Офисы мошеннических «колл-центров» в Днепропетровске, главном городе в этом бизнесе, после 2014 года располагались прямо в центре, на главной улице. Стекло и бетон, охрана, все солидно и на виду. Мой товарищ Олег, бывший «опер», ушедший из милиции подполковником после начала майдановской реформы, в ходе экскурсии по городу рассказывал о непростой работе операторов «на обзвонах».

Иван Шилов ИА Регнум

Большие психоэмоциональные нагрузки, наркотики для поддержания тонуса, жесткая конкуренция, но иногда большие куши, мотивирующие других не бросать начатое. После разрыва отношений между Украиной и РФ с прекращением сотрудничества правоохранителей основным направлением звонков «службы безопасности банка» стала Россия. До этого «темой» занимались люди в местах лишения свободы и большого развития она не имела.

После Майдана же бизнес получил второе дыхание и крепкую профессиональную основу. В том числе потому, что политически это поощряется как одна из форм войны. А на остальные проделки «офисов» их кураторы из СБУ и МВД закрывали глаза за толстый ежемесячный конверт. Способы нечестного отъема денег только увеличивались и развивались, а война открыла для мошенников новые возможности и новые рынки. Хотя все «схемы» по большому счету стоят на одних и тех же базовых принципах, которые не меняются никогда.

ИА Регнум удалось обстоятельно пообщаться с топ-менеджером украинского «колл-центра», чтобы выяснить, что изменилось в работе передовых аферистов планеты, как они адаптируются к новым условиям ведения бизнеса и почему граждане РФ доверчиво отдают нажитое «сотрудникам ФСБ».

Основной инстинкт

Любителей в мошенническом бизнесе почти нет. Как объясняет наш собеседник Артём, с одной стороны, тут специфика, подготовка и ведение операций — трудозатратный процесс. А с другой, как и любая денежная история, это направление жестко контролируется, самодельный «необилеченный» колл-центр в арендованной квартире скорее всего быстро вычислят по траффику СБУ. Да и без качественных баз данных они быстро улетят в минус.

Поэтому одни работают на «холодных звонках», это для новичков и людей с небольшим опытом, которые имеют четкую инструкцию по ведению разговора. «Закрывающие» — это уже опытные сотрудники, на которых вас переключает оператор, если вы верите сказанному и мошенник понимает, что можно раскручивать дальше. «Плаксы», которые рассказывают, что родственник попал в беду и нужно ему срочно помочь, — отдельная специализация.

Кстати, считается, что она уже своё отыграла, поэтому ей украинские специалисты стали заниматься в Европе. Там и люди привыкли к порядку, к серьезным звонкам «ваша дочь попала в аварию» относятся более доверчиво: не может быть, что полиция ненастоящая. Для Украины и России сценарий видоизменили, звонят родственникам погибших и пропавших без вести военнослужащих, вымогая деньги за информацию о местонахождении человека. Но используется это пока очень ограниченно.

Кто-то сидит на «фишинговых» сайтах, здесь есть свои нюансы и разновидности. Скажем, популярный вариант с фальшивой покупкой каких-либо товаров в интернет-барахолках, когда продавцу присылается ссылка «с подтверждением оплаты», где иногда предлагают обязательно указать объем доступных средств на карте. Для Польши, где не так давно открылся местный филиал украинской OLX (аналог Авито), волна таких афер наравне с предоплатой без отправки товара стала настоящим шоком.

Или же человеку подсовывают копию сайта банка с целью получения данных карты. Или создают магазин популярных товаров по сладким ценам, где ты «совершаешь покупку». Ставят рекламу популярного спортклуба, дающего скидку 80%. Главное, что с одного сайта много не заработать, а большое количество требует операционного обслуживания.

«Давят всегда на страх и жадность, это две эмоции, которые позволяют всегда что-то получать. Страх — с вашей карты пытаются похитить средства. Или страх за близких. А жадность — все, что касается быстрого заработка. Например, те, кто не имеет право получать соцвыплаты, но хотят урвать. Главное — не дать человеку опомниться, чтобы у него не было времени с кем-то посоветоваться, куда-то позвонить, что-то уточнить. Сразу брать и насыпать, а по ходу действия опытные звонители понимают, что с него можно получить», — рассказывает Артем.

Есть, по его словам, и третий инстинкт: красивые барышни общаются с мужчинами (в первую очередь иностранцами) и разными способами разводят их на деньги. Скажем, за «пошалить», причем реальной девушке могут просто заплатить за фото — и видеосессию, а от её имени ведет беседу парень с хорошим английским. Это направление стало очень популярным, скажем, в Киеве постоянно набирают новых сотрудниц в офис в «Арена-сити» на фоне дефицита нормальной работы.

Все вместе это сложная социальная инженерия. На фоне «работы по площадям» есть и индивидуальные проекты, где «мамонта» нужно долго вести, внушать ему ощущение реальности происходящего и скорых золотых гор. Или собирать информацию по конкретной персоне, её активах и связях. Но и с простыми обзвонами требуется своя квалификация, поскольку трудиться приходится все больше, а заработок — все меньше.

Наш специалист приводит такую статистику: сообщает номер карты и пароль примерно 1% из тех, кого обзвонили, а на одного оператора выпадает 200–300 звонков в день. Заработать около тысячи долларов считается достойным результатом. Получить срок годности банковской карты и трехзначный код удается у 3–5% абонентов, поскольку многие не знают, что в интернете можно сделать покупки только с такими данными. Но и это количество стремительно падает.

Привет от мамонта

Все владельцы «колл-центров» жалуются, что российский рынок уже истоптан вдоль и поперек. Но за попытки «евроинтеграции» быстро наказывают, поэтому в ЕС пока идет работа по своим же согражданам, благо, выехали их миллионы. Самые популярные направления — поддельные документы (в первую очередь, водительские права), липовые юридические услуги по «решению вопросов» и «выплаты от государства».

А для России особую актуальность имеют свежие базы для обзвонов.

«Есть постоянные поставщики, у которых это покупают. Если работают по банкам, то даже от самих продавцов может исходить предложение: у нас есть такое, хотите взять? Бывает, что всё уже звонили-перезвонили и люди сидят без работы, тогда покупают в телеграм-каналах. Раньше был даркнет, теперь есть группы, в которых можно все взять через гаранта. Если брать просто так — кинут, — вводит в курс дела Артем. — Есть каналы, дорожащие репутацией, заходят деньги админу, берут часть базы и пробуют. Если свежая и по ней не работал никто — добирают остальное. 2–5% — комиссия гаранта, чем больше сумма, тем меньше проценты».

Вопреки легенде, «ворованных» баз в чистом понимании нет, их сливают те, кто имеет доступ к информации, и самая ценная, конечно, — клиенты конкретного банка. Здесь цена зависит от детализации. Если просто номера телефонов — одна, если с именами клиентов — уже другая, тут и доверие больше, когда к человеку обращаются по имени. «Есть базы с украденными номерами карт, и те, кто специализируются на краже данных, сами деньги не обналичивают и ничего не покупают — перепродают тем, у кого специализация другая»,— добавляет собеседник ИА Регнум. Обзванивать всех подряд просто по абонентской базе мобильного оператора — мартышкин труд, так никто не делает.

«В РФ большинство обзванивает с виртуальных номеров, через мессенджер. Иначе там люди должны на месте активировать карты и звонить с реального номера, по-другому тему не сделаешь. Это один из минусов. Зато у нас куча русскоговорящих людей, надо только немного поставить дикцию, чтобы не шокали, не гэкали, — и вперед», — рассказывает представитель «колл-центра». Главное — поймать правильный психотип.

Он тут же приводит пример работы «коллег», описанный российскими телеграм-каналами: москвичке в WhatsApp позвонил «следователь», потом «Центробанк», затем «представитель Следственного комитета» с говорящей фамилией Дойников, а за ним — его «сотрудница». Сообща они заставили женщину заложить всё имущество, перевести все деньги в размере 11,7 млн рублей, а потом разложить на балконе костер из бытовой техники и записать видео, где она поблагодарила «Панночку, А. Б. Уебок и Игоряшу», передав всем привет от «мамонта». «Мамонт» — это «матерый лох, который не может остановиться».

Творческой находкой для российского рынка, по словам нашего собеседника, стало включение в схему с обзвоном «представителей ФСБ». Эта аббревиатура оказывает магическое действие на обывателя. Вплоть до того, что люди, ничего не проверяя, снимают деньги со счетов и отдают конверт с наличкой прибывшему лично «сотруднику». «Фээсбэ же страшное, — смеется Артем. — Вот вам опять же страх». А рубли спокойно выводятся через покупку криптовалюты. Причем новое веяние в финансах: чем дальше, тем больше занимает место в мошеннических операциях.

Золотые горы

«На криптобиржах есть треугольник, например, на Binance (крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют. — Прим. ред.), кто-то выставил на продажу 1000 USDT, в реквизитах у него прикреплена карта. В этот момент другой кто-то сидит под левым аккаунтом, у него созревает жертва, которую додавливают где-то еще. Потом заходит на Binance, заказывает эту сумму и реквизиты на оплату перекидывает жертве, которая платит. А криптовалюта заходит ему. Проблемы могут быть у того, кто получил деньги от жертвы, но он же находится где угодно», — объясняет схему работы с деньгами Артем.

По его словам, заниматься копированием данных карты с переносом на «белый пластик» и последующей обналичкой — очень хлопотное занятие, делать это лучше оптом и без примитивных накладок на банкомат. Например, открыв кофейню у большого предприятия, вполне легально и безопасно собирая номера и пин-коды. То же самое с созданием дубликата телефона через ворованный IMEI и заходом в банковский аккаунт — сложно и опасно.

Так что в основном на выдернутые с карточек «мамонтов» средства сразу делаются покупки в интернет-магазинах, где не нужно подтверждение банка. Список таких сайтов заготовлен заранее, как и список покупок, как и места, куда их сразу сбывают с дисконтом, прокручивая деньги. В этой схеме тоже используются «мамонты», которых через объявления о подработке привлекают в качестве посредников: принять и отправить перевод, сделать покупку.

Но высший класс — чтобы человек принес деньги сам и даже требовал, чтобы их взяли. На эту удочку ловятся любители «быстрого и надежного заработка». Причем как бестолковая молодежь, считающая себя семи пядей во лбу, так и опытные бизнесмены.

«Новых схем с нуля я в своей практике не встречал, так что здесь тоже старый, добрый МММ из 90-х, теперь это криптопирамиды. Монету создают, она растет, людей в теме много, и новичкам втюхивают, что сейчас лучшее время для инвестиций,— рисует схему специалист. — Но тут не тупые обзвоны, с бумажки не прочитаешь. Надо быть гуру, довести человека. Вложил он тысячу долларов — отдали с процентами, вложил пять — опять отдали. Ого! Одалживает 50, заводит, а тут уже смотрят по нему информацию, если заложил квартиру — надо забирать. А если не последние, то могут еще отдать, это риск, но вернется с большей суммой».

Долгоиграющий проект, таргетинг, OSINT, психология, глубокое знание вопроса. Хотя для искателей легкого заработка можно так далеко не заходить. Артем говорит, что с интересом наблюдает за раскруткой «лучшего криптовалютного проекта» Grimace. Хвалит за умелое нагнетание жадности, прикупить монет хочется просто немедленно. Даже несмотря на говорящее название.

А для тех, кто не разбирается в крипте, есть старые надежные акции. Технология та же: на российских сайтах и в соцсетях разгоняется реклама о заработке путем инвестиций в акции условного «Газмяса» или банка «Пенькофф». Оттуда «мамонт» попадает на фишинговый сайт, оставляет данные, вовлекается в обзвон по описанной выше схеме и начинает «зарабатывать».

Никаких угрызений совести по поводу обманутых старушек мошенники не испытывают и по ночам спят спокойно. Потому что по всем понятиям глупость, жадность, стремление получить что-то без труда или украсть чужое — грех. Вас за него наказывают, не дожидаясь Страшного суда. Поэтому если не хотите стать жертвой мошенников, старайтесь всегда быть достойными и честными людьми.

А заодно заведите отдельный «финансовый» телефон с банковскими приложениями и никому не доверяйте.