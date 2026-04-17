17 апреля 1961 года на берег залива Свиней (он же бухта Кочинос) на южном побережье Кубы десантировались подразделения «бригады 2506». Формально это была организация кубинских эмигрантов, объявивших войну Фиделю Кастро. На деле бригаду создали по распоряжению президента США и при кураторстве ЦРУ.

ИА Регнум

События 60-летней давности не сданы в архив и сейчас. Нынешняя американская администрация явно не намерена обойтись без собственного Карибского кризиса, поэтому нелишне помнить — какие действия предпринимали для атаки на Кубу в прошлом и действительно ли ЦРУ в 1961 году опозорилось на весь мир.

Спойлер: да. Но обо всем по порядку.

Восхождение «Плутона»

План свержения Фиделя начали продумывать уже в апреле 1959 года, через несколько месяцев после того, как партизаны под началом братьев Кастро и Че Гевары взяли Гавану. Новая власть первым делом приступила к национализации, в том числе к переводу иностранной собственности под контроль кубинского государства.

В наибольшей степени были задеты американские интересы. В собственности США до революции находилось до 50% плантаций сахарного тростника, 40% производства сахара-сырца, около 70% активов горнодобывающей промышленности, 90% акций электрических и телефонных компаний.

Среди пострадавших были не только сельскохозяйственная United Fruit Company, но и «нефтянка»: Texaco и Esso владели кубинскими НПЗ.

Че Гевара и Фидель Кастро. 1961 год

Переговоры Вашингтона и Гаваны зашли в тупик, и президент-республиканец Дуайт Эйзенхауэр дал добро на операцию против Кастро.

В марте 1960 года был утвержден план организации вооружённой оппозиции из эмигрантов, осевших во Флориде. Одновременно давались указания развернуть на Кубе разведывательную и диверсионную сети, а на территории США — системы радиовещания для информационных и психологических манипуляций.

Недостатка в кадрах не было. В «восстановлении демократии» были готовы поучаствовать функционеры павшего режима диктатора Фульхенсио Батисты — чиновники, дипломаты, офицеры.

Антикастровские вооруженные отряды формировались в том числе из молодых кубинцев. Им администрация Эйзенхауэра обещала оформление американских студенческих виз и полную легализацию всех бежавших в США членов семей. Но костяком «партизан» были наёмники.

К осени 1960-го в офисе директора ЦРУ Аллена Даллеса пришли к выводу, что разрозненными партизанскими группами обойтись будет сложно. План операции «Плутон» подразумевал, что для вторжения потребуется крупное соединение.

Боевиков, подготовленных в лагерях ЦРУ в Никарагуа, Гватемале и в самих США (в Новом Орлеане и Флориде — в Майами и форте Майерс) свели в бригаду численностью 1,5 тысячи человек.

Для доставки десанта в никарагуанском порту Пуэрто-Кабесас была сформирована морская тактическая группа ЦРУ. Ей были приданы пять гражданских судов, ранее «конфискованных» на Кубе и семь кораблей ВМС США — пять танкодесантных и два пехотно-десантных.

По плану операции «Плутон» предполагалось, что после высадки десанта на занятой территории провозглашается (точнее, перевозится из США) временное правительство. Оно призывает к массовому восстанию и одновременно обращается к Вашингтону с просьбой о помощи.

Но в «восстановление кубинской демократии» вмешалась демократия американская.

Даллес переписывает план

В ноябре 1960-го в США прошли президентские выборы, на которых республиканский кандидат Ричард Никсон (вице-президент при Эйзенхауэре) проиграл выдвинутому демократами Джону Кеннеди. У нового президента было другое видение кубинского вопроса: усиливать информационную войну против Кастро, поддерживать партизанские группы на острове. Но — без попыток прямого вторжения, из которых явно будут «торчать американские уши».

Аллен Даллес, который продолжал занимать пост директора разведки, отменять операцию не стал — не желая демонстрировать слабость перед лицом «коммунистической угрозы». Но начались постоянные пересмотры плана высадки десанта и авиационных атак.

В марте на Кубу отправились первые диверсионные группы с кубинскими эмигрантами. Но итоговую расстановку сил утвердили 10 апреля 1961-го. А вопрос с дополнительными авиаударами по острову повиснет в воздухе до 17 апреля.

14 апреля американцы провели аэрофотосъёмку кубинских аэродромов и установили местонахождение авиации правительства Кастро. На следующий день по трем аэродромам были нанесены удары.

Однако власти Кубы успели получить информацию о грядущих ударах и рассредоточить большую часть авиатехники (по официальным кубинским данным — чуть ли не всю, но, скорее всего, это не так).

В ночь с 15 на 16 апреля сорвалась высадка «отряда особого назначения» у провинции Орьенте, на который хотели отвлечь береговую охрану Кубы.

Однако из-за ситуации с авианалетом и разразившегося в связи с ним международного скандала патрулирование берега было усилено.

Во второй половине дня 16 апреля американские корабли сопроводили «бригаду 2506» к бухте в заливе Свиней и остановились в 65 км от берега.

Всё пошло «не так»

План начал рушиться с полуночи 17 апреля при высадке на берег.

Транспортный корабль вошел в залив и сел на мель прямо во время перестрелки с кубинской милицией и отрядами самообороны. Целому батальону пришлось спасаться бегством. Боеприпасы и тяжелое вооружение просто бросили.

Фактор внезапности тоже не сработал. В бой вступили ополченцы, которые — пусть и с тяжелыми потерями — но продержались несколько часов до подхода регулярных частей. А ведь изначально место высадки прорабатывалось с учетом того, что «люди Кастро» быстро добраться не успеют.

Самолеты Douglas A-4 Skyhawk с авианосца USS Essex совершали вылеты над зонами боевых действий во время вторжения

Главный сюрприз ждал наемников впереди. «Бригада 2506» ждала обещанные американцами дополнительные авиаудары, которые существенно бы ослабили ВВС и сухопутные силы Кубы и облегчили задачу «восстания».

Но Кеннеди буквально в последнюю минуту наложил вето на воздушную атаку. Зато сработали так и не уничтоженные самолёты ВВС Кубы.

Участник вторжения водолаз Эдуардо Саяс-Басан вспоминал: во время перестрелки на берегу появился бомбардировщик B-26. Сначала наёмники подумали, что это — «свои», но тут же подверглись атаке с воздуха. Появился второй B-26, вслед ним и другие самолеты, которые ударили по судну «бригады» с топливом и боеприпасами.

Наемники были шокированы — ведь они были уверены, что все самолёты Кастро уничтожены.

В критический момент не прибыли и обещанные американцами морпехи.

К 19 апреля десант вытеснили на пляж Плайя-Хирон. Кубинские военные сбили два американских В-26 и не дали эсминцам Eaton и Murray эвакуировать нападавших из бухты.

К 17:30 стрельба прекратилась. Офицеры «бригады 2506» прекратили бесполезные попытки связаться с кураторами, уничтожили радиостанцию и сдались. Силы вторжения потеряли убитыми более 100 человек. Часть из них была расстреляна, стоя по колено в воде и не успев по-настоящему выйти на берег.

Контратака Кубинских революционных вооружённых сил при поддержке танков Т-34 в районе Плайя-Хирон, 19 апреля 1961 года

Большая часть наемников — 1189 человек — оказалась в плену.

Спустя год Фидель Кастро отправил их в США, но не за «спасибо».

Ущерб от вторжения власти Кубы оценили в 53 млн долларов. Эти деньги США нужно было отдать за свободу наемников — правда, предоставить их потребовали в виде партии лекарств и продовольствия. Это усилило внутриполитические позиции Фиделя и укрепило его имидж как борца за свободу Латинской Америки от «империализма янки».

«Обманщик и вор»

Для руководства ЦРУ инцидент в заливе Свиней стал ударом по репутации. Рассекреченные данные добавили подробности в историю провала.

В 2021 году независимый исследовательский центр «Национальный архив безопасности» представил часть рассекреченных документов ЦРУ. Из них следует: в августе 1960-го в план включили «секретную миссию, требующую действий в гангстерском стиле».

Предполагалось нанять мафиози, которые подкинут Кастро отравленные таблетки, приготовленные химиками ЦРУ.

В книге Тима Вейнера «ЦРУ. Правдивая история», вышедшей в 2013-м, приводятся слова Джейкоба Эстерлайна — в 1960–61 гг. руководителя оперативной группы ЦРУ по Кубе.

Захватчики сдаются кубинским солдатам. 1961

Агенты мафии передали яд одному из «верных ЦРУ» кубинцев — Тони Вароне. Сам Эстерлайн характеризовал Варону как «обманщика, вора и негодяя».

Как оказалось, не зря — яд в десерт Кастро так и не попал, зато кубинская разведка обнаружила пузырек вмерзшим в дверь холодильника одного из ресторанов Гаваны.

Также уже в наше время всплыли данные о том, что место высадки в заливе Свиней выбрали, ориентируясь на карты, составленные еще в 1895 году. В 1961-м на побережье были труднопроходимые мангровые заросли. Высадившиеся на берег увязли в болоте, зато кубинским танкам добраться туда было нетрудно.

Фарватер тоже изучили плохо, в результате чего транспортное судно село на мель в момент десантирования.

В книге приводятся свидетельства: итоговый план операции утверждался Кеннеди и спецслужбами впопыхах. При этом часть плана ведомство Даллеса просто утаило от Белого дома.

ЦРУ представило «легенду»: 15 апреля кубинские аэродромы разбомбил дезертир из кастровских ВВС, который прилетел во Флориду и попросил политического убежища. Историю передали в качестве официального доклада разведки послу США при ООН, который ее и озвучил журналистам. Спустя сутки ложь раскрылась и дошла до госсекретаря Дина Раска.

Взятые в плен участники высадки

Тот как раз пытался уладить другой скандал, связанный с раскрытием вмешательства ЦРУ в дела Сингапура, и был, мягко говоря, недоволен Даллесом. Есть версия, что именно Раск согласовал с Кеннеди запрет на новые атаки кубинских аэродромов.

Именно это решение обрекло всю операцию на провал.

Кроме того, переоценив свои силы, ЦРУ недооценило разведывательные возможности кубинцев. Среди тех, проходящих подготовку на базе в Гватемале, оказались агенты Кастро, которые оповестили Гавану о планах нападения.

Считается, что Москва начала предоставлять активную (в том числе разведывательную) помощь Кубе с мая 1961-го, когда Фидель объявил курс на строительство социализма.

Но очевидно, что революция 1959 года уже поместила Остров свободы в сферу особого интереса СССР.

Да и серия диверсий, которые ЦРУ устроило на Кубе, лишала высадку в заливе Свиней внезапности. По мнению ряда историков, это стало одним из поводов для Кеннеди, чтобы обрушиться с критикой на руководство спецслужбы.

Как бы то ни было, в ноябре 1961-го президент отправил Аллена Даллеса в отставку. Экс-шеф разведки возлагал вину в провале операции на Кеннеди — он-де не выделил достаточно средств на подготовку.

Важные последствия

Грейстон Линч, один из агентов ЦРУ, который участвовал в операции «на земле» и стрелял по кубинским самолетам, подтвердил точку зрения Даллеса, сказав, что «впервые за его тридцать семь лет испытывает стыд за собственную страну».

В ответ на эти обвинения представители команды Кеннеди говорили, что они лишь разгребают ошибки администрации Эйзенхауэра, которая надавила на Кубу и сама толкнула ее в объятия СССР, устроив у собственных берегов «рассадник коммунизма».

У авантюры в заливе Свиней было два важных последствия. Одно из них явное. К началу лета 1961-го Кастро (который не считался однозначно просоветским политиком и в окружении которого во время революции были не только коммунисты, но и люди других убеждений) сделал открытый выбор в пользу союза с Москвой.

Это уже в 1962-м «аукнулось» Карибским кризисом. Но и после его разрешения социалистическая Куба осталась в орбите СССР.

В 1972-м страна вошла в Совет экономической взаимопомощи. В 1979-м по линии Варшавского договора — в который Куба формально не входила — на острове развернули элементы глобальной системы радиоэлектронной разведки СОУД («Система объединённого учёта данных»).

Вторым последствием провальной операции апреля 1961-го стала напряжённость между верхушками американской армии и разведок — и администрацией Кеннеди.

Именно из истории с заливом Свиней «растут» многочисленные версии о причастности ЦРУ к убийству 35-го президента США. Манипулирование рассекреченными файлами по этому вопросу по сей день лихорадит американское общество не хуже истории с «островом Эпштейна».

Как бы то ни было, в 1961-м мир убедился: сверхдержава решает свои геополитические задачи «с наскока» и без нормальной подготовки. И это была далеко не последняя подобная авантюра.