Накануне парламентских выборов в Венгрии куда же деться без Украины, которая за последние пару лет усилиями верхушки киевского режима и лично Владимира Зеленского превратилась в едва ли не главную внешнюю угрозу для Будапешта.

ИА Регнум

В украинских и российских медиа широко разлетелась информация о том, что на украинских рекрутинговых платформах размещались объявления от организации «Наша гордость» о наборе людей для поездки в Венгрию с оплатой 100–200 тысяч гривен за короткий срок.

В требованиях указывались знание венгерского языка, хорошая физическая форма, стрессоустойчивость и готовность работать в условиях повышенных рисков.

Формально речь идет о «гражданском проекте», но по совокупности признаков это выглядит как формирование организованных групп для участия в уличных протестах.

Важно и то, что, по информации ИА Регнум, эта общественная структура связана с Андреем Ермаком, который, несмотря на формальный уход с поста главы офиса Зеленского, сохраняет влияние. Как говорят люди осведомленные, курирует в том числе как раз политическую часть операций по Венгрии, ориентируясь на интересы европейской бюрократии, в том числе на Урсулу фон дер Ляйен. А что это за интересы?

Всё просто — победа Виктора Орбана и его партии категорически неприемлема для Брюсселя, и Брюссель (да и не только он) делает всё возможное, чтобы повлиять на итоги выборов.

В чем же принципиальная цена потери Орбаном своего поста для евробюрократов?

Первое и главное — в случае его поражения практически сойдут на нет риски формирования фрондирующего блока стран, выступающих за снижение роли Брюсселя во внутренней политике стран ЕС. Да и вообще оппозиционный дискурс как таковой.

Далее, победа венгерской оппозиции в лице Петера Мадьяра практически разблокирует выделение Украине 90 миллиардов евро. Хотя ввиду разворачивающейся в Европе турбулентности и-за иранского кризиса проблема с кредитом может оказаться совсем не в Будапеште.

Но Киев эти денежки ох как хочет!

Третье — без Орбана падет практически последний бастион сохранения связанности нефтегазового сектора ЕС с Россией. Курс на полное прекращение закупок российских энергоносителей европейскими странами, продвигаемый глобалистами, без примера Венгрии наверняка будет реализован куда быстрее.

К тому же эта страна во многом остается ключом к Балканам, в том числе к влиянию на ситуацию в Сербии в интересах европейской бюрократии и транснациональных компаний.

И, наконец, самое болезненное для группировки фон дер Ляйен. Орбан — человек Дональда Трампа, его друг, эмиссар и переговорщик. То есть агент главного врага евроглобалистов. Соответственно, если оппозиция потерпит поражение, транснациональные корпорации готовы профинансировать в Венгрии сценарий «цветной революции». И они уже готовятся на случай неудобного для них результата, чтобы вывести на сцену украинский «Квартал 95».

История про вербовку «титушек» для «венгромайдана» — это только один эпизод в большой цепи недружественных действий против Венгрии, за которым стоят Киев и его спецслужбы, активно поддерживаемые Брюсселем.

По имеющейся у ИА Регнум информации, киевские силовые структуры напрямую участвуют в финансировании венгерской оппозиции, включая регулярные поставки наличных средств партии «Тиса».

Как мы подробно рассказывали, задержанные ранее в Венгрии инкассаторские автомобили «Ощадбанка», в которых находился отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ), являются частью этой схемы.

«Инкассаторов» тогда отпустили, а вот деньги и золото Будапешт оставил на хранение до выяснения происхождения. Киев же до сих пор не дал внятных объяснений — но они и не нужны.

Параллельно фиксируются и другие эпизоды.

Как известно, в Сербии был обнаружен схрон со взрывчаткой, предназначенной, по версии местных источников, для атаки на газопровод «Турецкий поток», снабжающий Венгрию. Тоже повод для дестабилизации.

Кроме того, под руководством Александра Литвиненко, который три года возглавлял Службу внешней разведки Украины, а затем более года занимал пост секретаря СНБО, в сербском Нови-Саде прошла серия особых мероприятий.

Комплекс тренингов для представителей венгерской оппозиции, где тренерами выступали украинские и немецкие политтехнологи, а также украинские специалисты по организации уличных протестных кампаний. А также присутствовали люди, ранее занимавшиеся организацией протестов в Сербии против Александра Вучича.

Литвиненко находится на короткой ноге с руководством множества разведок ЕС (и в первую очередь немецкой) и в конце ноября 2025 года был назначен послом Украины в Сербии.

Но этим картина не ограничивается.

По данным наших инсайдеров, важнейшую роль в создании агентурной сети непосредственно внутри Венгрии и в организации финансовых потоков играет депутат Закарпатского облсовета от партии «Слуга народа» Роланд Цебер.

Именно он, как утверждают собеседники агентства в Киеве, выступает связующим звеном между украинскими структурами и сетью исполнителей как в Венгрии, так и среди завербованных на территории Украины этнических венгров.

Цебер не просто региональный политик.

Недавно он стал собственником компании по добыче соли в Закарпатье, контроль над которой, по имеющейся информации, был передан ему в 2025 году в качестве своего рода вознаграждения за работу. Кроме того, он соучредитель компании — производителя БПЛА и навигационного оборудования, крупного подрядчика минобороны Украины.

Еще в 2025 году венгерская сторона публично обвиняла его в шпионаже и попытках взаимодействия с оппозиционными структурами внутри Венгрии.

И весьма показателен тот факт, что Цебер связан с бывшим руководителем департамента контрразведки СБУ и экс-главой Закарпатской облгосадминистрации Алексеем Петровым (он был его советником).

Формально Петров сейчас не занимает государственные должности, однако продолжает курировать венгерское направление, выступая связующим элементом между СБУ и внешней разведкой.

Таким образом, выстраивается двухконтурная система.

Линия внешней разведки — это европейское направление, Сербия, Литвиненко и координация с западными спецслужбами. Линия СБУ — это политический блок, работа с агентурой, финансирование, вербовка и подготовка «уличного ресурса».

И обе эти линии сходятся в одной точке — венгерские выборы. Беда для Венгрии в том, что ситуация у Виктора Орбана и его партии действительно непростая.

Орбан за 37 лет в активной политике прошел заметную эволюцию: от антикоммунистического активиста и лидера либеральной молодежи постсоциалистической эпохи до консерватора с репутацией жесткого, почти автократичного лидера.

Как ни относиться к нему — это фигура исторического масштаба.

Основная линия европейской критики в его адрес — конфликт с брюссельской бюрократией. Все остальные обвинения — коррупция, «пророссийская» позиция, давление на демократию — во многом производные этого конфликта: несогласие с Брюсселем автоматически превращается в повод для навешивания политических ярлыков.

Мадьяр, напротив, воспринимается как фигура, возникшая из ниоткуда, — своего рода «венгерский Зеленский». Но как самостоятельный политик он выглядит довольно блекло. Как и на Украине в 2019 году, избиратели голосуют по факту не за него, а против Орбана (как голосовали против Порошенко*), попадая в ловушку популизма.

На данный момент ситуация такова, что в Брюсселе почувствовали «запах крови», и о подготовке прямого вмешательства в выборы сказал даже вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший в Будапешт поддержать Орбана.

Влияет на ситуацию и положение в венгерской общине в Закарпатье. Несмотря на многолетнюю работу Будапешта со своей диаспорой, значительные финансовые вливания и культурную политику и то, что регион в массе своей комплиментарный к Венгрии и лично к Орбану, фактор денег в нынешних условиях оказывается сильнее.

Для обедневшего населения Украины, а тем более для украинских мигрантов в Европе, прямое финансовое стимулирование становится решающим аргументом. Так что бойцов на «венгромайдан» набрать — не очень большая проблема.

Впрочем, команда премьера готова к решительным действиям против внешнего вторжения. Что они и показали, нанеся удар по каналу финансирования оппозиции и задержав потенциальных подрывников газопровода. Так что шансы на предотвращение вмешательства имеются.

Важно и то, что «цветная революция» — это технология, а ключевые спецы и «методички» к ней — в Вашингтоне. Попытки европейцев и даже Лондона копировать их в Беларуси или Сербии показали ограниченную эффективность: без участия американцев такие проекты заходят в тупик.

Украинский Майдан стал последним успешным примером подобного сценария, во многом как продукт американского участия, тогда как последующие попытки выглядели менее удачными европейскими подделками.

*внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов