вернуть, совмещая это с оскорблениями британских чиновников и членов королевской семьи.

Действующий президент Милей, построивший свой образ на шоковых экономических мерах, завязанных на взаимодействии с иностранными инвесторами и международными финансовыми институтами, долгое время старался не обращаться в риторике к силовому сценарию. Он предлагал новые переговоры, пересмотр соглашений, усиление экономического сотрудничества или передачу островов Аргентине по модели возвращения Гонконга Китаю, но не выходил за рамки дипломатии.

И тут — как гром среди ясного неба — сначала о проблеме напомнил глава МИД южноамериканской страны Пабло Кирно, а затем — заглавными буквами, в лучших традициях своего американского кумира Дональда Трампа — Милей заявил в социальных сетях, что «МАЛЬВИНЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И ВСЕГДА ОСТАНУТСЯ АРГЕНТИНСКИМИ».

Месть Вашингтона?

Обострение — это очередной вираж президента США, который вновь угрожает европейским партнерам, не желающим в должной мере поддерживать войну с Ираном.

Так, по крайней мере, утверждают СМИ, в распоряжении которых оказалась внутренняя записка из Пентагона. В ней главный политический советник военного министра США Пита Хегсета предлагает пересмотреть дипломатическую позицию страны по британским владениям, на которые претендует Аргентина.

В Лондоне резко ответили, что суверенитет над островами принадлежит Соединенному Королевству.

А пресс-службы аргентинских властей немедленно стали вещать о том, что в процессе возвращения островов «наметился прогресс».

И всё это произошло накануне визита в США короля Карла III и королевы-консорта Камиллы, во время подготовки к которому в центре Вашингтона «по ошибке» вывесили пятнадцать австралийских флагов вместо британских.

Но реально ли воплотить в жизнь аргентинские угрозы?

Золото — в Лондон

Что касается позиции аргентинцев, война 1982 года, а также потенциальное возвращение территорий являются важной частью национального самосознания — настолько, что даже конфликтующие между собой партии не рискуют публично отказываться от намерений вернуть острова в будущем. Отмолчаться по этому вопросу тоже невозможно — иначе жди падения рейтингов.

Когда умерла британская королева Елизавета II, телеведущий одного из аргентинских каналов в прямом эфире открывал шампанское, гости аплодировали, а затем последовали призывы отмечать таким образом смерть каждого подданного «этой пиратской, воровской, геноцидной короны».

Аргентинцы в соцсетях тогда отнеслись к этому случаю по-разному, но ни у кого не возникло вопроса о причинах такой эмоциональности. Кое-кто заявил, что в следующий раз и за кончину короля с удовольствием выпьет.

Тем не менее массового настроя на силовое возвращение Мальвинских островов среди трудоспособного населения тоже не наблюдается. Причин хватает — например, неготовность страны ни к боевым действиям такого масштаба, ни к экономическому противодействию со стороны Великобритании и ее союзников.

Сами жители спорных территорий предпочитают находиться под властью Соединенного Королевства. Справедливости ради стоит отметить, что этот тезис в основном базируется на результатах референдума 2013 года.

Кроме того, лозунги Хавьера Милея и прочие разговоры про национальный суверенитет не особо коррелируют с тем, что еще в 2024 году правительство Аргентины отправило в банки Лондона чуть ли не половину национального золотого запаса.

Союзники в прошлом

Между тем и Великобритания при Кире Стармере — это не королевство времен Маргарет Тэтчер. Тогда «железная леди» направила в южную Атлантику флот, по масштабам сравнимый с группировками военных кампаний Второй мировой войны. Нынешние же бюджеты британского министерства обороны гораздо меньше, чем в 1982-м.

К тому же отношения короны с сильнейшим союзником, Соединенными Штатами, находятся в самом глубоком кризисе за последнее столетие. А ведь еще в октябре 2022 года в британских изданиях мелькали сведения о том, что в период Фолклендской войны Лондон во многом полагался именно на поддержку США.

Тогда в Соединенном Королевстве планировали бомбардировки южной части Аргентины, для чего американские власти уже предоставили противорадиолокационные ракеты. Помешала этому только неисправность боевого самолета — он совершил вынужденную посадку в Рио-де-Жанейро.

Дополнительно Вашингтон надавил на другие страны Южной Америки, которые выступили с поддержкой действий Аргентины, и канал поставок французского и израильского вооружения через Перу удалось вовремя заблокировать. США ввели санкции против Аргентины и присоединились к Великобритании, наложившей вето на попытку принятия Советом Безопасности ООН резолюции по вопросу Фолклендских островов.

В западной публицистике Фолклендский конфликт чаще всего принято считать одним из эпизодов холодной войны, в который Штаты не вмешаться не могли, ведь помощь с поставками вооружения Аргентине хотел оказать и СССР, а допустить этого было никак нельзя.

После победы в той войне рейтинги британских консерваторов взлетели, и про непопулярные экономические меры Тэтчер стали говорить меньше. Так что американским стратегам есть что записать в свои заслуги.

А вот сейчас ситуация складывается совершенно иначе.

Чья вы колония?

Не мешает также вспомнить, что президент Аргентины открыто заявил о намерении перейти в иудаизм и регулярно демонстрирует личную привязанность к действующему руководству Израиля.

Как раз накануне появления записок из Пентагона Милей в очередной раз встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. И представил ему амбициозный проект под названием «соглашения Исаака», направленный на углубление отношений Израиля со странами Латинской Америки и базирующийся не столько на дипломатических договоренностях, сколько на заявленной борьбе с «антисемитизмом и терроризмом». Под чем, очевидно, подразумевается иранское влияние в регионе.

Пока не слишком понятно, как проект будет реализован, тем более что американские чиновники не присоединились к его раскрутке, однако не исключено, что инициатива играет роль запасной или прилагающейся к другой стратегии действий. Например, для давления на прокси Ирана в Южной и Центральной Америке не только через американские ведомства, но и руками других стран.

Израильский фактор заставляет также вспомнить о том, что еврейское государство оказывало помощь аргентинским властям в Фолклендской войне, поставляя оружие. Помогало оно и перед конфликтом, и во время него, и после, в какой-то момент даже заменив Штаты, отказавшиеся взаимодействовать с Буэнос-Айресом по причине «нарушения прав человека». До 2006 года Аргентина была одной из популярных точек сбыта израильского оружия.

На фоне визита Милея были анонсированы первые поставки израильских винтовок и боеприпасов для аргентинской армии, являющиеся частью программы перевооружения сухопутных войск.

Ожидается, что военные грузы прибудут в Южную Америку в ближайшие несколько месяцев. И разговоры о потенциальном конфликте (пусть даже он вряд ли состоится) вполне могут способствовать увеличению доходов израильских структур.

Несмотря на возражения властей Великобритании, Аргентина уже получила первые шесть истребителей F-16, а заодно и первые сорок миллионов долларов в рамках масштабной (общей стоимостью 560 млн) американской программы обучения, технического обслуживания и долгосрочной поддержки. До 2028 года Аргентина должна получить еще восемнадцать таких самолетов.

Конечно, не стоит исключать, что описанная расстановка сил используется только для усиления позиций Трампа на переговорах с британским монархом, а в дальнейшем может и не повредить интересам Лондона.

Но в любом случае вопросы продолжают возникать. Насколько масштабны требования Трампа к королевству? Касаются ли они только операции в Иране? И готов ли Трамп к силовым провокациям против британской короны в Западном полушарии?

На первый взгляд, не готов. И всё происходящее может быть направлено на усиление израильских оружейных компаний, а также на создание мотивации для превращения Аргентины в военный полигон и еще большего закабаления страны.

Кстати, американские программы покроют только первые сорок миллионов расходов, остальные 520 южноамериканское государство должно выплачивать самостоятельно. Учитывая гигантские долги Аргентины, подобное положение дел еще больше усилит позиции США и Израиля в этом государстве. И вот с этим Соединенному Королевству уже придется считаться всерьез.