Украина находится «на грани финансовой катастрофы» и может повторить судьбу УНР, заявил 26 марта глава налогового комитета Даниил Гетманцев с трибуны Верховной рады.

ИА Регнум

По его словам, в 2025 году Киев не выполнил 14 «структурных индикаторов» программы финансовой помощи ЕС Ukraine Facility, из-за чего не получил 3,9 млрд евро. Причем в заканчивающемся первом квартале 2026 года не были выполнены все пять запланированных индикаторов.

Всемирный банк тоже не даст 3,3 млрд долларов, если не будут приняты четыре закона, связанных со структурными реформами: интеграция в единую зону платежей в евро, изменения в железнодорожном транспорте и выполнение требований по финансовой стабильности, связанные с меморандумами с МВФ.

А они, судя по всему, приняты не будут, поскольку украинский парламент открыто саботирует все инициативы правительства Юлии Свириденко. Поэтому «на грани срыва» находятся и выполнение требований самого МВФ заодно с кредитом ЕС на 90 млрд евро, хотя его выделение блокирует Венгрия.

«А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле УНР 1918 года. Мы можем так потерять страну», — резюмировал Гетманцев, хотя из его уст это звучит странно: бюджетом распоряжается кабмин, а не налоговый комитет.

Кабмин же тем временем не унывает.

Практически одновременно он утвердил порядок дальнейших переименований географических объектов и заодно проведения конкурсов в рамках программы «1000 часов украинского контента», которую инициировал Зеленский. На производство масштабного медиапродукта «для противодействия российскому влиянию» в 2026 году предполагаются траты в размере около 4 млрд гривен из госбюджета.

Нетрудно заметить, что это прямо противоречит проблемам, описанным Гетманцевым, и совпадает по времени с еще одним популистским действием — индексацией пенсий.

Не то чтобы само по себе такое действие было плохим — нет. Оно даже выглядит благородно, ведь для большинства украинских пенсионеров выплаты пересчитают с коэффициентом 12,1% — этот показатель примерно на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Перерасчет произойдет автоматически и охватит основные виды пенсий: по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца, военные и т.д.

Отдельно проиндексируют и минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, и участников боевых действий, а также страховые выплаты пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.

В 2026 году повысили и размер минимальной пенсии на целых 234 гривны (435 рублей).

Проблема в другом.

Поскольку МВФ всё равно никуда не делся — равно как и потребность в новых подачках от него, — все эти повышения автоматически сожрет увеличение тарифов на коммунальные услуги «до рыночного уровня» и новые налоги.

А без внедрения требований Фонда, требующего принять законопроекты, выворачивающие людские карманы, до конца марта, нельзя будет получить второй транш в июне.

То есть денег на индексацию тоже не будет. Получается уроборос: правительство, кусающее себя за хвост.

И что же делать в такой непростой ситуации? Конечно же, забрать у одних, чтобы раздать другим. И начали с самых слабых — с пенсионеров.

Уже в январе 2026 года 1,3 млн человек на Украине лишили пенсии. Все они — «временно перемещенные лица», то есть беженцы из юго-восточных регионов страны. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных обращениях граждан по поводу прекращении выплаты им положенных денег органами Пенсионного фонда Украины из-за непрохождения идентификации.

«Оказывается, для того чтобы получить пенсию, нужно было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», — написал Лубинец, явив миру позорный факт презумпции виновности в отношении собственных граждан.

Которые узнали, что обязаны кому-то что-то доказывать, лишь тогда, когда на их карточки не пришли деньги. Толпы стариков кинулись в отделения ПФУ, парализовав их работу — обязанность государства проверять информацию переложили на самих пенсионеров, и права миллионов граждан оказались под угрозой из-за нелепой бюрократической процедуры и провальной информационной работы.

Оказалось, что всем им нужно было завести себе смартфон, установить приложение «Дія» (аналог российских госуслуг), сделать там квалифицированную электронную подпись. Потом отправиться на портал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете и потом уже неким образом подтвердить, что Россия им ничего не платит.

Другие варианты — оставить заявку на видеозвонок, показать свои документы сотруднику пенсионного фонда и сказать «Нет». Или прийти лично: людям, оказавшимся за границей, предлагается явиться в зарубежное консульство Украины, взять справку «я еще не умер» и отправить этот документ в пенсионный орган.

Какая печаль госорганам по поводу получения российской (или какой бы то ни было другой) пенсии людьми, которые в любом случае заработали на украинскую, — никто объяснить не удосужился. Поскольку главной целью всей этой суеты, естественно, является экономия средств.

А минус сразу 1,3 миллиона получателей — экономия приличная.

Но это не единственная схема, придуманная ловкими умами в украинском правительстве. Там решили воспользоваться юридической коллизией, вызванной войной: миллионы украинцев рискуют остаться без пенсий даже после победы в суде.

«Народная» газета «Факты» приводит пример 53-летнего шахтера из Луганской области Сергея Федорца, который еще в 2014 году уехал на подконтрольную Украине территорию и в 2022 году, достигнув пенсионного возраста в связи с льготным шахтерским подземным стажем, пошел оформляться.

При подаче документов мужчина был уверен в своем праве на отдых в 50 лет, поскольку имел 15 лет льготного стажа (засчитывается за два обычных) и 37 лет общего. Однако Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области признало лишь 7 лет льготного стажа, заявив, что право на пенсию он получит только с 4 августа 2025 года.

Федорцу не засчитали более восьми лет работы в шахтах и стаж до 1 января 1999 года, заработанный на шахтах ГП «Ровенькиантрацит». Для подтверждения у мужчины потребовали подтверждающую справку с предприятий, и в этом заключается придумка.

Все, кто работал в нынешних ДНР и ЛНР (и в отошедших России частях Херсонской и Запорожской областей), ничего подтвердить не смогут — и для жителей Донбасса это было актуально еще до 2022 года.

Поскольку, даже если какую-то справку и можно было получить, Украина народные республики не признавала и документы из них не принимала.

Схему сотрудники ПФУ обосновали частью 3 постановления Кабинета министров № 637 от 12 марта 1993 года, где для подтверждения трудового стажа предусмотрено получение выписки или справки от предприятия, на котором работал будущий пенсионер.

Хотя требование это применяется только в случае отсутствия трудовой книжки у будущего пенсионера или отсутствия в ней данных о спорном периоде работы.

«Трудовую книжку в ПФУ я предоставил, записи о моей работе с полным рабочим днем под землей были указаны. То есть, отказывая в зачислении 8 лет стажа и ссылаясь на это постановление, в Фонде умудрились даже его нарушить», — заявил журналистам шахтер, который, естественно, пошел по судам.

И вот в конце 2025 года Киевский окружной административный суд сказал, что Пенсионный фонд неправ, а Сергей Федорец, наоборот, прав. Только за всё это время долг по пенсии, которую ему своевременно не оформили, дорос до 630 тысяч гривен (почти 1,2 млн рублей).

Но угадайте что?

Отдать их ему государство не может, потому что в бюджете нет лишних денег — только то, что расписано на текущий год. Поэтому бедолаге выплатили 10 тысяч гривен, и, доживет ли он до закрытия долга, уверенности нет. Поскольку на граждан второго сорта, к которым украинское государство относит жителей Донбасса, тратиться никто не спешит.

Есть дела поважнее — например, снять за 4 миллиарда тысячу часов украинского медиаконтента, который должна увидеть молодежь.

Таких, как Федорец, в очереди стоит уже 756 тысяч — это только те люди, которые имеют на руках решения судов о взыскании долгов с ПФУ на сумму почти в 85 миллиардов гривен. А кабмин Свириденко, направо и налево швыряющийся деньгами ради пиар-проектов Офиса президента, выделил на 2026 год на выплату пенсий лишь 2 млрд грн.

На трижды никому не нужный медиаконтент — 4, старикам — 2. Если посчитать динамику, на выплату долгов по пенсиям уйдет около 43 лет. А на подходе новые пенсионеры-переселенцы, с которыми будет то же самое. Правда, для них «европейское государство» заранее подготовило сюрприз: уже в следующем году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 34 года стажа.

Кто не вписывается — получает вместо пенсии социальное пособие. Потому что все эти люди Украине не нужны: они не могут воевать, работать или нести пропагандистскую чушь в будущее.

Поэтому их цинично вышвыривают: особенно если это «неправильные граждане», виновные лишь в том, что прожили жизнь в регионах, которые идеология западноукраинского национализма всегда хотела отсечь как лишнее в своем уродливом организме.