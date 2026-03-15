В европейских странах участились нападения на объекты, связанные с местными еврейскими общинами. За минувшую неделю произошло как минимум четыре инцидента в разных странах. Ответственность за атаки во всех случаях взяла доселе неизвестная подпольная группировка «Асхаб Аль-Ямин» («Сподвижники правых»), якобы действующая под патронажем Ирана.

Впрочем, Тегеран не спешит принимать ее в лоно «оси сопротивления», не без оснований подозревая их в работе на оппонентов.

Три страны — четыре атаки

В отличие от большинства подобных движений, «Асхаб Аль-Ямин» появилась в Европе будто из пустоты. Ее анонимные сторонники не стали утруждать себя выстраиванием длительной предварительной пропагандистской кампании с угрозами и увещеваниями, а сразу перешли к действиям. За минувшую неделю «Сподвижники» провели акции в трех странах Европы, всякий раз оперативно сообщая о своих делах.

Первой удар на себя приняла Бельгия: 9 марта в городе Льеж неизвестные заложили взрывчатку у входа в местную синагогу. Устройство сработало около 4 утра: ударная волна повредила входную группу и часть стены, но жертв среди местного населения удалось избежать.

Менее чем через два дня аналогичный случай произошел в Греции — где также обошлось без жертв — а в ночь на 13 марта характерный взрыв зафиксировали и у входа в синагогу в Роттердаме (Нидерланды).

В последнем случае атака спровоцировала локальный пожар, который повредил дверной проем, но не привел к деформации конструкций. Бдительные местные жители успели заметить четверых смуглых молодых людей возрастом до 20 лет, убегавших с места преступления. Однако полиция пока подозреваемых не задержала.

Примечательно, что уже на следующий день после «роттердамского инцидента» группировка «Асхаб Аль-Ямин» отметилась в Амстердаме. Ранним утром в районе Бюйтенвельдерт неизвестные активировали маломощное взрывное устройство у входа в местную еврейскую школу. Взрывная волна повредила внешнюю стену и посекла стекла на первом этаже, однако жертв среди учащихся и сотрудников удалось избежать.

Несмотря на отсутствие жертв и серьезного ущерба, в Европе растет раздражение: местные спецслужбы переведены на усиленный режим работы, а за мусульманскими (и в особенности шиитскими) общинами в крупных городах установлен системный надзор.

За своих не признали

Пропагандистский стиль «Асхаб Аль-Ямин» действительно, на первый взгляд, близок к «стандартам» проиранских движений. Новая группировка апеллирует к хорошо известным среди шиитских общин образам и сюжетам, позиционирует нападения на еврейские объекты как часть «асимметричной войны с сионистским лагерем» в интересах Тегерана, а также использует в «отчетных роликах» те же технические решения, что и проиранские силы в Ливане, Афганистане и Ираке.

Даже символика нового «фронта сопротивления» при беглом взгляде выглядит как вдохновленная «Хезболлой» — с той лишь разницей, что на эмблеме ливанских шиитов размещен автомат Калашникова, а у «Асхаб Аль-Ямин» — снайперская винтовка Драгунова.

Появление «из ниоткуда» тоже не стало чем-то неожиданным — до этого столь же резко врывались в эфир «Исламское сопротивление на земле двух Святынь», якобы действующее в Саудовской Аравии, «Молодые Бригады Малика аль-Аштара» (Бахрейн) и другие «призрачные» группировки, бросившие вызов Израилю и его союзникам на Ближнем Востоке. Так что ничто не мешало группировке «Сподвижников» сойти в прокси-системе Тегерана за свою.

Правда, ни Иран, ни дружественные ему силы появлению «свежей крови», судя по всему, не рады. Во всяком случае, «Асхаб Аль-Ямин» не получила ни слов одобрения от иранских официальных лиц, ни рекламы на ресурсах других членов «оси сопротивления» — хотя до этого другие «группировки-призраки» получали эфирное время уже после первых символических атак.

На первых порах весть о «кандидате в «ось» подхватили лишь несколько проиранских блогеров, однако позже эти материалы были ими удалены.

Давление на сомневающихся

У проиранских элементов есть резон не доверять «Сподвижникам» и считать их чужеродным проектом.

В первую очередь, потому что те выбрали в качестве целей своих атак гражданские объекты, хотя официальный Тегеран неоднократно заявлял, что «не воюет с мирным населением» и не поддерживает нападки на зарубежные иудейские общины.

После теракта в Сиднее (декабрь 2025 года), который скоропалительно приписали проиранским активистам, шиитские духовные авторитеты развернули масштабную проповедническую кампанию, дабы донести до паствы мысль, что охота на некомбатантов не только не приблизит победу Ирана, но и «отравит прежние победы» республики, а также усилит гонения на шиитов.

Во-вторых, явной «красной чертой» для Тегерана являются удары по образовательным учреждениям. Иранские власти, публично оплакивающие массовую гибель учениц в результате американо-израильского удара по школе в Минабе, едва ли поддержали бы аналогичную акцию за рубежом.

Обоснованные подозрения вызывает и то, что «Сподвижники» раз за разом выбирали для атак страны, которые в нынешнем конфликте между Ираном и Израилем либо заняли нейтральную позицию, либо ограничились дипломатическим воздействием на Тегеран.

При этом из географии атак будто намеренно были выведены «ястребы» антииранской коалиции — ФРГ, Франция и Великобритания. Таким образом, наблюдается подталкивание сомневающихся государств к усилению давления на Тегеран.

Довольно показателен случай с Нидерландами — страной, которая на данный момент подверглась наибольшему числу выпадов «Сподвижников».

Премьер-министр Роб Йеттен ранее активно критиковал американо-израильские удары по Ирану, называя их противоречащими международному праву, и требовал от ЕС осудить их. Аналогичной позиции до недавнего времени придерживалась и парламентская оппозиция.

Череда атак, приписываемых Ирану, повлияла на общественные настроения, и голос сторонников присоединения к военной кампании на Ближнем Востоке зазвучал увереннее.

Израиль между тем активно пользуется сомнениями европейцев и раскачивает версию о созданных в ЕС «масштабных тайных сетях КСИР», которые якобы получили разнарядку для перехода к городской войне.

Спецслужбы еврейского государства аккуратно сетуют, что предупреждали европейских коллег о теневой инфраструктуре иранцев еще осенью 2025 года, но «не были услышаны».

В этом тезисе израильтян содержится довольно прозрачный намек: если Европа продолжит держаться нейтральной линии в отношении Ирана, деструктивные акции в регионе участятся. И, помимо «Сподвижников», появятся новые «молодые партизаны».

А будут ли они в действительности связаны с Тегераном или же «внезапно вдохновятся» деструктивными идеями без прямого соприкосновения с иранцами, — это уже второй вопрос.