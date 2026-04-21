Современная Украина испытывает дефицит исторических героев. В ход идет всё, что можно преподнести как повод для гордости. Одной из таких фигур является Симон Петлюра. Но вне поля зрения остаётся акт предательства, который совершил этот головной атаман и председатель украинской Директории. «Зрада» случилась ровно 106 лет назад.

В ночь с 21 на 22 апреля 1920 года Петлюра и начальник государства Польского Юзеф Пилсудский подписали Варшавский договор.

В дипломатической литературе этот термин был устойчивым, пока его не «заслонил» одноимённый документ 1955 года, создавший военный блок во главе с СССР. «Новый» Варшавский договор в современной Восточной Европе принято считать неравноправным и чуть ли не кабальным. Но по сравнению с пактом Пилсудского — Петлюры это было взаимовыгодное соглашение.

По соглашению 1920 года поляки получили Западную Украину и бесплатное пушечное мясо — в виде вооруженных за счет французов петлюровских частей.

Почему украинская держава, преемником которой числит себя современный киевский режим, стала марионеточным государством для бывших хозяев? Для понимания нужно обратиться к событиям 1919 года.

Сдача территорий

С личностью Петлюры на нынешней Украине непосредственно связан один из главных ее политических праздников, так называемый День соборности, или День злуки (соединения).

22 января 1919 года, в день первой годовщины объявления независимости Украины, в Киеве на Софиевской площади в торжественной обстановке населению зачитали Акт Злуки Западно-украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР) в «единоцельную суверенную народную республику».

Менее чем через месяц глава Директории УНР Петлюра отправил в Варшаву тайную миссию во главе с полковником Борисом Курдиновским. Петлюровцы не могли на равных противостоять Красной армии и деникинским Вооруженным силам Юга России и искали потенциальных союзников и поставщиков вооружений.

Но для стран Антанты социалистическое правительство УНР было немногим лучше большевиков. К тому же УНР дискредитировала себя заигрыванием с поверженной Германией.

Поэтому и у Деникина, и у Польши (обе силы были приоритетными клиентами Франции) имелась перед УНР и ЗУНР огромная фора. Во Франции была сформирована из поляков «Голубая армия» Юзефа Халлера. Она подчинялась напрямую Франции и имела на вооружении около сотни танков. Против них петлюровцам было просто нечего противопоставить.

В результате переговоров с Польшей головной атаман, видимо, тоже хотел получить часть вооружений и боеприпасов. И при этом его не очень волновало, что во время тайного ведения им переговоров Украинская Галицкая армия (УГА) — вооруженные силы ЗУНР — вела тяжёлые бои с Войском Польским на Западной Украине.

Поскольку полномочия у миссии Курдиновского были полуофициальными, в начале мая «начальник государства» Пилсудский предложил Петлюре контактировать напрямую, и тот согласился.

В Ставку главы Директории в Чёрном Острове (нынешняя Хмельницкая область) прибыл офицер польской разведки Ян Мазуркевич, который пересек линию фронта под видом бежавшего украинского военнопленного.

Эмиссар озвучил предложения Пилсудского: Варшава признает УНР, взамен Петлюра уступает полякам Галичину, Западную Волынь, Холмщину, Полесье и Подляшье — то есть большую часть нынешней Западной Украины и часть территорий современной Белоруссии.

Петлюре было предложено сдать ЗУНР, с которой недавно с такой помпой воссоединялись.

Кабинет министров УНР не возмутился таким посягательством на границы и территориальную целостность, а, напротив, поддержал «мирный диалог».

Информационная бомба

Черновик Варшавского договора был заключен 24 мая 1919 года главным переговорщиком Курдиновским и польским премьером Яном Падеревским. Тот передал обещание помочь армии головного атамана в борьбе с красными. Галичан из ЗУНР в известность не поставили.

В июле 1919-го, когда поляки, чехословаки и румыны полностью захватили территорию ЗУНР, Пилсудский снова обратился к Петлюре с предложением продолжить переговоры. И тот снова согласился — отправил в Варшаву миссию.

Польский генерал Антоний Листовский (слева) и Симон Петлюра (справа) после заключения польско-украинского альянса. 1920 год

В узком кругу польский диктатор часто повторял, что никуда русины не денутся, — они просто должны избрать Польшу союзником. Называть жителей Галичины и Волыни украинцами он стал только с 1920 года.

Впрочем, Петлюра пытался уклониться от исполнения обещаний. Украинская сторона постоянно затягивала начало переговоров на высшем уровне. Тогда Пилсудский приказал «взорвать информационную бомбу» — опубликовать текст тайных соглашений от 24 мая 1919-го.

В этот момент политические и военные руководители УНР и ЗУНР собрались в одном городе — Каменце-Подольском. И у галичан была возможность напрямую высказать Петлюре всё, что они о нем думают.

Головной атаман попытался успокоить галицких: на совместном заседании был разработан вариант аннулирования всех договоренностей с поляками.

«Западенцы» предпочли Россию

3 октября в Варшаву приехала совместная дипмиссия УНР и ЗУНР, целью которой было подписать с поляками перемирие и договориться о создании против большевиков единого фронта.

Но узнав, что правительство Петлюры опять начало уступать Варшаве, терпение у руководства ЗУНР в изгнании и командования Галицкой армии лопнуло, и они начали сепаратные переговоры с Деникиным. ВСЮР декларировала восстановление единой и неделимой России, никаких независимых украин не предусматривала — но белые для галичан оказались более приемлемыми контрагентами, чем братья-украинцы из лагеря Петлюры.

«Злука» превратилась в разлуку, так толком и не начавшись.

После этого Петлюра объявил: «Для меня теперь ясно, что галичане с их симпатиями к Москве сами погибнут и нам вздохнуть не дадут. Невозможно их убедить в противном, как и нас в том, что было бы хорошо с Москвой…»

То есть вместо того, чтобы договариваться с какой-то из русских сторон (белыми или красными), лидер Директории видел для Украины только один путь — сдачу территорий полякам.

В ноябре 1919-го галичане заключили с представителем ВСЮР генералом Яковом Слащевым Зятковское перемирие — которое по сути передавало Галицкую армию в распоряжение Деникина.

К тому времени правительство ЗУНР сбежало в Вену, а Петлюра стал диктатором в «остатке» УНР, зажатом между поляками, красными и белыми.

«Тактический ход»

Последние препятствия для договора с Польшей и УНР в виде недовольных галичан исчезли. 2 декабря 1920-го появился подписанный проект декларации, по которой Западная Украина отходила Польше. Поляки сразу начали готовить на оккупированных ими галицийских и волынских землях новые части из пленных украинских солдат.

Через два дня после этого представители галичан заявили посольству УНР в Варшаве и правительству Польши о денонсации правительством ЗУНР «Акта Злуки».

Возмутился и предшественник Петлюры на посту главы Директории УНР, писатель, драматург и революционер Владимир Винниченко:

«Атаманщина в лице С. Петлюры… предпринимала еще меры в Варшаве для спасения своей власти, обивала еще пороги у польской империалистической шляхты, выклянчивала, выпрашивала и даже отдавала землю польским помещикам на Подолье и Волыни…»

От разочарования в атаманщине Винниченко ушел к большевикам — благо в националистическом движении он занимал крайне левый фланг. Он успел в 1920-м побывать заместителем главы Совнаркома УССР, а позже безболезненно эмигрировал.

Зимой 1920-го возмущение «зрадников»-галичан и «почти большевика» Винниченко Петлюру не интересовало.

Но на всякий случай он пояснил: сдача территорий и живой силы — «это был тактический ход для установления связи с Европой» и «акт спасения для дальнейшего ведения нашей борьбы».

При этом подробности переговоров в варшавском дворце Бельведер держались в тайне от большинства политиков и генералов УНР. Многие вообще не знали, что переговоры идут.

В польском обозе

Через три дня после заключения пакта Пилсудского — Петлюры, 24 апреля, был подписан еще один секретный документ — «Военное соглашение между Польшей и Украиной». В нем говорилось:

«Совместные польско-украинские акции против советских войск на территории правобережной Украины, расположенной на восток от нынешней линии польско-большевистского фронта, осуществляются… под общим командованием польских войск».

Петлюра вместе с поляками принимает парад в Киеве

Петлюра, приобретая на бумаге «признание Украины Польшей», терял суверенитет в реальной жизни.

Практически сразу в оплату получаемого оружия с Украины в Польшу потянулись эшелоны, вывозившие сахар, муку, зерно, скот, коней.

В апреле 1920 года Войско Польское с приданными ему украинскими соединениями вторглось на территорию Украины, грабя, убивая, устраивая еврейские погромы. 7 мая польская армия вошла в оставленный Красной армией Киев.

Михаил Булгаков вспоминал: «Приехали зачем-то польские паны… с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по Киеву. <…> …Европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги».

Пилсудский и Петлюра. 1 апреля 1920

Поляки, в чьем обозе в Киев прибыли украинские власти, распоряжались в городе лишь до первой недели июня.

Киевская операция РККА, начатая в конце мая силами 12-й и 14-й армий и 1-й Конной армии Семёна Будённого, оказалась успешной: красные форсировали Днепр к северу и югу от города и к 16 июня заняли город. Армии Пилсудского начали стремительный отход на запад, увозя с собой остатки петлюровского войска.

Красные заняли Центральную и Западную Украину, вошли в Польшу — но из-за амбиций и несогласованности действий командиров РККА решающая битва за Варшаву была ими проиграна.

Советская Россия пошла сначала на перемирие, а затем в марте 1921-го — на заключение Рижского договора с Польшей. По этому соглашению Пилсудский получил то, что ранее подарил ему Петлюра — Западную Украину.

К этому моменту головной атаман и председатель Директории Украины потерял всякое значение — его войско съежилось до размеров одного армейского полка.

Остаток армии УНР был отправлен в конце 1921-го в «зимний поход» — вторгнувшиеся в нарушение Рижского договора (Варшава отрицала причастность) отряды разбила бригада Григория Котовского.

25 мая 1926 года Петлюра был застрелен в Париже эмигрантом, уроженцем Измаила Соломоном Шварцбурдом. При задержании тот заявил, что отомстил экс-главе Директории за еврейские погромы, которые происходили при попустительстве или участии петлюровских атаманов. Суд присяжных счел доводы Шварцбурда убедительными — он был оправдан и освобожден в зале суда.

Такой незавидной стала судьба украинского «калифа на час», который ради надежды удержать свою власть сдал всё, что мог, европейским «партнерам».