Большой налоговый законопроект, опубликованный минфином Украины, удивляет даже прожженных циников.

Ведь в ситуации, когда страна находится на грани экономического истощения, а население уже давно живет в режиме в формате Чарли Чаплина, варящего свои ботинки, украинская власть делает ровно противоположное тому, что логично было бы ожидать.

То есть увеличивает расходы на ненужное, старательно обходит сверхдоходы онлайн-казино и одновременно системно перестраивает фискальную модель. Последовательно и целенаправленно расширяет базу изъятия последних денег у населения и бизнеса.

И «новый налоговый кодекс», как его неформально величают эксперты, говорит не о точечных изменениях, не о корректировке отдельных норм, а именно о системе.

В опубликованном документе речь идет о четырех базовых блоках, каждый из которых по отдельности уже является болезненным. А в совокупности формирует тот самый эффект удушения, который, по сути, направлен на полный демонтаж остатков предпринимательской инициативы в стране.

Первый блок — это налогообложение доходов, получаемых через цифровые платформы, начиная от такси и доставки и заканчивая сервисами частных объявлений и даже специфическими площадками вроде OnlyFans.

Здесь государство фактически отказывается от прежней модели, при которой ответственность за декларирование лежала на самом человеке, и переходит к системе.

Платформы становятся налоговыми агентами, а значит, контроль и сбор налогов становится тотальным и автоматическим.

Второй блок — это отмена льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро. На практике это означает введение НДС в размере 20% и, как правило, дополнительной пошлины около 10% на любые товары.

То есть удар наносится не по крупному импортеру, не по системной контрабанде, а по обычному потребителю, который в условиях падения доходов и деградации внутреннего рынка был вынужден выстраивать собственную модель выживания через доступ к более дешевым товарам из-за рубежа.

Третий блок — закрепление военного сбора на уровне 5% не как временной меры, связанной с военным положением, а как постоянного элемента налоговой системы, который сохраняется и после завершения боевых действий.

Само по себе это является маркером перехода от логики временной мобилизации к постоянной фискальной эксплуатации населения под предлогом войны. А она в таком формате превращается из чрезвычайного обстоятельства в базовый принцип существования государства.

Четвертый блок — обязательное распространение НДС на упрощенную систему налогообложения при превышении порога в 4 млн гривен годового дохода, что формально объясняется необходимостью гармонизации с европейскими нормами. Там аналогичный порог составляет порядка 85 тысяч евро, то есть около 4,33 миллиона гривен.

Однако в реальности такое нововведение означает резкое усложнение администрирования для сотен тысяч предпринимателей, для которых работа с НДС не просто дополнительная нагрузка, а зона постоянного риска блокировок, штрафов и фактической остановки деятельности.

Верховная рада, со своей стороны, сопротивляется принятию таких поправок и убийству малых предпринимателей. 10 марта там уже провалили голосование по части налогообложения цифровых платформ.

Публичная мотивация, озвученная многими депутатами о «вредности заложенных норм» и о том, что «с депутатами не советовались», указывает на то, что украинская политическая система явно в кризисе. Желание Банковой кровь из носу протащить налоговые изменения обязательно встретит серьезнейшее сопротивление, способное спровоцировать кризис.

Но, впрочем, в принятии новых норм нет никаких сомнений, вопрос лишь в той политической цене, которую заплатят Зеленский и компания за голосования.

Хотя, если бы верхушка киевского режима выбрала путь к миру и занималась на переговорах не имитацией, а согласованием реальных планов движения к завершению войны, все эти драконовские изменения были бы просто не нужны. Они нужны только в логике имени Бориса Джонсона «давайте будем просто воевать…» Кого же планируют драть как сидоровых коз и обирать как липку?

А всех, кто использует такие платформы, как сервисы такси Bolt, Uber, Uklon, доставки Glovo, порнографии OnlyFans, онлайн-барахолку OLX и многие другие. А это сотни тысяч людей, у которых деньги оттуда зачастую не основной доход, а способ компенсировать падение зарплат, закрыть базовые расходы, выжить в ситуации, когда экономика «легли и просют».

Ставка при этом составит 5% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора, и это только базовый уровень.

Далее ФОПы, и здесь удар куда более системный и куда более опасный в долгосрочной перспективе.

Обязательное введение НДС для упрощенной системы при превышении порога в 4 млн гривен годового дохода (ок. 7,2 млн рублей) затрагивает около 252 тысяч предпринимателей из примерно 2,1 миллиона зарегистрированных ФОПов (вместе с работниками это более миллиона человек).

И это те люди, которые формируют основу малого и среднего бизнеса, это розница, услуги, локальные производства — всё то, что еще хоть как-то держит экономику.

Власти пытаются сгладить удар, предлагая отчетный период раз в три месяца и символический штраф в 1 гривну за первые пять нарушений в первый год. Но на фоне реальных рисков это выглядит не как поддержка, а как демонстративная подачка, не меняющая сути, а лишь создающая фон для оправдания «реформы».

Следующий элемент — международные посылки, и здесь снова удар по десяткам, если не сотням тысяч мелких предпринимателей. И снова формально это подается как борьба с контрабандой, с дроблением поставок, с серыми схемами. Но в реальности удар наносится по обычному человеку, который заказывает одежду, технику, какие-то бытовые товары.

Если собрать всё вместе, то становится очевидно, что под удар попадают все без исключения граждане, ведущие хоть какую-то активность.

При этом ни один из этих шагов не решает системных проблем экономики, не создает новых источников дохода, не стимулирует развитие, а лишь перераспределяет уже существующие ресурсы на поддержание в рабочем состоянии мясорубки фронта и интересов Банковой.

Что при этом будет с экономикой и узниками этого «концлагеря» через год — это мало заботит.

Украинское министерство финансов в рамках всех этих изменений рассчитывает собрать порядка 60 млрд гривен в год. Хотя даже внутри экспертной среды звучат оценки, что фактические поступления могут оказаться существенно ниже, на уровне 40 миллиардов. А может и меньше, учитывая масштаб ухода бизнеса в тень и банальное закрытие тех предприятий, которые просто не выдержат нового уровня нагрузки.

Тут возникает абсолютно логичный вопрос, который разрушает всю официальную риторику относительно происходящего — к чему всё это? Ведь параллельно киевский режим запускает целый набор программ, которые требуют сопоставимых, а в ряде случаев и больших расходов.

Так называемая «зимняя поддержка» в тысячу гривен от Зеленского — около 18 млрд, кешбэк-программы — еще около 10 млрд, раздача по 1500 гривен для «малообеспеченных» — 20 млрд, проект еБачок (компенсация за цены на топливо) — около 5 млрд.

А еще есть «единый марафон», на который уходит около 2 миллиардов.

Если всё сложить, то получится сумма, заметно превышающая тот объем средств, который сейчас пытаются выжать из экономики через новый налоговый пакет.

То есть режим сначала тратит десятки миллиардов на свои, прямо скажем, электоральные и репутационные нужды, а затем идет к адресатам оболванивания, выуживая из их карманов последнее на изготовление всей этой пропагандистской жвачки. Самоокупающийся проект!

Как пояснил по этому важному поводу экс-глава МИД Дмитрий Кулеба: «Если мы хотим, чтобы в Украине была Европа, то нужно платить налоги, причём немалые. Поэтому они будут повышаться. У нас нет выбора в этой реальности».

А вишенка на торте здесь — однозначно свежая инновация с топливным кешбэком.

Программа действует с 20 марта по 1 мая 2026 года и предусматривает возврат 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз при общем лимите кешбэка в 3000 гривен, из которых на топливо приходится максимум 1000.

Если перевести это в реальные объемы потребления, то для того, чтобы получить максимальный возврат по бензину, необходимо выкатать в месяц порядка 142 литров, по дизелю — около 85,7 литра, а газа около 459 литров.

Реально ли это для обывателя, не занимающегося бизнесом с перевозками? Вряд ли. И это если абстрагироваться от того факта, что субсидирование потребления топлива выглядит экономически абсурдно.

Ведь вместо снижения нагрузки на валютный рынок и ограничения спроса государство фактически стимулирует дополнительное потребление, увеличивая давление на и так нестабильную финансовую систему.

При этом сладкую кормушку властей в виде онлайн-казино никто не трогает.

По разным оценкам, украинский бюджет недополучает порядка 20 млрд гривен ежегодно именно из-за отсутствия должного контроля над этой сферой. Хотя речь идет о технически решаемой задаче, которая в нормальной ситуации закрывается быстро.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей была ликвидирована, полномочия переданы в ведение нынешнему министру обороны, а тогда цифровому вице-премьеру Михаилу Федорову и структуре под названием PlayCity.

Заявления о скором запуске системы мониторинга звучали сто раз: сначала речь шла о сентябре прошлого года, затем о конце 2026 года, а теперь выясняется, что в текущем бюджете на это просто не предусмотрены средства.

И если государство не может найти управы на систему, которая приносит 20 млрд гривен ежегодно, но при этом лезет в карман к мелкому торговцу, к водителю, к человеку, который заказывает китайские наушники, то проблема не в нехватке ресурсов. А в банальной коррупции.

Ну а что удивляться? Здесь классический случай «за что боролись, на то и напоролись».