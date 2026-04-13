Формально Украина не отмечает День космонавтики — этот праздник давно выведен за рамки национальной повестки. Однако от попыток присвоить его себе и подтвердить статус «космической державы» никто не отказывается.

Так что 13 апреля депутат Верховной рады Фёдор Вениславский выстрелил сразу из двух стволов: напомнил, что полеты в космос стали возможны благодаря «украинцу» Сергею Королёву, и заявил о планах создания Космических войск ВСУ в перспективе 3-5 лет.

Пока в наличии имеется только зарегистрированный Вениславским законопроект о создании нового рода войск, однако к нему глава подкомитета Верховной рады по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям добавил несколько сенсаций.

По словам Вениславского, подразделения ГУР уже дважды успешно вывели ракетоносители в космос: первый раз — на высоту более 100 километров, а второй — на высоту 204 км. И в дальнейшем Украина планирует развернуть собственные средства перехвата ракетных систем типа «Орешник» еще до момента разделения их боевых частей.

Кроме того, нардеп предподнес какую-то мутную историю с пуском с транспортного самолета на высоте 8 тысяч метров ракетоносителя, который «потенциально может также быть использован для вывода на орбиту разного рода космических аппаратов».

«Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной.

Мы создали воздушную систему, которая может в краткосрочном будущем стать воздушным космодромом. Его можно будет использовать и для мирных целей, а также для противодействия «Орешнику». То есть выпускать ракеты не с земли, а с воздуха», — мечтает Вениславский.

И в ближайшие годы, уверен он, Украина рассчитывает создать собственную спутниковую инфраструктуру с собственным «созвездием спутников» и «независимой связью». При этом он уточнил, что речь идёт о запуске 8–10 аппаратов стоимостью от 20 до 50 миллионов долларов каждый, а сама программа предполагает активную кооперацию с западными партнёрами.

Украина же им очень нужна, у неё есть «секретные ракеты», даже летающие на гиперзвуковых скоростях. На этом фоне инициатива по созданию «воздушного космодрома» и системы противодействия орбитальным угрозам подаётся как логичное продолжение уже якобы достигнутых результатов.

Однако подобные заявления вызывают серьёзные сомнения — причём не только у внешних наблюдателей, но и внутри самой Украины.

Коллега по парламенту народный депутат Максим Бужанский саркастически описывает ситуацию так:

«В стране есть три вечные, нерешаемые проблемы: то, что один работающий содержит двух пенсионеров, а не два одного, остальное в тени, отсюда и крошечные пенсии, невозможность достроить два десятка километров трассы на Решетиловку и отсутствие космической спутниковой группировки. Мне кажется, начать нужно с первого и признать невозможность второго, если говорить о приоритетах. А не фантазировать о спутниках, группировки которых не могут позволить себе многие вполне богатые европейские страны. В ситуации, когда молодёжь уезжает, а старики голодают, фантазии о космическом доминировании выглядят гротескней обычного».

Контраст между амбициями и реальностью выглядит как ключевое противоречие.

Экономическое положение Украины сегодня не позволяет говорить о масштабных высокотехнологичных программах. Даже базовые обязательства государства оказываются под вопросом, тогда как космическая программа требует миллиардных инвестиций, сложной промышленной кооперации и устойчивой научной базы.

Всё это когда-то действительно было.

В Украинской ССР была сосредоточена почти треть ракетно-космического потенциала Советского Союза. Десятки предприятий республики занимались проектированием и производством ракет-носителей, спутников, систем управления и оптических приборов.

Ключевые предприятия — днепропетровские КБ «Южное» им. М. К. Янгеля и завод «Южмаш»: здесь были разработаны и созданы ракеты-носители серий «Космос», «Интеркосмос», «Циклон» и «Зенит». Здесь же, в области, Павлоградский механический завод занимался производством твердотопливных двигателей и сборкой ступеней ракет.

Электроникой, бортовыми системами управления занимались в Харькове — НПО «Хартрон» (ранее КБ электроприборостроения): ПО «Коммунар» и «Монолит» обеспечили изготовление умной «начинки» для комплекса «Энергия-Буран», орбитальных модулей станций «Салют» и «Мир». Да что там говорить: харьковское оборудование стояло и на ракете-носителе «Восток», доставившей Юрия Гагарина на орбиту.

Оптика и высокоточные приборы — это Киев, в первую очередь заводы «Арсенал» и Киевский радиозавод. Последний выпускал аппаратуру системы стыковки «Курс» для космических кораблей «Союз» и «Прогресс» со станциями. Дальнюю космическую связь обеспечивал Евпаторийский центр. Даже Львов поучаствовал в общем деле, изготовив специальный автобус ЛАЗ-695Б для доставки космонавтов к стартовой площадке на Байконуре.

В каком это всё состоянии и как обеспечено инженерными и рабочими кадрами — вопрос риторический.

Многие предприятия утратили профиль, часть производств разрушена, инфраструктура либо утеряна, либо находится в критическом состоянии. Даже ключевые объекты, такие как «Южмаш», остаются под вопросом с точки зрения реальной производственной загрузки и возможностей восстановления. Особенно после показательного удара тем самым «Орешником» в 2024 году.

В кризисе даже металлургия — самая базовая отрасль, без которой невозможно любое сложное производство в принципе.

Компания «Метинвест» олигарха Рината Ахметова по итогам 2025 года заявила убыток в размере $191 млн, причем выручка упала до $7,24 млрд. Основные причины — остановка Покровской угольной группы, падение мировых цен и просадка продаж.

В 2026 году проблем станет еще больше: из-за экопошлины СВАМ, которая для нас заработала без исключений, металлургическая отрасль теряет контракты в ЕС. Из-за этого громадный комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») уже закрыл два своих предприятия: без работы остались 3 тысячи сотрудников.

То есть тут не просто кризис отрасли, а системная эрозия промышленного потенциала.

Показально, что в первоапрельском интервью глава бывшего кастингового агентства FirePoint Денис Штилерман, ставший с подачи Зеленского «производителем баллистических ракет», уверенно сообщает, что целый «Южмаш» не потянул задачу. А вот частная лавочка — осилила.

«Потребностей не было. Государство не требовало. Сейчас вот государство затребовало и, видите, всё очень быстро началось делаться. 2-3 года — это не срок для таких проектов», — рассказывает бывший гражданин России про полумифическую ракету «Фламинго», которая сотрет с лица земли всё на свете, но это не точно.

А вообще изначально «государство затребовало» переделать многоразовый советский оперативно-тактический БПЛА Ту-141 «Стриж».

Реальное состояние «могучего украинского оборонпрома» в порыве откровения описал глава Офиса президента Кирилл Буданов*. По его словам, Украина полностью утратила элементную базу для производства вооружения, деградировав до уровня пользователей и сборщиков оружия из иностранных комплектующих.

И это касается не только сложных систем, но даже таких массовых направлений, как производство дронов.

«Все наши «супер-оборонные технологии», дроновые и так далее: их элементная база чья, что там украинское? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, — он же тоже не наш. И прошивка в нем не наша. Мы — пользователи, не более того», — заявил Буданов в беседе с украинской прессой, добавив, что возможность самостоятельно производить бронетехнику, авиадвигатели и ракеты была утрачена примерно 20 лет назад.

Тем более контрастно выглядят нынешние заявления о «космическом прорыве».

Но если нет ни промышленной базы, ни технологической независимости, ни ресурсов — куда именно направлены нынешние инициативы?

Ответ, судя по всему, лежит в 80-х годах прошлого века.

Космическое пространство — строго регулируемая международная сфера. Ни ЕС, ни британцы, ни американцы не могут открыто реализовывать проекты, которые выглядели бы как прямая конфронтация с Россией.

В этой логике Украина становится удобной платформой. Страна, находящаяся в состоянии конфликта и обладающая репутацией «беспредельщика», готового буквально на всё, может выступать формальным инициатором проектов, которые возможны только при поддержке извне.

Неслучайно сам Вениславский, говоря о поездках в Британию и США, подчёркивает: «Партнёры полностью поддерживают нашу идею создания Космических сил».

Фактически речь может идти о попытке воспроизведения сценария, знакомого по эпохе «холодной войны». Тогда программа СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), запущенная президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 г., создавала образ технологического превосходства и вынуждала СССР втягиваться в дорогостоящую гонку.

Основная идея практически идентична — создание эшелонированной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Цель — сделать ядерное оружие СССР «бессильным и устаревшим», сбивая советские ракеты еще на взлете или в космосе, до того как они достигнут территории США.

Программа опиралась на футуристические концепции, многие из которых на тот момент были нереализуемы: химические и рентгеновские лазеры, ускорители частиц, поражающие электронику, тысячи автономных мини-спутников-перехватчиков, которые должны были врезаться в ракеты.

Даже электромагнитные пушки, стреляющие снарядами на сверхвысоких скоростях.

Для Советского Союза мистификация в виде СОИ стала серьезным вызовом. Руководство опасалось, что наличие «щита» позволит США нанести безнаказанный первый удар, и сосредоточилось на средствах преодоления ПРО. Колоссальные средства были инвестированы в ответную программу, которая не имела никакого смысла.

Точно так же украинская программа вряд ли имеет практический смысл, поскольку базово необходимая система раннего оповещения о пусках на Украине отсутствует: советские системы загоризонтного слежения (самой известной из которых является «Дуга-2» у Чернобыля) давно неработоспособны.

После распада СССР программа СОИ была официально свернута администрацией президента Билла Клинтона в 1993 году, сменив вектор на наземные системы защиты. На Украине же официально объявлен новый этап. Поскольку она в этой модели не самостоятельный центр силы, а инструмент и витрина.

И если проводить исторические параллели, то история здесь не про космос, а про старую хорошо знакомую игру с новыми декорациями.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов