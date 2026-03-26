Конфликт Ирана и Израиля давно вышел за пределы Ближнего Востока. И сильнее всего он ощущается, как ни странно, в Европе, где борьба переместилась на «невидимый фронт». Не успели страны ЕС толком осознать факт появления подпольных проиранских ячеек (движение «Сподвижники правых») на своей территории, как тут же обозначилась новая угроза.

Группировка «Фракция землетрясения», также, как утверждается, управляемая из Тегерана, совершила диверсию на совместном объекте LPP Holding (Чехия) и Elbit Systems (Израиль). Однако, в отличие от предшественников, «землетрясенцы» оставили о себе минимум информации. Что впоследствии стало почвой для многочисленных спекуляций.

Новые подпольщики

Группировка впервые заявила о себе в марте 2026 года. И сделала это довольно громко: подпольщики проникли на военный завод в чешском городе Пардубице, расположенном примерно в 120 км от столицы, и подожгли одно из цеховых помещений. Огонь также затронул склады готовой продукции и, несмотря на быстрое прибытие пожарных бригад, на время нарушил штатную работу объекта.

Свои действия «Фракция землетрясения» объяснила антиизраильскими мотивами. В их официальном релизе завод в Пардубице назван «сионистской базой», на которой производили оружие «для убийства мирных жителей в Палестине, Ливане и Иране», а диверсия — «прологом к мести в любой точке земного шара». Члены формирования пообещали новые, еще более масштабные диверсии во всех точках Европы, где представлены интересы Израиля.

Факт появления новой группировки вызвал ожесточенные пересуды. В том числе относительно смыслов, зашифрованных в ее названии.

Часть экспертов считает, что оно является отсылкой к популярной среди шиитов суре «Аз-Залзала» («Землетрясение»), посвященной концу света и воздаянию за человеческие грехи, а также к фигуре покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который неоднократно ссылался на этот сюжет в своих проповедях.

Другие убеждены, что группировка стала лишь «ребрендингом» одного из малоизвестных пропалестинских движений, в течение последних нескольких лет проводивших налеты на израильские торговые и технологические компании. Якобы заскучавшие активисты просто решили напомнить о себе, встроившись в актуальную повестку ближневосточного конфликта.

Израильские силовики склонны лоббировать в медиа первую версию — в том числе чтобы поддерживать жизнеспособность мифа о «вездесущих иранских агентах», бросивших вызов спокойствию Европы.

Спецслужбы еврейского государства в том числе намекнули, что поделились с европейскими коллегами некими «особыми данными» о мотивах подпольщиков, их численности и предполагаемых акциях в будущем. Чтобы в ЕС поняли: они имеют дело не с отщепенцами, а с хорошо отлаженной партизанской системой.

Сами по себе?

Вместе с тем версия о «персидском следе» в атаках в Пардубице рассыпается, толком не сложившись.

Подпольщики делают всё, чтобы выпятить отсутствие у них прямого контакта с Тегераном, хотя обычно иранские прокси действуют с точностью до наоборот.

Так, например, в отличие от «Сподвижников правых», в начале марта отметившихся серией поджогов иудейских учреждений в странах Европы, эта организация не заявляет о своей принадлежности к «оси сопротивления», не использует риторику, свойственную другим проиранским подпольным группам, — хотя и грозит Израилю возмездием.

Ресурсы КСИР и других иранских структур, ответственных за асимметричную войну, также безмолвствуют.

С другой стороны, предположение о «перерождении» одного из прежних пропалестинских движений также не выдерживает критики. Объявившиеся подпольщики оказались слишком малочисленны и скрытны по сравнению со своими предшественниками, не использовали при налете характерные белые комбинезоны и маски.

Да и сам факт борьбы за интересы Палестины в условиях прекратившегося противостояния в секторе Газа выглядел скорее надуманным предлогом.

Это подтолкнуло европейских силовиков признать: их новые противники пока предоставлены сами себе.

Издержки несет Украина

Инцидент в Пардубице минимально ударил по карману Израиля: наученные опытом пропалестинских погромов 2024–2025 годов израильские собственники предприятия заметно расширили страховку, включив в нее в том числе ущерб имуществу в результате общественных волнений или разбойной деятельности. А потому вышли из кризиса без существенных потерь.

Совладельцам-чехам повезло меньше — их страховка покрыла только ущерб инфраструктуре, но не спасла от выплат неустойки за нарушение сроков отгрузки товаров. Однако в LPP Holding надеются списать произошедшее на форс-мажор.

Наибольшие же издержки от инцидента понесла Украина, получавшая со складов в Пардубице комплектующие для производства и модернизации БПЛА, а также, по некоторым данным, для производства ракет средней дальности.

Неудивительно, что официальная Прага (не без нажима Киева) быстро перестала сомневаться и заявила, что диверсия в Пардубице была организована в интересах Москвы.

Привычно списать произошедшее на «русский след» видится чешским властям удобным ходом. Тем более что Прага с началом конфликта на Ближнем Востоке ушла в глухую дипломатическую оборону и уклонялась от любых попыток втянуть ее в боевые действия против Тегерана. В частности — отказалась от участия в коалиции по деблокаде Ормузского пролива.

А после активизации «Сподвижников правых» в Нидерландах и Бельгии чехи заявили, что не будут реагировать на подобные провокации, чем вызвали недовольство у израильских чиновников.

После того как инцидент в Пардубице затормозил отгрузку комплектующих Киеву, чехи поняли, что это железный повод не обижаться на Тегеран, и использовали его. Даже вопреки доводам израильтян о встроенности «Фракции землетрясения» в иранскую прокси-структуру.

А после задержания по горячим следам двух граждан Чехии и одного американца, якобы причастных к нападению на склады, вокруг темы был оперативно создан информационный заслон. Официально — чтобы не распугать других потенциальных участников налета. На деле — чтобы лишить израильтян оперативной информации и избежать спекуляций.

Правда, пока это не очень помогает. Израильтяне временно свернули информационную кампанию вокруг инцидента, но остались при своем мнении. Они убеждены, что произошедшее в Пардубице было лишь первой акцией новой группировки, и едва ли последней.