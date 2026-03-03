Утром 28 февраля израильские и американские войска нанесли серию ударов по Ирану. Масштаб разрушений и количество потерь среди иранских граждан и военных на данный момент неизвестны, однако, судя по попадающим в Сеть кадрам, они будут существенными.

Иван Шилов ИА Регнум

Целый ряд стран уже на дипломатическом и/или на публичном уровне осудили израильско-американскую авантюру — и Россия не стала исключением.

В МИД РФ заявили: речь идет о «заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права».

Россия осудила и убийство иранского лидера, верховного аятоллы Али Хаменеи. Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, назвал эту акцию циничной, нарушающей все нормы человеческой морали и права.

Никаких законных оснований для удара по Ирану (не говоря уже об убийстве Хаменеи) ни у США, ни у Израиля не было. Иран ни на кого не нападал, не совершал терактов, не подрывал основ международного права и региональной стабильности.

Заявления президента США Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху о том, что они стремятся не допустить появления у Ирана ядерного оружия, противоречат не только заявлениям Тегерана об отсутствии стремления это оружие создавать, но и аналогичным оценкам со стороны международных инспекторов МАГАТЭ. Иран развивает исключительно мирную ядерную программу, на которую имеет право в рамках подписанного им Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

При этом только иранские власти могут взять на себя какие-то добровольные ограничения, связанные с этой программой — что они и предлагали американцам в обмен на уступки с их стороны.

На протяжении всех последних месяцев иранцы пытались договориться и убедить Соединенные Штаты вернуться к условиям т. н. ядерной сделки, заключенной при Бараке Обаме (временная заморозка столь беспокоящей американцев иранской программы в обмен на снятие санкций).

Из нее Трамп вышел исключительно по собственному желанию и не собирался возобновлять. Более того, получается, что Штаты пошли на диалог с Тегераном только для затяжки времени, что также отметили российские дипломаты.

В разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий США и Израиля.

«Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами», — говорится в заявлении российского МИД.

Получается, что в рамках этих переговоров израильтяне (и, судя по всему, американцы) дали гарантии: пока идет дипломатический трек, никаких ударов не будет. Но обманули. И обманули не только Россию — аналогичные гарантии, судя по всему, давались и международным посредникам — арабским государствам Персидского залива, которые сделали все возможное, чтобы не допустить войны. Ведь они прекрасно понимают ее последствия. Как средне-, так и долгосрочные.

Москва многое сделала для содействия мирному урегулированию вокруг иранской ядерной программы, но имевшиеся наработки были сорваны неспровоцированной атакой. Что приводит к очевидному выводу — дипломатический процесс вокруг Украины не должен стать таким же прикрытием для эскалации. И не станет.

«Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вероятно, американцы искренне считают, что эти последствия будут благом и для них, и для их союзников. «Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — говорится в заявлении российского МИД.

В попытках уничтожить руководство Ирана они будут уничтожать и саму страну, чем вызовут на Ближнем Востоке такую волну хаоса, по сравнению с которой кризис в Газе покажется цветочками.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе», — утверждают российские дипломаты.

Утверждают не только они. С мыслью о «дестабилизирующем характере военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива», согласился в разговоре с Лавровым его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид.

Речь идет и о потоках беженцев, и о последствиях ответных ударов Ирана (включая фактическую блокаду Ормузского пролива, по которому идут потоки нефти и СПГ), и росте радикализма, и уничтожении инфраструктуры, от которой зависит жизнь 90 миллионов иранцев. Ну и, конечно же, радиационное заражение, которое неизбежно возникнет в случае ударов по иранским ядерным объектам.

«Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы», — напоминает российский МИД.

Долгосрочными же последствиями как для арабов, так и для всего мира будет крах режима нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которого является ДНЯО. Ведь удары по Ирану под предлогом того, что он якобы стремится к ядерному оружию, заставят многие страны всерьез задуматься о его реальном обретении — ведь, как выясняется, только этот щит способен гарантированно защитить государство от тех, кто пытается нарушить его суверенитет.

Вашингтон и Тель-Авив «не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз».

А вслед за государствами (особенно теми, часть руководства которых связана с радикальными исламскими течениями) бомба может в конечном счете оказаться и в руках террористов. Которые либо применят ее против тех же США, либо будут использовать как инструмент шантажа.

Американцы это понимают — но все равно продолжают проводить деструктивную политику. Причем нападение на Иран является лишь очередным ее проявлением — после похищения венесуэльского президента, энергетической блокады Кубы, требований передать Штатам Гренландию и прочих шагов.

«Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых — невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров», — резюмирует российский МИД.

Поэтому, по мнению российских дипломатов, агрессию против Ирана надо остановить — хотя бы сейчас. «Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», — указывает российское внешнеполитическое ведомство.

И добавляет, что «Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов». Недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств отмечена и в беседе главы МИД РФ с китайским коллегой Ван И.

Москва обладает не только большим авторитетом в регионе, но и поддерживает как минимум рабочие отношения со всеми сторонами конфликта, в чем заключается уникальность ее позиции.

Благодаря тому, что и арабы, и иранцы видят в ней честного посредника, а не стремящегося найти выгоду в конфликте хищника, Россия намерена делать ставку на многостороннюю дипломатию.

Поэтому с самого начала конфликта Кремль пытается усадить все стороны за стол переговоров — президент Путин пытается найти возможности для диалога и согласования позиций даже в условиях жесткого конфликта. Вежливо, с упором на национальные интересы стран, в этом конфликте не заинтересованных.

Российский лидер уже провел телефонные разговоры с руководителями стран Персидского залива — президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Пока западный мир продолжает разжигать конфликт, опять обвиняя в агрессии жертву, а Глобальный юг пытается выработать ответ, Москва действует.

Ведь только так можно находить мирные пути, которые не ведут к дополнительному хаосу и проблемам. Для всех — в том числе и тех, кто этот хаос развязывает.

Пока же Москва находится в постоянном контакте как с иранцами, так и с арабами, для того чтобы минимизировать гуманитарные последствия конфликта. Во многом благодаря Москве и тому, что Тегеран прислушивается к ее мнению, вновь заработали аэропорты Эмиратов и оттуда началась эвакуация иностранцев.

Эвакуируют и граждан России, застрявших в Израиле и сумевших уехать оттуда в безопасное место. Так, Ил-76 МЧС доставил в аэропорт Жуковский из Египта группу ранее находившихся в Израиле наших граждан в количестве 84 человек, среди которых 38 детей.

Судя по всему, это не последний рейс — Россия, как обычно, будет спасать всех, кого может.