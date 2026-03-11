Миллионы долларов, золотые слитки, погоня и невероятная истерика.

Иван Шилов ИА Регнум

Суперистория в Венгрии заполонила все украинские и венгерские СМИ, привлекла большое внимание в российских медиа, но в остальной Европе, казалось бы, уступила иранским новостям. Но только «казалось бы»: кое-кого выдающаяся экспроприация мутных украинских денег обеспокоила очень сильно.

А дело было так.

5 марта две инкассаторские машины «Ощадбанка» на окружной дороге Будапешта были задержаны венгерскими таможенниками и сотрудниками спецподразделения — маски, автоматы, всё красиво. Среди задержанных внезапно оказался человек с генеральским званием Службы безопасности Украины (СБУ).

По официальной версии Киева, сотрудник бывший, но деталь эта несущественна на фоне «государственного терроризма Венгрии». По поводу чего последовал целый шквал обсуждений как в медиа, так и в обывательской среде, а также серия заявлений представителей власти.

С другой стороны первым жёстко и предметно высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Который сразу максимально заострил ситуацию: «Возникает вопрос, не деньги ли это украинской военной мафии?»

При этом Сийярто сообщил, что, помимо 40 млн долларов, 35 млн евро, а также 9 кг банковского золота, которые были изъяты непосредственно 5 марта, венгерские службы обратили внимание на гораздо более масштабные перемещения денег. По его словам, только с января через территорию Венгрии украинскими инкассаторами было провезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота!

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для которого скандалы с Украиной являются одной из «фишек» предвыборной кампании в парламент.

Он назвал произошедшее историей, вызывающей серьёзные «вопросы без ответов». Орбан также подчеркнул, что судьба изъятых средств будет решена после выяснения их происхождения, и заявил: «Мы разберёмся с судьбой изъятых денег, когда узнаем, что это такое… Мы хотим знать, что украинцы делают с этой огромной суммой денег».

По словам венгерских инсайдеров, Орбан в своих заявлениях также непрозрачно намекнул на возможную связь этих ресурсов и украинских спецслужб с венгерской оппозиционной партией Tisza, которая сейчас ведёт активную политическую борьбу с правящей партией ФИДЕС и готовится к ближайшим парламентским выборам, назначенным на апрель.

К слову, о самой партии: ее депутаты в венгерском парламенте сразу внесли законопроект, который позволяет удерживать изъятые активы на срок до шестидесяти дней для проведения полноценной проверки и выяснения их происхождения.

В Киеве тем временем бился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сначала он заявил о «захвате заложников и краже денег», назвав произошедшее «государственным терроризмом и рэкетом», хотя это определение куда больше подходит к действиям Украины в отношении нефтепровода «Дружба».

После того как инкассаторов, а вместе с ними и бывшего генерала СБУ (им оказался бывший руководитель Антитеррористического центра Геннадий Кузнецов, которого два раза выгоняли из Службы за коррупционные правонарушения), отпустили, досыпал еще и о венгерском «бандитизме» и некой «спирали беззакония».

Социальные сети

В МИД был вызван посол Венгрии, а Национальный банк Украины сообщил, что речь якобы шла о средствах, предназначенных для пополнения оборотной наличности банковской системы. Сам «Ощадбанк» утверждает, что перевозка наличных является обычной процедурой и в подобных операциях нет ничего необычного. Обыденная перевозка кэша явно небюджетного происхождения.

Однако по неофициальным каналам очень быстро начала появляться информация, которая делает всю историю куда более интригующей. И касается она в том числе политических процессов в Европейском союзе.

Во-первых, по словам источников, речь может идти о деньгах немецкого происхождения, а не о деньгах из австрийского Raiffeisen Bank, который официально фигурирует в качестве отправителя средств в адрес «Ощадбанка».

Более того, инсайдеры утверждают, что эти деньги могли быть связаны с немецкой внешней разведкой BND. Есть и ещё одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Задержание произошло в тот момент, когда инкассаторские машины у Будапешта свернули не в сторону Украины, а в южном направлении.

Да, с одной стороны, можно поверить в обыденность происходящего.

Наличные деньги из эмиссионных центров Евросоюза и США действительно перевозятся инкассаторскими машинами, хотя еще чаще — самолётами. С учётом того, что гражданское авиасообщение с Украиной сейчас отсутствует, перевозка наличности автотранспортом могла бы выглядеть вполне логично.

Но вряд ли венгерские власти рискнули бы поднять такой шум без серьезной уверенности в сомнительном происхождении и предназначении драгметалла и налички.

И собственные источники ИА Регнум говорят, что шумели они не напрасно. К слову, практически сразу после того, как о происшествии стало известно, прозвучали предположения о том, что речь может идти о средствах, связанных с личными финансами представителей верхушки киевского режима.

Как объясняют наши собеседники в Киеве, эта версия имеет право на жизнь, потому что в условиях политической и экономической турбулентности, непрекращающегося аудита от Минфина США и роющего под клептоманов с Банковой антикоррупционного бюро (НАБУ) подобные объёмы наличности и золота — отличная возможность выйти в кэш через ручные украинские госбанки, спрятав концы многочисленных мутных коррупционных схем.

Так что значительная часть общей суммы, о которой говорит Сийярто, и правда могла оказаться в личных ячейках первых лиц Украины и связанных с ними персонажей.

Но что насчет интересов BND (по непубличной информации), для чего и кого были эти ресурсы? С большой долей уверенности можно говорить о схеме, в которой украинские спецслужбы выступают как партнёры или посредники в операциях западных разведывательных структур.

Не секрет, что канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — давние союзники внутри европейского политического пространства. Больше того, они соратники и однопартийцы по ХДС. Ну, а о «высоких» отношениях Урсулы и Виктора Орбана напоминать не стоит — его твердая позиция сильно нервирует «коалицию желающих».

И вот тут настало время прояснить направление движения инкассаторских автомобилей — почему они ехали не в сторону Закарпатья, а на юг.

Начать эту историю надо с 27 ноября 2025 года, когда некто Александр Литвиненко, который три года возглавлял Службу внешней разведки Украины, а затем более года занимал пост секретаря совета нацбезопасности (СНБО), был назначен послом Украины в Сербии.

Кадровый разведчик, находящий на короткой ноге с руководством множества разведок ЕС (и в первую очередь немецкой), становится послом в периферийной Сербии, которая даже не член ЕС.

На первый взгляд, странно. Однако всё начинает выглядеть иначе, если знать, что вскоре после его назначения, в конце декабря, а затем в январе и позднее в феврале, в сербском городе Нови Сад прошла серия особых мероприятий.

Нови Сад, как известно, занимает особое место в восточноевропейской политике. Для тех, кто помнит историю региона, это один из центров венгерского присутствия в Сербии и в определённом смысле венгерский анклав. Именно там, по словам источников ИА Регнум, прошёл целый комплекс тренингов и обучающих мероприятий для представителей венгерской оппозиции.

Речь прежде всего идёт о партии «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр, главный политический оппонент Орбана.

Тренерами же, как говорят наши собеседники, выступали украинские и немецкие политтехнологи, а также украинские специалисты по организации уличных протестных кампаний. Более того, утверждается, что там же присутствовали люди, которые ранее занимались организацией протестных акций в Сербии против Александра Вучича.

В этом контексте особенно подчёркивается участие специалистов, имеющих опыт украинских майданов — в дальнейшем предполагается использовать их опыт для организации протестов уже Венгрии.

Более того, наши источники подчеркивают, что Нови Сад сейчас превратился в своеобразный альтернативный центр политической координации, связанный с будущими выборами в Венгрии. Ну, и с прицелом на работу также и в Словакии с Чехией.

Вся эта деятельность как раз и происходит под кураторством и наблюдением Александра Литвиненко. Который, похоже, становится одним из координаторов работы против тех сил в Восточной и Центральной Европе, которые занимают скептическую позицию по отношению к Брюсселю и евробюрократии, выступая за свои национальные интересы и суверенитет.

Теперь история с инкассаторскими машинами приобретает совершенно иной оттенок.

Те самые деньги и золото, которые перевозились через территорию Венгрии, скорее всего, направлялись именно в Нови Сад, в распоряжение венгерских оппозиционных структур. Поэтому организацией перевозок занимались украинские специалисты, а деньги имели немецкое происхождение. Австрийский Raiffeisen Bank, фигурировавший в документах, рассматривался лишь как транзитный участник цепочки.

Первоначально огромные объёмы средств перемещались через Венгрию в интересах националистической верхушки киевского режима, жирующей на масштабных оборонных расходах. А затем этот налаженный канал решили использовать для того, чтобы доставить средства для поддержки венгерской оппозиции и организации протестной активности в самой Венгрии, против правительства Орбана.

В этом контексте венгерская реакция выглядит уже не случайной. Именно поэтому, как говорят знающие люди, Будапешт столь резко отреагировал на происходящее и решился на перехват инкассаторских машин. Венгерские власти, по сути, перекрыли канал финансирования государственного переворота.

И конечно же, в Будапеште настаивают на необходимости тщательного расследования. Уж очень классная тема, чтобы использовать ее против «соросят» из оппозиции. И, да, вполне возможно, что после завершения выборов эти деньги и золото будут возвращены отправителям.

Когда угроза очередной цветной революции в Европе минует.