Минобороны России подтвердило: бойцы группировки «Запад» 27 апреля выбили ВСУ из села Ильичовка (Озерное в украинской терминологии). Населённый пункт расположен у трассы Т0513, которая ведёт из освобождённого Северска в контролируемый врагом Славянск.

Изменения в нашу пользу на этом участке фронта — часть продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации, последнего крупного оплота ВСУ в оккупированной ими части Донбасса.

Восточнее Краматорска подразделениям «Запада» удалось выйти к каналу Северский Донец — Донбасс в районе сёл Миньковка и Диброва Артёмовского района.

Почему важна Рай-Александровка

Создание устойчивой линии обороны в этом районе позволило нашим военным начать наступление на Славянск севернее — в районе села Рай-Александровка, где сконцентрирована мощная группировка ВСУ.

По последним данным с мест, бои идут в самой Рай-Александровке, где частные дома превращены в огневые точки. Штурмовые группы заходят в «населённик» с юга и юго-запада, из района Никифоровки, занятой ещё в конце марта, и из сёл Кривая Лука и Каленики.

Украинские источники опасаются, что дальнейшие продвижение российских войск может привести к окружению группировки в Рай-Александровке в ближайшем времени.

Это сравнительно небольшое село (население до начала боевых действий около 1 тысячи человек), но тактически оно важно для продвижения дальше, к Славянску. От передовых позиций ВС России до окраин этого города — около 10-12 километров.

От Красноармейска — к Доброполью

Также продолжается наступление от ранее освобождённого Красноармейска (украинское название Покровск) в северо-западном направлении.

По состоянию на 27 апреля идут активные бои севернее села Гришина, в 14 километрах от Красноармейска. Само Гришино, находившееся в «серой зоне» последние несколько месяцев, было взято под контроль на минувшей неделе.

Штурмовики из 35-й мотострелковой бригады скрытно подошли к восточной окраине села и заняли несколько позиций, оставшись незамеченными для дронов и наземных сил противника, сообщили в Минобороны. Эта скрытность позволила нашим военным успешно навести артиллеристов и расчёты ударных беспилотников на выявленные цели.

Взятие села позволило расширить зону контроля вокруг Красноармейска — это лишает ВСУ возможности устраивать внезапные нападения на наши позиции у города.

«На плечах» отступающего врага российские войска заняли территорию северо-западнее и севернее Гришина, продвинувшись в направлении стратегически важного города Доброполье.

Развивая наступление, бойцы «Центра» выбили ВСУ из села Белицкого между Добропольем и Красноармейском. Этот населенный пункт неоднократно переходил из рук в руки, поскольку украинское командование не оставляло попыток вновь прорваться к Красноармейской агломерации.

С занятием Белицкого у российской армии может появиться возможность начать наступление на Доброполье со стороны Водянского. Для этого предстоит «взломать» укрепрайон ВСУ — противник здесь использовал терриконы для обустройства узла обороны.

Взятие Доброполья под контроль ВС России — одна из важных задач на донбасском участке фронта. Продвижение здесь открывает возможность для того, чтобы перерезать логистику противника в районе Славянска — Краматорска — трассы, по которой с юго-запада идёт подпитка последней крупной группировки ВСУ в Донбассе.

Продвижение в Сумской и Харьковской областях

В полосе российско-украинской границы бойцы группировки войск «Север» продолжают последовательно расширять зону контроля.

Поздним вечером 26 апреля Минобороны подтвердило: наши военные взяли под контроль село Таратутино, расположенное неподалёку от топографического маркера, наивысшей точки Сумской области.

На этих же приграничных высотах идут бои в районе сёл Новодмитровка и Михайловка. Бойцы «Севера» сейчас находятся на расстоянии 45-50 километров от областного центра, Сум. Но более важно то, что расширяется зона безопасности для приграничных районов Белгородской области.

Эта же задача решается и в Харьковской области. На прошлой неделе под полный контроль ВС России перешёл посёлок Ветеринарное в 35 км севернее Харькова. Сейчас в окружающих его лесах идут серьёзные бои.

25 апреля ВСУ вытеснили из села Бочкова, восточнее ранее взятого города Волчанска. Ранее в этом районе были взяты под контроль крупное село Волчанские Хутора и соседний населённый пункт Зыбино.

Южнее и восточнее Волчанска враг лишается возможности накапливать силы, организовывать ротацию и подвоз материальных средств в непосредственной близости от российской территории. Расширение буферной зоны позволяет пресекать заброску диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через границу.

Купянск: уничтожение логистики противника

В районе Купянска подразделения группировки войск «Запад» наступают на позиции ВСУ, чтобы выдавить противника на правый берег реки Оскол. Ожесточенные бои продолжаются в районе посёлка Купянск-Узловой и прилегающих сёл.

После занятия Подолов и Куриловки бойцы «Запада» начала штурм Купянска-Узлового. По последним данным, под контроль перешла часть застройки на восточных окраинах посёлка.

Зачистка плацдарма на левом берегу Оскола открывает ВС России возможность стабилизировать линию фронта в этом районе и перебросить резервы непосредственно к Купянску, где враг не оставляет попыток перейти в контратаку.

В конце прошлой недели в Сети появилась информация: военнослужащие 14-й бригады ВСУ в районе Купянска столкнулись с критическим дефицитом продовольствия и воды. Личный состав находился на позициях до 17 дней без полноценного питания. Сообщается о случаях потери сознания из-за истощения, при этом вес бойцов снизился с 80–90 кг до примерно 50 кг.

В минобороны Украины произошедшее связали с действиями предыдущего командования 14-й бригады, которое, как признали в ведомстве, скрывало реальное положение дел. Это привело к потере позиций, сбоям в логистике и продовольственном обеспечении.

В свою очередь, в группировке объединенных сил ВСУ факты назвали «постыдным результатом» управленческих решений, принимавшихся на протяжении длительного времени.

Но ряд источников отмечает, что в действительности кризис снабжения передовых подразделений украинской армии стал результатом возросшей активности российских дронов и артиллерии: беспилотники уничтожают логистику ВСУ на расстоянии 10-20 километров от линии фронта.