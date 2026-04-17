После окончания пасхального перемирия российские войска в зоне СВО возобновили наступление на ряде направлений, чему также способствует установление тёплой погоды.

Подразделения группировки войск «Север» возобновили наступление по всей линии границы в Сумской области. На участке фронта у села Мирополье северо-восточнее Сум удалось прорвать оборону противника и установить контроль над большей частью населенного пункта.

По информации с мест, южнее передовые формирования завершили зачистку села Проходы и взяли под контроль участок границы западнее села Гоптаровка (Беловский район Курской области).

С освобождением этого района ВСУ лишились опорного пункта для организации рейдов ДРГ в приграничье Курской области.

Ещё южнее российские войска нарастили темпы продвижения по территории Сумской области в направлении райцентра — посёлка Краснополье.

За последнюю неделю противник был выбит из сёл Грабовское и Покровка. Штурмовики также вошли в населённый пункт Новодмитровка, из которого открывается дорога непосредственно на Краснополье.

По информации с мест, здесь был создан крупный логистический и оборонительный узел ВСУ. Занятие этого района позволит нашим военным упрочить свои позиции в приграничье.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» после месяца ожесточенных боевых действий заняли населённый пункт Волчанские Хутора, расположенный к востоку от города Волчанска на южном берегу реки Волчьей.

Командование ВСУ стянуло сюда подразделения 113-й отдельной бригады теробороны и 157-й отдельной механизированной бригады для форсирования реки и «контрнаступа» на Волчанск.

В Киеве неоднократно заявляли о готовности выбить наши военных из этого района. Однако в итоге врагу пришлось перейти к обороне.

Украинское командование в попытке сдержать продвижение мотострелковых подразделений направило в бой спецназ 48-го отдельного разведбатальона. Но подкрепления были выведены из строя ударами наших дронов, не достигнув линии боевого соприкосновения.

Дальнейшее продвижение ВС России вдоль реки Волчьей к востоку от Волчанска позволит обезопасить приграничные районы Белгородской области от обстрелов и рейдов диверсионных групп противника.

После взятия Волчанских Хуторов бойцы «Севера» выбили ВСУ из населенного пункта Зыбино. Противник, в свою очередь, стремится выстроить линию обороны в приграничье по линии Покаляное — Волоховка — Охримовка, опираясь на южный берег Волчьей.

По данным с мест, бои в приграничье активизировались после того, как Киев был вынужден снять часть сил, прикрывающих границу, и перебросить их на северо-запад ДНР, на запорожское направление и в район Купянска.

Здесь эти подразделения ВСУ были истреблены в безуспешных попытках перейти в контратаку. Источники полагают: в ближайшее время ситуация для ВСУ в сумском и харьковском приграничье может ещё более ухудшиться, поскольку у украинского командования нет возможности послать на этот участок фронта свежие силы.

15 километров до Славянска

Ожесточенные бои продолжаются в Донбассе, где перед российскими войсками стоит задача по взлому одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

Наши военные освободили село Диброва северо-восточнее Славянска и южнее Красного Лимана.

Этот успех позволил ВС России создать новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс.

Расстояние от передовых позиций до Славянска на этом участке, по имеющимся данным, — примерно 15–17 километров.

Южнее Северского Донца наступление продолжается в районе сёл Каленики и Кривая Лука.

Взятие этих «населёнников» даст возможность закрепиться на позициях, от которых до восточных окраин Славянска — 13 километров. Оборона ВСУ здесь строится вокруг поселка Рай-Александровка. Стремясь не допустить потери этого стратегического населенного пункта, враг перебрасывает в этот район резервы, которые переходят в локальные контратаки.

Севернее Славянска подразделения российской армии установили огневой контроль над лесной трассой, соединяющей город Святогорск и населённый пункт Сосновое.

По сообщениям с мест, контроль над этим участком позволяет ограничивать передвижение и снабжение противника в этом секторе. Таким образом, ВС России охватывают Славянск одновременно с севера, северо-востока и востока.

Запорожская область: Киев бросает в бой инвалидов

На запорожском направлении продолжаются ожесточенные встречные бои. На участке фронта у Великомихайловки ВСУ на протяжении последних недель предпринимают безуспешные попытки контратаковать и пересечь линию фронта силами диверсионных групп.

Враг пытается перехватить логистические маршрутами ВС России у границ Запорожской и Днепропетровской областей.

Отдельные формирования противника прорываются к поселкам Вишнёвое, Вербовое и Калиновское, что позволило ряду украинских источников заявить о «прорыве». Но на деле немногочисленные просочившиеся отряды ВСУ выявляются и уничтожаются.

Южнее, в районе Гуляйполя, ВС России заняли новые позиции у Воздвижевки и Верхней Терсы.

По информации с мест, формирования 65-й отдельной мехбригады ВСУ, которая уже второй год удерживает оборону на этом направлении, несут тяжёлые потери.

В последние несколько месяцев в бригаду поступает только «бусифицированное» пополнение. Многие из этих бойцов, принудительно «набранных» через ТЦК, ранее признавались ВВК (военно-врачебными комиссиями) непригодными к строевой службе. В их числе — люди с хроническими заболеваниями, инвалидностью и психическими расстройствами.

В начале апреля украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова констатировала, что в одну из частей ВСУ были направлены 2 тысячи непригодных к строевой службе новобранцев. По всей видимости, ситуация существенно не изменилась.

Удары по авиабазам

ВКС и войска беспилотных систем (БпС) последовательно уничтожают вражеские самолеты и вертолёты, даже на значительном удалении от линии фронта.

По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь с 15 на 16 апреля под удар попали авиабазы «Долгинцево» и «Александрия».

В первом случае было уничтожено несколько истребителей F-16 и Mirage 2000, поставленных на Украину США и Францией. Во втором случае под удар попал пункт базирования вертолетов европейского производства. Точный масштаб потерь уточняется.

Западные источники полагают, что все столкновения на протяжении последних недель со стороны российской армии были лишь разведкой боем.

По мере установления хорошей погоды ожидается возобновление крупных наступательных операций на ряде стратегических направлений. В то же время у Киева уже не остается человеческих и технических ресурсов ни для контратак, ни для организации стабильной линии фронта.