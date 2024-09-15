Латвийские сторонники «дерусификации» давно уже не ограничиваются борьбой с памятниками. «Портить жизнь тараканам», как выразился один местный деятель, предлагается всеми возможными способами.

ИА Регнум

В предвыборном раже некоторые додумались до того, что решили поставить вне закона Юру Шатунова, детские разговоры и обслуживание на русском в банкоматах.

Афиши, реклама и песни

Не так давно в Латвии был принят закон, запрещающий использовать русский язык в целях предвыборной агитации. А на днях вице-мэр Риги Эдуард Ратниекс (член радикальной партии Национальный блок) призвал ввести аналогичный запрет и в отношении коммерческой рекламы.

«Получены жалобы на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует русский язык на своих рекламных плакатах», — рассказал вице-мэр и пообещал покончить с таким безобразием.

Ратниекса всецело поддержал известный театральный режиссер Алвис Херманис, пользующийся репутацией завзятого националиста. Он заявил, что русскоязычные афиши ставят под сомнение статус латышского языка как единственного государственного.

Стоит пояснить, что русский театр в Риге сейчас отчаянно пытается избежать запрета — и его руководительница Дана Бйорк всячески старается доказать властям свою лояльность.

Ради этого в театральный репертуар внесли существенные коррективы — там теперь демонстрируют ряд пьес, призванных показать весь ужас жизни при «русской оккупации».

Кроме того, Бйорк ввела правило: перед каждым спектаклем включать объявление о том, что театр не поддерживает СВО. Но «прогиб» оказался бесполезным — как оказалось, даже сами афиши на русском, пусть они и несут «идеологически правильное» содержание, вызывают у националистов бешенство.

Одновременно в Рижской думе начали работать над тем, чтобы запретить выступление уличных музыкантов на русском языке. Так вице-мэр Ратниекс отреагировал на очередную жалобу активистов-«дерусификаторов».

На этот раз националистам не понравился подземный переход, где им регулярно приходится слышать русские песни.

Ратниекс сообщил, что уже договорился о встрече с представителями соответствующих служб, чтобы «эту и другие ситуации можно было разрешить законным путем».

Впрочем, чиновник предупредил, что «результат займет больше времени», так как, возможно, придется вводить запрет на уличные песни на русском через парламент.

Особый гнев ретивых националистов вызвало то, что в Риге прошёл вечер памяти российского исполнителя Юрия Шатунова, устроенный его фанатами на день рождения покойного певца.

Националистическая активистка Лиана Ланга назвала Шатунова «русским нацистом» и выразила недоумение — почему в столице Латвии дозволили подобное мероприятие? «Шатунов был известен своей ненавистью к Украине и украинцам», — написала Ланга в соцсетях.

Кстати, недавно в Риге запретили выступление российских певца Ираклия Пирцхалавы и стендапера Марии Марковой, внесенных в список персон нон-грата — их уличили в «прокремлевских настроениях».

Памятники, мемориальные доски и банкоматы

После того как в Латвии в 2022 году посносили монументы советским воинам, пламенные «дерусификаторы», которым нужно всё время утолять свой зуд, приступили к поиску других объектов, которые можно было бы уничтожить.

Летом прошлого года националисты одержали новую победу — на этот раз над стоявшим в Риге памятником Александру Пушкину. Теперь же главной их мишенью стал памятник Михаилу Барклаю-де-Толли — уроженцу Риги, знаменитому российскому полководцу, герою войны с Наполеоном.

Недавно «нацики» разместили в интернете ролик, как они стреляют этим памятником из пушки по российскому посольству. А в ночь на 12 сентября постамент облили красной краской.

Возможно, за атакой на Барклая стоят члены организации «Центр общественной памяти». Во всяком случае, этот памятник значится в поданном ими в думу Риги списке объектов, которые предлагается демонтировать.

В итоге думский совет по памятникам, ознакомившись с этим списком, рекомендовал убрать ряд объектов, среди которых оказались мемориальная доска Пушкину, бюст его музы Анны Керн и мемориальная доска в честь императора Петра I.

Не пощадили и латышей: предполагается убрать памятные знаки в честь писателя, крупного прозаика Андрейса Упитса и историка Яниса Зутиса — их «вина» заключается в том, что они были коммунистами.

Барклая пока решили оставить в покое, но он, надо полагать, попадет под следующую кампанию «дерусификации».

12 сентября комиссия латвийского парламента по бюджету и налогам поддержала в третьем чтении поправки к закону «О кредитных учреждениях», запрещающие использовать русский язык в банкоматах.

По словам авторов поправок, главная цель критериев размещения в стране банкоматов — обеспечение доступности наличных денег. Однако под эту сурдинку законодатели не упустили возможности лишний раз нагадать русским жителям. Впереди, правда, еще окончательное чтение законопроекта в Сейме, но сомнений в его принятии нет.

На днях имел место и показательный случай, ещё раз доказавший этнократическую природу современного латвийского государства. Один из идеологов «дерусификации» Элвис Мейстарс написал в соцсетях: «Смерть всем оккупантам и каждому, кто поддерживает Россию! Не может быть и речи о спокойной жизни русских, поддерживающих Россию в Латвии, этим тараканам нужно портить жизнь как можно больше. Время закончить чистку вшей в Латвии. И поддерживаем Украину!».

Ранее Мейстарс прославился своим призывом «не сдерживать гнев в отношении русскоязычных 9 мая», а также тем, что однажды ночью надел на голову памятнику Пушкину мусорный мешок. После того как он назвал русских на своей странице в соцсети «биомусором» и не понес никакой ответственности, Мейстарс окончательно обнаглел.

Призыв к убийствам «оккупантов» Мейстарс вывесил после того, как в Риге прошёл митинг, участники которого (среди них были и несколько депутатов рижской думы) протестовали против запрета русских школ.

Эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов приводит в своем тг-канале страницы из нового школьного учебника по латышскому языку для третьего класса. Там опубликовано стихотворение, авторы которого призывают детей «почистить язык» от «налипших чужих слов» — таких, как, например, «куртка», «самосвал», «бант», «давай», поскольку они, дескать, «позорят твой единственный латышский язык».

Стефанов подчеркивает, что бороться предлагается только с русскими словами, а про многочисленные проникающие в латышский язык англицизмы, что характерно, речи даже не идет.

Детские разговоры, судьи и староверы

Латвийский политолог Данута Дембовская напоминает, что в следующем году в стране состоятся муниципальные выборы.

А их приближение всегда вызывает обострение у националистов, стремящихся продемонстрировать своему «ядерному электорату» всё новые и новые пакости, которые они заготовили для русских.

При этом, по словам Дембовской, существует вероятность, им «не удастся сражаться только с забитыми русскоязычными — придется рано или поздно переключаться на нетипичные для Латвии нацменьшинства, бороться с притоком иностранной рабочей силы, обратить внимание на засилье английского языка. Но поскольку спонсором латвийского банкета в целом являются союзники, то путь этот чреват — можно выпасть из обоймы рукопожатных».

По ее словам, националисты это понимают и потому основный упор в борьбе делают пока все-таки на традиционное русскоязычное меньшинство, хотя их деятельность начинает носить всё более гротескный характер.

Проблема заключается в том, что борьба со всем русским становится мейнстримом, и в результате в обыденность входят всё более дикие вещи.

Так, родители учащихся основной школы имени Аспазии (латышская поэтесса) в Юрмале написали в соцсетях, что согласно новым правилам внутреннего распорядка, принятым в этом учебном заведении, детям теперь нельзя общаться между собой ни на каком другом языке, кроме латышского, — даже на переменах.

Замдиректора школы Ирина Мичуниене не стала отрицать наличие такого правила, распространяющегося и на русских детей.

Как ни странно, хотя русские в Латвии сведены до положения бесправного меньшинства, некоторые высокопоставленные латыши еще не готовы давить «оккупантов», что называется, до упора.

Ранее Конституционный суд Латвии подтвердил принятый государством повсеместный запрет на обучение на русском языке, даже в частных школах.

Но в сентябре 2024-го двое судей КС, Янис Нейманис и Артур Кучс, опубликовали свое «особое мнение» — они считают, что полный запрет русского образования нарушает права русскоязычного меньшинства Латвии.

Их позиция ни на что не повлияла, тем более что их коллега Яутрите Бриеде в ответ подала свое «особое мнение».

Она считает, что большинство русских Латвии, за исключением староверов, чьи предки приехали сюда еще в XVII веке, вообще не имеют права на статус представителя нацменьшинства.