На свежем видео из Днепропетровска бодрящий спринт по морозу: из окна туалета в мошенническом кол-центре один за другим выползают молодые люди и бегут сломя голову.

ИА Регнум

В их офисе рейд — нагрянули правоохранители, что для самого жирного бизнеса в стране явление практически экстраординарное.

Одновременно прилетели и новости с Бали: на другом конце света было найдено расчлененное тело, которое, судя по татуировкам, может принадлежать сыну «криминального авторитета» из Краматорска Донецкой области Игорю Комарову, похищенному 15 февраля.

Его схватили и жестоко пытали люди из некой «серьезной организации», которой рыдающий Комаров-младший попросил маму и папу верить, как себе. Организация эта требовала 10 млн долларов выкупа и знала, о чем просит: все перечисленные выше товарищи имеют прямое отношение к кол-центрам.

С двумя фингалами и отрезанными пальцами левой руки, еще недавно такой уверенный в себе хозяин жизни бьется на камеру в истерике: это ворованные деньги, рассчитайтесь «с этими людьми», я всё верну, только это спасет остатки моего здоровья.

Следом появилась еще одна запись, где молодой человек уже не рыдает, одет в рубашку и читает с листа историю своей причастности к «офисам», сотрудники которых обманывали граждан России. Управлял он этим бизнесом вместе Ермаком Петровским, отпрыском другого известного в Днепропетровске «авторитета» Александра Петровского по кличке Нарик, которому, как утверждается, удалось сбежать от похитителей на Бали.

«Схема обмана выглядела следующим образом: операторы обзванивают граждан Российской Федерации, представляются службой безопасности банка и предлагают перевести все средства на безопасный счет. Я вместе с Ермаком являлись руководителями этого кол-центра и зарабатывали 50% выручки», — вещает Комаров, жалобно поглядывая в камеру.

Также он рассказал, что за безопасность офисов отвечал Нарик, за что получал по 15 тысяч долларов каждый месяц с одного офиса — тогда как с других брал 30 тысяч. Кроме того, за спокойствием приглядывали сотрудники СБУ, а также экс-председатель Днепропетровской ОГА и ныне глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Под конец молодой человек сообщил, что под покровительством Нарика и Лысака в Днепропетровске действует отдельная сеть кол-центров под названием «Девятки», и руководит ими Игорь по кличке Жаба.

После поползли слухи, что Комаров умер. Но тут вышло еще одно видео, где парень уже обращался к своей девушке Еве Мишаловой. Игорь просит как можно скорее отдать 10 млн долларов тем, кто держит его в заложниках. Также он подчеркнул, что нуждается в немедленной медицинской помощи, ведь у него началось заражение из-за отрезанных пальцев.

Девушка тут — немаловажный элемент всей истории, поскольку обоих «мажоров»-компаньонов по обману людей нашли на прекрасном острове после того, как Мишалова (одна из близнецов-блогеров, которые известны демонстрацией роскошной жизни у себя в соцсетях) выложила совместное фото с Комаровым и геотегом.

Сочувствия у граждан Украины вся эта драма не вызвала: совсем немногие сочувствуют, куда большему количеству всё равно (и очень распространено мнение, что это инсценировка), а еще у части комментаторов злая радость, учитывая жизненную историю страдальцев.

К слову, сын Нарика прославился в феврале 2021 года, когда был задержан после группового нападения со стрельбой на супружескую пару в кафе. А потом нападавшие изрешетили их автомобиль — Ермаку тогда был 21 год.

Соцсети Ева Мишалова и Игорь Комаров на Бали

Но самое интересное — это не реакция пользователей соцсетей, а последовавшие за публичным разоблачением хозяев мошеннического бизнеса события. Рейд в кол-центр, упомянутый в начале, — лишь одно из громких событий.

Буквально синхронно с откровениями Комарова СБУ «совместно с полицией Латвии и Литвы» накрыла в Днепропетровске четыре мошеннических кол-центра, которые получали с граждан ЕС как минимум 1,2 млн долларов в год.

«Инвесторам» предлагали вкладывать деньги в якобы перспективные криптопроекты, мошенники демонстрировали стремительный рост доходов на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи, и поощряли на новые взносы.

Когда суммы росли до максимума — связь с клиентами обрывалась.

26 февраля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, как будто впрягшись в соревнование, заявил о раскрытии гигантской сети мошеннических кол-центров, где работало более 1500 человек.

Они обманывали граждан Украины, Европы и Азии, предлагая фейковые инвестиции, представляясь службой поддержки банков и реализуя другие способы психологического давления.

По случаю внезапно прозревший Кравченко сообщил, что его офис «продолжает системную работу по очищению страны от сетей незаконных кол-центров», а противодействие кибермошенничеству «сегодня является стратегическим элементом цифровой безопасности государства».

Бегущие как тараканы молодые аферисты — это видео с третьей облавы, устроенной Центральной окружной прокуратурой Днепропетровска, здесь прокуроры нагрянули в контору на 60 рабочих мест, но всех предупредили заранее. За пять минут до визита правоохранителей персонал покинул офис.

А 27 февраля индонезийское издание Kumparan News сообщило про найденные части татуированного тела, картинки на котором такие же, какие были у Комарова.

По оценкам полиции, жертва была мертва более трех дней.

То есть, по всей видимости, похитители свои 10 млн не получили. Поскольку необходимость срочно замести все следы, ведущие к СБУ и высокопоставленным представителям власти, очевидно, оценена как задача первостепенной важности.

Поскольку, как подробно рассказывало ИА Регнум, ни один кол-центр на Украине не работал без ведома правоохранительных органов и соответствующего покровительства. Так как не только приносит огромные деньги, но и является одной из форм войны против России, то есть властью одобряется.

И сам генпрокурор Кравченко, как утверждают информированные люди, тоже получал соответствующие отчисления, наказывая отбившихся от рук «обилечиваемых» только за нарушение обязательств. Последний такой рейд был летом прошлого года, хотя накрывать кол-центры можно хоть каждый день — в Днепропетровске они занимали даже офисное здание в самом центре города.

«Называются причастные — генеральный кокаинист Кравченко, губернатор Харьковской области Синегубов, СБУ-шник Лысак, высокопоставленные мусора. И все сидят с языком в …пе: правоохранительный комитет Рады «кварталовца» Ионушаса (Сергей Ионушас, адвокат, доверенное лицо Зеленского на выборах президента. — Прим. ред.). Как минимум двое членов комитета связаны с кол-центрами, в частности Бужанский. (Максим Бужанский, мажоритарщик от «Слуги народа» из Днепропетровска. — Прим. ред).

Засунули языки в …пу бравые оппозиционеры — Гончаренко и Железняк, создавшие ТСК по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (нардепы от «Евросолидарности» и «Голоса». — Прим. ред.). Притворяется мертвым директор ГБР Сухачев, который уже обязан завести фактовое дело, затихли директор НАБУ Кривонос и директор БЭБ Цивинский — хотя это их категория дел и подследственность. Все на зарплате у кол-центров, гусятки?» — ёрничает из Лукьяновского СИЗО крайне оппозиционный нардеп Александр Дубинский.

Его слова, конечно, нужно делить на два, однако интерес к постоянному потоку денег имеется действительно у многих. А учитывая, каким благодатным полем для криминала стала постмайданная Украина, в Киев и другие города стали переносить свои офисы мошенники из других стран, в частности Турции, заседавших прямо на Крещатике, в бизнес-центре «Арена-сити».

10 млн долларов в качестве выкупа — не такая уж большая сумма, и отпусти похитители юного мерзавца — он бы действительно «всё вернул». Продолжая обирать российских пенсионеров и запугивать подростков, заставляя их что-нибудь поджигать и взрывать в разных уголках России.

Однако переживать за жизнь и здоровье такого специалиста никто не стал: ему легко найдется замена. Куда хуже будет, если европейские «союзники» начнут задавать неприятные вопросы, а американцы возьмутся за блокировку счетов, через которые гоняют ворованные деньги.

Поэтому СБУ и Генпрокуратура изображают бурную деятельность, пока гниющие части тела юного «предпринимателя» собирает в камнях индонезийская полиция.

Но сигнал всё равно получен: все эти миллионы не принесут счастья мошенникам. Они как магнит будут притягивать неизбежное наказание — нигде в мире хозяевам и менеджерам кол-центров нельзя будет чувствовать себя в безопасности. Даже в родном Днепропетровске.