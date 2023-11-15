Несмотря на то, что во время бомбардировок сектора Газа израильскими войсками были разрушены не только больницы и мечети, но и христианские храмы, многие люди, называющие себя христианами и не являющиеся этническими евреями, активно поддерживают действия Израиля. Откуда возник этот феномен?

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что сионизм как еврейское политическое движение возник в конце XIX века, но подобные идеи появлялись значительно раньше. И, как это ни парадоксально, родились они в христианской среде.

Зарождение пуританского сионизма

Одними из первых сторонников иммиграции европейских евреев в Палестину были пуритане. Эта протестантская секта возникла в конце XVI века и стала довольно влиятельной в Англии, а затем и в американских колониях. Они проявляли значительный интерес к роли евреев в эсхатологии, или теологии конца времен.

Например, Джон Оуэн, богослов XVII века, член парламента и администратор Оксфорда, учил, что физическое возвращение евреев в Палестину необходимо для осуществления пророчества о последних временах. А в 1621 году сэр Генри Финч написал проповедь, призывающую к поддержке еврейского народа и его возвращению на свою библейскую родину.

Одним из наиболее влиятельных направлений христианского сионизма стал диспенсационализм, система интерпретации, которая использует информацию из Библии для разделения истории на различные периоды управлений или диспенсаций и рассматривает библейский термин «Израиль» как обозначение этнической еврейской нации, созданной в Палестине.

Диспенсационализм был изначально разработан англо-ирландским проповедником Джоном Нельсоном Дарби в XIX веке. Дарби верил, что предопределенные Богом судьбы Израиля и христианской церкви полностью разделены, причем последняя должна быть физически «восхищена» — вознесена для встречи с Иисусом — до предсказанного в Апокалипсисе периода потрясений, названных Великая скорбь.

По мнению Дарби, Великая скорбь начнется после строительства Третьего еврейского храма на Храмовой горе в Иерусалиме. Во время Великой скорби, согласно этому учению, 144 000 евреев обратятся в христианство, и это откроет им истинные намерения Антихриста. Таким образом, они станут эпицентром обращения в христианскую веру всех неверующих, которые не были восхищены.

Именно эти 144 000 обращенных евреев встретятся с Антихристом в финальной битве, известной как Армагеддон, и победят Антихриста. После этой битвы завершатся семь лет скорби, и Иисус вернется, чтобы заключить в тюрьму Сатану и установить на Земле тысячелетнее Мессианское царство.

Несмотря на абсурдность и отсутствие каких-либо упоминаний в Библии, концепция физического перемещения христиан на небеса накануне Армагеддона была с энтузиазмом принята некоторыми церквями в Англии и особенно в Соединенных Штатах.

Подход Дарби к христианской эсхатологии совпадает с аналогичными разработками в эсхатологии еврейской, а именно с идеями раввина Цви Хирша Калишера и созданием новой ветви еврейского мессианизма. Ее представители верили, что евреи должны активно работать, чтобы ускорить пришествие своего мессии, иммигрировав в Израиль и построив Третий храм на месте Храмовой горы в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса.

Сам Дарби путешествовал по Северной Америке и ряду других стран, чтобы популяризировать свои идеи, встречаясь с несколькими влиятельными пасторами по всему англоязычному миру. Среди них был Джеймс Брукс, будущий наставник Сайруса Скофилда, который и распространял эту концепцию позднее, а его интерпретация была издана в США большим тиражом и известна как «Библия Скофилда».

Другой фигурой, на которую оказала влияние доктрина Дарби, был американский проповедник Чарльз Тейз Рассел, чья церковь позже дала начало нескольким различным сектам, включая Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За десятилетия до основания современного политического сионизма Рассел начал проповедовать — не только христианам, но и евреям в Соединенных Штатах и других странах — необходимость массовой еврейской иммиграции в Палестину.

Джон Нельсон Дарби

Рассел в 1891 году написал письмо члену банковской семьи Ротшильдов Эдмонду де Ротшильду, а также Морису фон Хиршу, богатому немецкому финансисту еврейского происхождения, о своем плане заселения Палестины. Он описал свой план следующим образом: «Мое предложение состоит в том, чтобы богатые евреи выкупили у Турции по справедливой стоимости все ее имущественные права на эти земли: то есть все государственные земли (земли, не принадлежащие частным владельцам), при условии, что Сирия и Палестина будут образованы как свободные государства».

Книга же считающегося основоположником сионизма Теодора Герцля «Еврейское государство» была опубликована лишь в 1896 году.

Американский проповедник Уильям Э. Блэкстоун, на которого оказали большое влияние Дарби и другие диспенсационалисты той эпохи, также потратил десятилетия на пропаганду иммиграции евреев в Палестину как средство исполнения библейского пророчества. Кульминацией его усилий стала петиция «Мемориал Блэкстоуна», в которой содержался призыв к тогдашнему президенту Соединенных Штатов Бенджамину Харрисону и его госсекретарю Джеймсу Блейну принять меры «в пользу возвращения Палестины евреям».

Среди подписантов петиции были банкиры Дж. Д. Рокфеллер и Дж. П. Морган, будущий президент Соединенных Штатов Уильям Маккинли, спикер палаты представителей Томас Брэкетт Рид, председатель Верховного суда Мелвилл Фуллер, мэры Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Бостона и Чикаго, редакторы Boston Globe, New York Times, Washington Post и Chicago Tribune, а также члены Конгресса, влиятельные бизнесмены и священнослужители.

Хотя некоторые раввины были включены в число подписантов, большинство американских еврейских общин выступили против содержания петиции. Другими словами, главная цель сионизма, еще до того, как он превратился в движение, широко поддерживалась американской христианской элитой.

Современный взлёт

И всё же первую половину ХХ века христианский сионизм не был сильно распространен и влиятелен в США.

Однако затем на арену выходит проповедник Билли Грэм, который имел близкие отношения с несколькими президентами, включая Дуайта Эйзенхауэра, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона. И наконец, диспенсационализм входит в мейнстрим американского политического дискурса с евангелическим проповедником Джерри Фалвеллом, основавшим в 1979 году организацию «Моральное большинство».

Другим выдающимся диспенсационалистом с большим политическим и литературным влиянием был Хэл Линдси. Его книгами был настолько тронут Рональд Рейган, что пригласил Линдси выступить на заседании Совета национальной безопасности по планам ядерной войны и сделал его влиятельным консультантом нескольких членов Конгресса и должностных лиц Пентагона.

Республиканская партия и по сей день сильно опирается на христианских сионистов как в плане наличных денег, так и голосов избирателей. Они оказывают глубокое влияние на партийную идеологию.

Tampa Bay Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Билли Грэм

Сейчас у христиан-сионистов в Соединенных Штатах много названий. Некоторые называют их «лобби Армагеддона», другие — «христианским AIPAC» (Американо-израильский комитет по общественным связям).

Самих христианских сионистов в США около 20 млн, и они спонсируют миграцию евреев в Израиль из Эфиопии, России, Украины и других стран. То есть фактически их больше, чем этнических евреев по всему миру, хотя далеко не все евреи поддерживают сионизм.

Во время правления Джорджа Буша младшего, и особенно накануне вторжения США в Ирак в 2003 г., в администрации также было сильно влияние христианских сионистов в лице неоконсерваторов. Во время 60-минутного интервью в октябре 2002 года Джерри Фалвелл даже заявил: «Я думаю, теперь мы можем рассчитывать на то, что президент Буш каждый раз поступит правильно для Израиля».

Фалвелл имел в виду действия президента Буша в апреле 2002 года, когда он закрыл глаза на действия Израиля на Западном берегу реки Иордан во время операции «Защитная стена». Фалвелл несколько раз встречался с президентом Бушем во время его первого президентского срока специально для обсуждения вопроса о поддержке Израиля Соединенными Штатами. По его словам, взгляды президента на Израиль совпадали с его собственными.

Христианские сионисты также помогли сместить с поста конгрессмена от Демократической партии Джима Морана, который предположил, что это было сделано в интересах Израиля еврейским лобби. А «Апостольский конгресс» и группа «Американцы за безопасный Израиль» фактически сорвали план Буша по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, забросав Белый дом петициями.

В США также существует организация «Объединенные христиане за Израиль», которая была создана в 2006 г. пастором Джоном Хаги и насчитывает более семи миллионов человек. Ее членами являются бывший глава ЦРУ и госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент Майк Пенс и известный «ястреб» Джон Болтон. Все они были довольно активны во время президентства Дональда Трампа.

Во время выступления в Канзасе в 2015 г. Помпео открыто заявил, что верит в «восхищение христиан», а в одном из интервью сказал, что как христианин верит, что «Бог выбрал Трампа, чтобы он помог спасти евреев от угрозы Ирана».

Именно христианские сионисты пролоббировали признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля и его суверенитет над оккупированными Голанскими высотами. Пастор Первой баптистской церкви в Далласе и сторонник Трампа Роберт Джеффресс устроил молитву за мир в Иерусалиме во время переноса посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива 14 мая 2018 г. Он назвал это «знаменательным событием в жизни вашего народа и в истории нашего мира».

Лоббирует интересы Израиля и еще одна структура из США под названием «Провозглашая справедливость для народов». В конце октября 2023 г. они стали призывать к отставке Генерального секретаря ООН за его критику действий Израиля в отношении палестинцев.

Как видим, вопрос поддержки Израиля имеет более длинную и сложную историю, чем даже его создание в 1948 г.

Тогда как многие евреи отрицают даже саму государственность Израиля, называя это нарушением талмудических заповедей (например, хасидское движение «Натурей Карта»), среди последователей христианских деноминаций есть ярые сторонники Израиля, включая обоснования любых действий его правительства, в том числе репрессии против палестинцев.

И, конечно же, огромную роль в этом играют американские протестанты, увязывающие судьбу Израиля со своим эсхатологическим мировоззрением. И среди них есть влиятельные политические фигуры, которые принимают решения по внешней политике США.