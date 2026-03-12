Новое слово в банковском сервисе: украинский monobank отказал в обслуживании клиентке и заблокировал её счет, потому что во время процедуры верификации на стене висел триколор. Который в банке приняли за российский.

После этого на весь интернет пошло веселье: лично сооснователь банка Олег Гороховский выложил её фото, задорно прокомментировав случай: «Клиентка обратилась на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, потому что у нее немытая голова».

Естественно, патриотически настроенная общественность всячески такое действие одобрила. В то время как те, кто по инерции продолжает ожидать от украинского государства соблюдения каких-то законов и правил, кинулись возмущаться: как же так, личные данные клиента, да еще и из базы, которая не должна быть доступна никому в принципе.

Тем более, что даже когда СБУ хватает очередного «шпиона» — даже тогда лицо блюрят. А тут вроде как не шпион.

Однако Гороховского это вообще никак не смутило. «У поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам», — обосновал он своё решение, напрочь подрывающее репутацию банка.

После этого, как обычно, «колесо генотьбы» сделало поворот от перемоги к зраде.

С девушкой быстро связались журналисты, и она пояснила, что в 2022 году уехала в Словению, флаг которой идентичен российскому (отличие — в гербе в левой верхней части). А в настоящее время живет в Германии, и звонок из банка застал её в квартире подруги-словенки.

Вот у неё и висел на стене триколор.

Расследователи накидали кучу скринов с её «нормальной проукраинской страницы» и рассказов про семью, где папа и брат служат в ВСУ, после чего спор переместился в плоскость «так чей же флаг на самом деле» с измерением полосок линейкой.

Соучредитель monobank же спустя более двух суток после скандала удалил пост с лицом теперь уже не коллаборантки, а образцовой патриотки, и прокомментировал ситуацию. Заявил, что поступок был совершён им как «человеком, уставшим от всего, что связано с Россией». При этом Гороховский добавил, что его отношение к самому поступку изменилось, выводы он сделал, и в других подобных случаях информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Перед девушкой он при этом не извинился.

Этот случай — один из нескольких за последнее время, когда людей подвергали публичной травле потому, что кому-то что-то показалось или не понравилось. Несколько дней назад соцсети с таким же пылом обсуждали, как известному блогеру во Львове отказали в медпомощи потому, что он обратился на русском языке.

То же самое, что с «флагом России», только в других декорациях: вообще-то статус русского языка выписан в конституции и точно не является поводом оставлять человека, условно говоря, умирать на улице. Однако львовские врачи, с точки зрения патриотической общественности, «тоже всё правильно сделали» — как и Гороховский.

Хотя есть одно важное отличие, вносящее свет понимания в ситуацию как таковую.

На самом деле monobank — никакой не банк и никогда им не был. Это IT-компания «Финтех Бэнд», которой владеют выходцы из «Приватбанка» опального олигарха Игоря Коломойского*.

Сын экс-главы банка и руководитель его IT в лице Гороховского после национализации украли сервисный продукт, назвали его monobank и оказывают услуги настоящей конторе — «Универсал банку» еще одного представителя старой элиты, Сергея Тигипко.

За счет агрессивной маркетинговой кампании, относительной новизны и удобства работы сети IBOX-терминалов (тогда принадлежавших, вот как интересно, знаменитому Тимуру Миндичу) они привлекли 7 млн клиентов. monobank привлекал своей прогрессивностью, быстротой, оригинальными сервисами, но по факту все банковские операции проводились через владения Тигипко. Который является совладельцем торговой марки «как бы банка» вместе с Гороховским и его компаньонами.

И вместе они годами прокручивают весьма простую схему: затраты банка — это прибыль фирмы. То есть просто перекладывают деньги из кармана в карман. А если учесть, что с 2023 года прибыль банков облагается налогом 50%, в отличие от 20% для фирм, это позволяет отлично экономить на налогах.

Сразу после повышения ставки до 50% банк вывел на фирму минимум 2,5 млрд гривен своего дохода, сократив на эту сумму облагаемый доход. Чтобы вместо 1,25 млрд гривен отдать в бюджет «воюющей страны» лишь 0,5 млрд.

750 млн — чистый профит.

При этом Гороховский — один из крупнейших «срочноборщиков» Украины, постоянно выбивающий с граждан деньги. К примеру, креативная акция «Новогодняя ёлка», которую нужно было «потрясти», позволила собрать «для военных» 36,7 млн гривен (около 66 млн рублей). А заодно продать на чуть меньшую сумму промокоды, брендированные пластиковые карты с котиком, фотоаппараты с мерчем и прочую мишуру.

Но это еще прилично. Ровно год назад Гороховский широко прославился «сбором на ядерку».

После шумной ссоры в Белом доме, когда Зеленский прилюдно хамил Дональду Трампу, та самая многократно упомянутая патриотическая общественность страшно волновалась. Ведь какой молодец! Показал америкашкам кузькину мать. Тогда, как мы помним, Киев требовал от США передачи ему ядерного оружия, если гарантий безопасности не будет — и получил отрицательный ответ.

Но украинцы не растерялись и собрали на «банку» 22 млн гривен.

После чего Гороховский признался, что со сбором он пошутил, и передал деньги в фонд другого «срочноборщика», чтобы их там потратили на нужды ВСУ. То есть совершил действие, которое Уголовный кодекс Украины определяет как «мошенничество», ст. 190, часть четвертая — от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. И что? И ничего.

Ничего не случится и после случая с публикацией личных данных девушки со словенским флагом.

Сейчас Нацбанк Украины грозит некой проверкой на предмет распространения информации, «которая могла быть получена при проведении процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну». И намекает, что «регулятор может применить к банку предусмотренные законом меры воздействия».

Только, как мы уже выяснили, никакого банка нет, а настоящее финучреждение ничего такого не делало. Точно так же оно не отвечает за блокировку счетов по произвольно выдвигаемым подозрениям в том, что клиент monobank может находиться «в неправильной стране». Такие блокировки — массовое явление, и каждый раз сервисная служба предлагает доказать, что имеешь право и дальше пользоваться их картой.

Например, пойти и совершить какую-то покупку или операцию в банкомате.

Всё это — прямое следствие реальности, которую построила Украина на своей территории. Так, принятие закона о защите персональных данных является одним из требований среди бенчмарков-условий евроинтеграции. Более того, есть принятый в первом чтении законопроект №10 242.

Однако никакие «евроинтеграции» не имеют значения, если речь идет о «проявлениях патриотизма». Для носителей этой идеологии в принципе отсутствуют какие-либо законы, правила и стандарты. А так называемое государство делегировало им право казнить и миловать. Так появились какие-то люди в масках, хватающие на улице мужчин и ногами запихивающие в микроавтобусы. Появились блогеры и активисты, которые вместо суда решают, кто прав, а кто нет, проводят экспертизу полосок триколора на фото.

В наличии имеются «банкиры», не имеющие никакого отношения к банковскому делу и гоняющие миллионами суммы в интересах третьих лиц, держащих всех «волонтеров» и получающих свои откаты.

В огромных количествах высказывают свое мнение о том, как надо правильно жить и умирать гражданам, как строить армию и государственные структуры, какую вести политику, лица, ни дня не работавшие и не служившие. Сидящие на липовой «брони» и отсрочках.

Это проблема глобального характера — утраты государством своих функций и авторитета. Они в принципе и не нужны, если главная задача Украины — делать что скажут, воевать с Россией и пилить деньги, поступающие со всех сторон от дураков, которые и правда верят в «борьбу за свободу» и «европейский выбор».

Правда, когда этим дуракам «прилетает», как той девушке, они почему-то не могут понять, как же так получилось и за что они страдают.

Ведь всё же так хорошо было.

*Внесен в списки террористов и экстремистов