Израиль взбудоражен новостями из сектора Газа, где недавно вскрылся небывалый по своим масштабам скандал. Выяснилось, что в палестинский эксклав окольными путями въехало — по земле и по воздуху — огромное количество контрабандных товаров, оборот которых быстро взяло под контроль местное сопротивление.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем грузы в большинстве случаев ввозили не сторонники ХАМАС (как изначально предполагало следствие), а сами израильтяне, гнавшиеся за длинным шекелем.

Раскрутка дела продолжается, и скандал уже вышел за рамки классической «бандитской схемы». А имиджевый удар от него пришелся по фигурам, входящим в ближний круг израильского премьер-министра.

«Воздушные пираты»

Несмотря на то, что вокруг сектора Газа был сформирован информационный пузырь и новости с полей передавались журналистам исключительно пресс-службой израильской армии, неофициальные сведения с мест периодически доходили до обывателей. Главным образом их распространяли солдаты, приезжавшие на родину на краткосрочную побывку, или примкнувшие к войскам волонтеры-гуманитарщики.

«Сарафанное радио» среди прочего сообщало, что после завершения активной фазы боевых действий рынки эксклава заполонили товары, явно не относящиеся к категории первой необходимости. В Газе в большом количестве якобы можно было найти новые телефоны, квадроциклы, сигареты (включая иностранные марки) и многое другое.

Создавалось впечатление, будто палестинские торговцы продолжают работать без каких-либо ограничений извне.

Параллельно с этим муссировались и слухи об охоте израильских спецслужб на загадочных авантюристов. Их неформально прозвали «воздушными пиратами» — за попытки прорваться в Газу с воздуха, используя полукустарные беспилотники. Сообщалось, что за минувшие полгода силы безопасности перехватили несколько десятков беспилотников с «полезной нагрузкой». В грузовых контейнерах по большей части перевозились сигареты, лекарства, средства гигиены, инструменты и строительные расходники, а также топливо в канистрах.

Однако встречались и более опасные вещи. Так, за время охоты за неизвестными контрабандистами силовики изъяли три винтовки М16 и патроны к ним, несколько одноразовых гранатометов, а также детали для ремонта гражданских коптеров. В большом количестве среди задержанных грузов попадались запчасти к советскому стрелковому оружию, купленные, предположительно, на черных рынках Иордании и Египта. Нашлось и несколько единиц амуниции, которой ранее снабжались воевавшие в Газе произраильские ополченцы.

Последний пункт подтолкнул следствие искать «воздушных пиратов» среди жителей Южного округа — в рядах местного этнического криминалитета. Версия оказалась ложной: составляющие костяк местных теневых структур южные бедуины ничего не знали об этой контрабанде и предпочитали торговать с палестинским подпольем «дедовскими методами», через систему тайников на нейтральной территории.

Следствие на какое-то время зашло в тупик.

Распорядитель контрабанды

Выйти на след израильтянам внезапно помог ХАМАС. В конце 2025 года спецслужбы сопротивления арестовали Фади Диба — преуспевающего торговца и одного из предполагаемых распорядителей черного рынка в эксклаве.

ХАМАС обвинил его в подлоге и обмане, заявив, что Диб организовал ввоз через армейские КПП нескольких грузовиков с товаром в города Газы, не заплатив «входную пошлину», чем нанес урон обороноспособности эксклава. Разговор шел и о «воздушном мосте», маржу с которого также получал сметливый торговец. Дибу было четко разъяснено, что попытки менять правила игры могут стоить ему не только состояния, но и жизни.

Вряд ли Диб был единственным, кто промышлял подпольной торговлей, но в его лице израильтяне получили зацепку, которой тут же воспользовались.

Едва покинув застенки ХАМАС, он был схвачен повторно — уже израильскими коммандос. Торговца не стали вывозить за пределы Газы — опасаясь, видимо, что остальная сетка заляжет на дно — и предложили сделку: информация в обмен на амнистию.

Диб не стал отпираться и рассказал всё, что знал. За несколько часов была вскрыта и арестована вся банда — в общей сложности 12 человек. Большая их часть оказалась коренными израильтянами, неоднократно имевшими проблемы с законом.

Суд почти сразу установил жесткое ограничение на публикацию информации о персональных данных задержанных, чем тут же воспользовались разного рода провокаторы. Кто-то пустил слух, будто бы в ряды «воздушных пиратов» затесался служивший на авиабазе «Пальмахим» резервист, который не только помогал бандитам обслуживать грузовые беспилотники, но и составлял маршруты через армейские слепые зоны.

Учитывая, что в июле 2025 года в Израиле уже был случай ареста двух механиков с этой базы, занимавшихся техническим саботажем и кражей комплектующих от БПЛА Hermes 450 и Hermes 900, слух приняли за чистую монету.

Новость вызвала волну критики в адрес армейцев и добавила седых волос Ави Блуту — командующему Центральным военным округом, в чьем подчинении находится авиабаза. Однако позднее выяснилось, что обвиняемый был пилотом-самоучкой, а службу на «Пальмахиме» он выдумал, чтобы гарантированно влиться в ряды контрабандистов.

О скандале забыли. Впрочем, ненадолго.

«Брат за брата»

Одна из ниточек контрабандистского скандала неожиданно привела следователей к Бецалелю Зини — 50-летнему резервисту ЦАХАЛ и младшему брату шефа контрразведки Давида Зини.

Во время войны Зини-младший, занимавший на тот момент тыловую должность в одной из резервных бригад, примкнул к полуофициальному подразделению «Сила Урия», состоящему в основном из ультраправых поселенцев.

«Сила Урия» прославилась в основном тем, что завозила в Газу бульдозеры и другое тяжелое оборудование для организации быстрых зачисток местной застройки. Причем зачастую делала это в обход командования армейской группировки, что не раз провоцировало конфликты между военными и волонтерами.

Однако как минимум у троих участников «Силы» был и другой тип заработка: они помогали палестинским торговцам ввозить в эксклав контрабанду. Авантюристы смогли провезти в Газу товаров на несколько десятков миллионов долларов.

Едва ли Зини-младший был напрямую связан с «воздушными пиратами» — хотя его подельники, резервисты Менахем Абутбуль, Амир Дов Хальперин и Авиэль Бен-Давид, по данным следствия, периодически контактировали с ними и отсылали за процент им часть мелкой контрабанды (в основном сигареты) с помощью беспилотников. И вряд ли он рассматривал это как постоянный источник дохода, поскольку заработал намного меньше по сравнению с другими участниками схемы — всего около 100 тыс. долларов, в то время как «навар» остальных превышал несколько миллионов.

Однако «Дело Зини» быстро приобрело политический окрас и в конечном итоге вышло в центр всего контрабандного скандала.

А всему виной — высокая должность его брата в системе безопасности Израиля. Следствие утверждает, что Зини-младший как минимум несколько раз использовал родственные связи, чтобы припугнуть караульных и добиться въезда в Газу без проверок транспортного средства. Это якобы помогло ему ввезти в эксклав как минимум четырнадцать коробок сигарет (высокомаржинальный товар, доход от продажи которого, как правило, идет ХАМАС), а также несколько электрогенераторов и «неназванное количество» запчастей к ним.

Кроме того, он якобы помогал другим контрабандистам выбирать наиболее безопасные маршруты поставок — сообщая, на каком из КПП в назначенный день будут дежурить усиленные патрули, а где, напротив, будет организован только формальный контроль.

Остроты ситуации добавляет и то, что на момент ареста брата Зини-старший находился в новой должности меньше года, а если отсчитывать с момента официального назначения — всего четыре месяца. Причем сопровождалось оно чередой скандалов и противодействием со стороны прежнего шефа контрразведки Ронена Бара.

Несмотря на последовавшие за сменой руководства масштабные кадровые перестановки, в системе осталось немало офицеров, лояльных Бару, которые могут использовать дело о контрабанде в Газу в качестве аргумента о несоответствии Зини-старшего занимаемой должности.

И хотя даже сторона обвинения признает, что шеф контрразведки понятия не имел о делах своего брата, родство с потенциальным «пособником ХАМАС» сильно ударит по его карьерным возможностям. Особенно с учетом того, что Зини-младшему инкриминируется целый букет тяжелых статей — в том числе содействие врагу во время войны, взяточничество, мошенничество, налоговые преступления и нарушения закона о борьбе с терроризмом.

История также способна бросить тень на репутацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который не раз лично ручался за своего протеже и обещал, что с ним контрразведку ждет «новая эра».

История с контрабандным скандалом ставит Нетаньяху перед тяжелым выбором — либо перевести токсичную фигуру на гражданскую должность, подальше от армии и спецслужб, либо пойти на принцип и оставить Зини-старшего на месте.

В первом случае Нетаньяху выйдет из скандала без потерь, но лишится лояльного человека в одном из ключевых ведомств без гарантии повторно продвинуть туда свою креатуру; во втором — столкнется с критикой оппозиции за покрывательство преступных схем, но зато получит абсолютный рычаг влияния на шефа контрразведки.

И, судя по всему, израильский премьер постепенно склоняется ко второму варианту.