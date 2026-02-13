Накануне зловещей даты «пятница, 13-е» Верховную раду накрыла эпидемия диареи.

Иван Шилов ИА Регнум

Десятки депутатов одновременно заявили о том, что подхватили то ли злой вирус, то ли отравились — всевозможные шутки на эту тему буквально стали темой дня. В результате пленарное заседание 12 февраля было завершено досрочно — в зале банально не хватило людей даже для принятия повестки дня.

Впервые за весь нынешний созыв.

Следующее заседание состоится 24 февраля — если, конечно, в здании парламента не будет объявлено какое-то ЧП из-за антисанитарии. Пока власти грешат на депутатскую столовую, где якобы и могли отравиться народные избранники.

«Сразу после получения соответствующей информации начата проверка. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований», — говорится в пресс-службе парламента.

По другой версии, имеющей основное хождение в неофициальной среде, народные избранники заразились ротовирусом, который сейчас активно гуляет на популярном среди украинской элиты горнолыжном курорте Буковель. Но в этих обстоятельствах, понятное дело, всё выглядит как наказание — нечего было отдыхать, швыряясь деньгами, «во время войны».

Однако даже если причиной отравления назовут вирус и привычно обвинят в этом Россию (после ракетно-дроновых атак по западноукраинским объектам энергетики святая святых украинских тусовщиков была какое-то время обесточена, а значит, там могли возникнуть проблемы с канализацией), то это не означает, что парламент возобновит работу.

«Думаю, это уже запускают для прикрытия того, что «слуги» «обделались» в переносном смысле», — уверяет депутат от Евросолидарности Ростислав Павленко.

И он прав — депутаты делают всё возможное для того, чтобы не участвовать в законодательном процессе, даже ценой его срыва.

Во-первых, у депутатов имеется острое нежелание портить электоральную карму, голосуя за непопулярный пакет требований МВФ. Как рассказывало ИА Регнум, Фонд потребовал от Украины принять ряд драконовских мер, если та хочет получить очередной кредит в размере 8 млрд долларов.

В числе необходимых изменений в законодательство — введение НДС для представителей малого и среднего бизнеса, а также налогообложение доходов граждан при продаже личных вещей через цифровые платформы. В списке требований МВФ есть и ужесточение контроля над кадровой политикой на Украине — проще говоря, Фонд хочет прямо назначать или принимать участие в назначении глав таможни, госпредприятий и иных хлебных мест.

А самое главное — на фоне жестких проблем с электричеством и замерзающих городов необходимо убрать субсидии для населения. «Электричество и отопление по-прежнему субсидируются… Мы знаем, почему страна так поступает, но нам нужно от этого избавиться», — утверждает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, предлагавшая украинцам рычать по утрам для поднятия духа.

Да и Евросоюз дал понять, что обещанные 90 млрд евро (выделение которых на днях одобрили) дадут только в том случае, если Киев примет условия Фонда.

Украинцы попробовали рычать — не получилось. Поэтому неудивительно, что пакет требований МВФ сразу же стал предметом жесткой критики со стороны оппозиции, а руководство «Слуг» пыталось оправдываться государственной необходимостью.

«Я, кстати, хочу, чтобы это всё услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения… Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем», — истерил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Однако в итоге партия не смогла мобилизовать собственных депутатов, для которых даже такой стыдный способ прикрыть свое отсутствие — вполне рабочий.

Во-вторых, диарейная компания явно не желает участвовать в предвыборных махинациях Владимира Зеленского.

С конца декабря в Верховной раде заседает специальная рабочая группа депутатов, которая должна прописать законодательство по проведению выборов в условиях военного положения. И здесь депутаты оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны — Зеленский, который хочет провести выборы только и исключительно для собственной легализации и упрочения власти. А это невозможно без масштабных фальсификаций и иных нарушений закона.

С другой — коллективная оппозиция, которая намерена сносить Зеленского при первой же удобной возможности, восстанавливая потерянные позиции и опираясь на американских демократов, которые рассчитывают на то же самое. Украинское политическое поле, кто бы что ни говорил, уже живет в режиме избирательной кампании, и любое действие ориентировано именно на это обстоятельство.

Неслучаен в этом плане вброс через западные медиа (прежде всего Financial Times), где утверждается, что американцы поставили Украине жесткий дедлайн до 15 мая, чтобы провести выборы и одновременно референдум. После чего Москва и Киев должны выйти на подписание неких базовых документов по долгосрочному урегулированию.

Несмотря на то, что ряд публичных персон тут же кинулся это отрицать, процесс уже запущен и требуется только одно волевое решение.

При этом положение правящей партии довольно шаткое. У «Слуг народа» лишь 229 из 450 мандатов — то есть всего на три мандата больше половины. В обычной ситуации этого было бы достаточно, учитывая, что ряд фракций в целом поддерживал партию власти, голоса обычно находили.

Однако сейчас положение может измениться — те, кто раньше послушно (и за деньги) поддерживал инициативы Офиса президента, пытаются увильнуть. Не через голосование «против» (которое чревато проблемами), а при помощи командировок или неожиданной болезни.

Все понимают, что ради собственного политического выживания нужно дистанцироваться от всех спорных электоральных инициатив действующей власти, поскольку депутаты в итоге окажутся «крайними». Лучше включить «хатаскрайный» режим и переждать опасные моменты. Чем народные избранники и будут заниматься последующие недели.

«Слуги» прекрасно понимают, что эпоха Зеленского заканчивается. Глава киевского режима и сам выстроенный им режим могут функционировать только в условиях конфликта при постоянной поддержке Запада. Как только она сократится, или закончится, или же будет подписан мирный договор, Зеленский не просто окажется лишним — он станет токсичным.

Уничтожение экономики (дефицит бюджета в стране превышает 50%), бесчинства ТЦК, сотни тысяч убитых, принятие драконовских мер по приказу МВФ и многое другое должно стать его грехами. И кстати, невыделение транша вследствие саботажа в Раде приближает ужасный конец.

Народным депутатам, которые уже привыкли не работать и хотели бы остаться в текущем статусе, совсем не нужно, чтобы их клеймили сопричастностью к «антинародным» законам Зеленского и «преступному режиму». Не желают стать жертвами люстрации (как в свое время произошло с рядом депутатов из «Партии регионов»), а то и посадок.

Соответственно, перед Банковой стоит задача мобилизовать своих депутатов и довести их до сессионного зала. Проблема, однако, в том, что кнут сломался — отставка всесильного главы Офиса президента Андрея Ермака подорвала авторитет ОП. А глава президентской фракции Давид Арахамия уже давно пытается играть свою игру — и, по слухам, смотрит не столько в сторону Офиса президента, сколько Белого дома.

Ярким показателем настроений во фракции можно назвать появление нардепа Гео Лероса, отстраненного от заседаний после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка нардеп «допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака».

11 февраля он снова оказался на трибуне Верховной рады, откуда в самых неприличных выражениях проехался по коррупции во власти, по Зеленскому и Ермаку, высказав мнение, что «Зеленский и его окружение должны понести политическую и правовую ответственность, а не получать новый президентский срок».

Типичный пример максимы «вовремя предать — это предвидеть».

И следующие 10 дней пройдут в ожесточенной подковерной борьбе, где власть будет искать кнуты и пряники (например, депутатам уже предлагают отмену статуса публичных персон, из-за которых даже после ухода с поста они и их ближайшие родственники являются объектами строгого финмониторинга). А другие — пытаться запутать следы и придумать очередную диарею, лишь бы потянуть время и уйти от любой ответственности.

Понимая, что время работает на них, а не на Зеленского, чьи часики вошли в режим финального отсчета.