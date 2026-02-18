Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атакуют собственные «безопасники». На днях ветераны Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовали открытое письмо, в котором обвинили премьера в подрыве «основ безопасности» еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум

Под обращением подписались около сорока влиятельных «отставников» — причем пятеро из них ранее возглавляли эту структуру. Премьера критикуют за попытки переложить ответственность за провалы на начальных этапах войны с ХАМАС на национальные спецслужбы. И в первую очередь — на контрразведку, которая якобы до последнего мешала руководству принимать правильные решения.

Впрочем, на деле борьба между сторонами идет не столько за правду, сколько за места в новом созыве национального парламента.

Нулевая готовность

Открытое письмо «безопасников» стало реакцией на разгромное выступление израильского премьер-министра в Кнессете в начале февраля. С высокой трибуны Нетаньяху почти прямым текстом обвинил контрразведку в непрофессионализме.

Среди прочего упрекнул силовиков в том, что те не смогли разгадать «тайный язык» ХАМАС: организовавшие операцию «Потоп Аль-Аксы» полевые командиры использовали эмодзи для шифрования приказов, из-за чего система автоматической фильтрации сообщений, которой так хвалилась контрразведка, не выявила их заблаговременно. При этом «живые операторы» из числа сотрудников ШАБАК, которые якобы должны были выборочно проверять отсеянные системой сообщения, игнорировали эту задачу.

В копилке озвученных премьером обвинений есть и другие. Нетаньяху процитировал присутствовавшим на заседании депутатам рассекреченные донесения и заявления бывших руководителей и высокопоставленных командиров спецслужб (в основном ШАБАК), через которые красной нитью шла идея «осторожного умиротворения» противника.

Численность ХАМАС в докладах, поступавших премьеру, по его словам, была «кратно занижена», а уровень боеготовности оценивался как «незначительный» даже накануне нападения 7 октября 2023 года.

Кроме того, силовики якобы всё время вставляли палки в колеса вышестоящему руководству — выступали против «проактивной оккупации» сектора Газа, на которой настаивал Нетаньяху и несколько других «ястребов»; критиковали идею массированных ликвидаций полевых командиров ХАМАС по «иранской схеме», опасаясь засветить собственную агентуру в палестинском эксклаве; до последнего торпедировали начало наступления на КПП «Рафах» и удары по союзным ХАМАС силам в Ливане и Йемене.

Нетаньяху не упустил случая резюмировать, что часть успешных операций против ХАМАС была проведена Израилем «не благодаря, а вопреки» собственной контрразведке.

Право на ответ

Отставники отреагировали на брошенные обвинения жестко, обвинив Нетаньяху в «подрыве безопасности страны в угоду шкурному интересу».

Заводилой критической кампании выступил предыдущий шеф контрразведки Ронен Бар, с которым у Нетаньяху продолжается открытый конфликт. Именно ему принадлежала идея собрать вокруг себя авторитетных силовиков и сообща выйти к премьеру с открытой претензией. На авантюру удалось подбить даже Ами Аялона (директор службы с 1995 по 2000 год), который более 10 лет не участвовал в политической жизни страны и вел тихую жизнь профессора.

Бар затеял опасную игру. И не только потому что вышел в отставку совсем недавно (куда был к тому же отправлен со скандалом и задействованием всех доступных Кнессету бюрократических рычагов). Дело в его планах перекроить политический ландшафт страны.

Например, подписавшие претензию экс-шефы ШАБАК Юваль Дискин и Йорам Коэн неоднократно получали приглашения от центристских партий присоединиться к ним в качестве делегатов, но отклоняли эти предложения под предлогом собственной аполитичности. Брошенный же Нетаньяху вызов волей-неволей втягивает их в активные политические игры и подталкивает к переходу в оппозицию.

Единовременное возвращение такого количества авторитетных тяжеловесов в израильскую политику способно резко изменить баланс сил в пользу левого лагеря. Замеры общественного мнения и без того показывают символический разрыв в гипотетических мандатах между правительством и системной оппозицией, а появление новых ярких игроков по ту сторону баррикад лишь закрепит этот тренд. Да и сам Бар как «пострадавший за правду» в глазах оппозиции выглядит отличным локомотивом коалиции.

Разделяй и властвуй

Болевых точек, на которые обиженные «безопасники» могут нажать, немало — от буксующей судебной реформы и неоднозначного закона о призыве ультраортодоксов в войска до расколовшего страну дела о лоббизме интересов Катара израильскими топ-чиновниками. К большинству из этих кризисов Нетаньяху и его порученцы имеют прямое отношение.

Из цеховой солидарности премьеру явно припомнят и скандальное назначение на пост главы ШАБАК лояльного ему «армейца» Давида Зини. Зини не только продемонстрировал неполное соответствие, провалив часть специализированных входных тестов, но и оказался в центре скандала с контрабандным мостом в сектор Газа, одним из организаторов которого был его родной брат.

Совокупности обвинений вполне хватит, чтобы ударить по рейтингам возглавляемой премьером партии «Ликуд» — не говоря уже о многочисленных коррупционных скандалах, которые то и дело сотрясают правящий блок.

Впрочем, как показал прошлогодний опыт с «письмом летчиков» (которое подписали более тысячи израильских офицеров, включая генералитет), у Нетаньяху есть ресурсы, чтобы разобщить оппонентов и не допустить полноценного оформления силового крыла в Кнессете накануне выборов.

На руку премьеру отчасти играет и то, что большая часть экс-руководителей контрразведки находится в конфликте с депутатами-«армейцами» (включая их вожака, бывшего министра обороны Бени Ганца), которые, хоть и критикуют Нетаньяху, но, как и он, пеняют в основном на провалы ШАБАК.

Построить прочный межпартийный альянс в таких условиях будет сложно, если не невозможно, и Нетаньяху это прекрасно понимает. А потому всё активнее привечает представителей армии, называя их пострадавшей стороной в многостороннем конфликте в Газе.