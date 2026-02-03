Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде прошло в полупустом зале — и после этого заседание мгновенно закрылось.

Иван Шилов ИА Регнум

Особенно отличилась фракция «Евросолидарность», некогда — главный борец за вступление НАТО в стране. Даже её лидера Петра Порошенко* на рабочем месте никто не заметил. А кроме формального внимания к высокому гостю Рада не сделала вообще ничего: не прошло ни одно голосование, не утверждена даже повестка дня сессии.

Кто-то даже предположил, что своим неанонсированным визитом натовский гость неким образом «усилил позиции Украины перед очередным раундом переговоров в Абу-Даби» — и этого достаточно.

Хотя, казалось бы, момент истины: приезд совпал с новым массированным ударом по украинской энергетике, выведшим из строя несколько ТЭЦ, в том числе в Киеве. В такой момент визит главы альянса теоретически должен был означать нечто большее, чем дежурный жест солидарности: насыщение системы ПВО, ясные гарантии, конкретные решения, связанные с гарантиями безопасности.

Но Рютте говорил, придерживаясь стандартной схемы: «поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется», подтвердил план выделить $15 млрд в 2026 году через механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и отдельно акцентировал проблему вооружений, призвав союзников отказаться от идеологических ограничений при закупках.

«Пакет займа на €90 млрд кардинально повлияет на безопасность Украины… Но здесь я действительно настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов «покупай украинское» и «покупай европейское»,— подчеркнул он, фактически раскритиковав своих коллег, пекущихся лишь о национальных интересах.

Вторая ключевая часть выступления касалась будущего — и вот это уже может объяснить полупустой зал. Поскольку речь шла о том, что НАТО может сделать для Украины уже после окончания войны.

По словам Рютте, «когда будет заключено мирное соглашение, мы должны обеспечить Украине поддержку со всех сторон — с воздуха, с моря и через новые силы обороны, чтобы новая агрессия стала невозможной».

Формула звучит внушительно, но в ней есть принципиальный изъян: все «гарантии безопасности» снова вынесены за пределы настоящего времени.

Иначе говоря, помощь будет оказана тогда, когда проблема уйдет сама собой. То есть вежливым слушателям из украинского парламента представили не стратегию победы и даже не стратегию движения к миру, а аккуратную форму сочувствия, не предполагающую немедленных обязательств.

В той части, которая касалась непосредственного участия иностранных войск, речь шла не о силах для ведения войны, а о наблюдательном контингенте, который должен встать на линии разграничения для фиксации мира.

Причем между строк читается, что соответствующее решение должно быть принято на мирных переговорах и согласовано с Россией — без нее присутствие евроконтингента автоматически означает продолжение войны.

Москвой это очевидно будет расценено как прямое вступление альянса в конфликт. Поэтому и логика Рютте состоит в том, что гарантии безопасности должны сделать невозможным повторное нападение. А для этого, повторимся, нынешняя фаза войны должна быть юридически или фактически остановлена.

По всей видимости, этим и объясняется тот факт, что треть народных депутатов даже не пришли на важную встречу, вызвав раздражение Зеленского.

Хотя он теоретически тоже понимает: визит генсека НАТО в Киев скорее был направлен на то, чтобы подготовить украинское общество к мысли об участии «партнеров» лишь в обмен на мирный договор, который де-факто будет учитывать сложившуюся на фронте реальность. Концепция «безопасность в обмен на территории/заморозку», где иностранные войска выступают не защитниками, а гарантами того, что линия фронта больше не сдвинется и при условии, что США обеспечат технологический тыл.

То есть без США всё равно ничего не решается, что в целом и констатирует в свежей публикации Financial Times.

Издание утверждает, будто «Украина достигла договоренностей с западными партнерами, что систематические нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня приведут к скоординированному военному ответу со стороны Европы и США».

США предложили предоставить высокотехнологические средства наблюдения вдоль линии фронта протяженностью 1,4 тыс. км.

И, как сообщили FT три осведомленных источника, план предусматривает, что нарушение Россией режима прекращения огня вызовет ответные действия в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и «любых необходимых мер со стороны украинских сил для пресечения нарушения».

А если нарушение перейдет в более масштабную атаку в течение 72 часов, будет дан скоординированный военный ответ. Только силами «коалиции желающих», а не НАТО.

При этом одной из главных проблем остается вопрос: пойдут ли европейские страны (Польша, Франция, страны Балтии) на ввод войск без стопроцентных гарантий прямой поддержки от США в случае столкновения с РФ? Ведь и сам генсек Рютте поссорился с европейскими лидерами по этому поводу. Напряжение вышло в публичную плоскость, когда в понедельник глава НАТО заявил в Европарламенте: «Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не сможете».

Вполне логично, что теперь представительная делегация украинских политиков отправилась не в Брюссель, а в Вашингтон — участвовать в Национальном молитвенном завтраке 6 февраля.

Как утверждают источники на месте, значительная часть народных депутатов уже убыла в США, а еще несколько десятков готовятся к вылету в ближайшие дни. Всего же из Киева едет порядка ста человек — за прямыми контактами и гарантиями, в которые многие еще верят.

Выбор приоритетов очень показательный.

В первую очередь украинцы ищут прямого общения с администрацией Трампа и влиятельными республиканцами в конгрессе, так как считают, что именно от их воли (а не от НАТО как организации) зависят объемы помощи и условия будущего мира.

Во-вторых, безусловно, продолжаются контакты с демократами в расчете на возможное изменение политической конфигурации после выборов в конгресс.

Логика предельно проста: если Белый дом и конгресс снова окажутся в руках людей, готовых финансировать украинский конфликт по инерции, можно будет выдохнуть и «воевать дальше» — что бы ни означало это выражение.

Так что полупустой зал Верховной рады стал метафорой всего происходящего. Наглядной демонстрацией того, что украинская элита больше не верит в коллективные декларации НАТО и делает ставку на прямую кулуарную дипломатию с США, считая ее единственным реальным способом повлиять на исход войны.

А вывод из этого следует совершенно неожиданный: на таком фоне курс на вступление в НАТО, внесенный в преамбулу конституции Украины, выглядит очень странно.

Альянс очевидно не способен предложить Украине ничего, кроме слов поддержки и отложенных обещаний. Он не воюет, не гарантирует, не берет ответственность, перекладывая всё на США или на решения национальных правительств, дающих деньги на оружие, — и визит Рютте лишь зафиксировал это в максимально наглядной форме.

«Евроатлантическая интеграция» теперь выглядит как ритуальное заклинание из давно ушедшей эпохи. Так что украинским политикам стоило бы задуматься над внесением правок: вписать вступление в США в качестве зависимой территории вроде Пуэрто-Рико. Тем более, что украинские недра — уже американские.

Тем более, что такой вариант напрашивался давным-давно, еще в ту эпоху, когда споры «вступать-не вступать» еще были достоянием ток-шоу, формата в условиях нынешней тотальной цензуры недоступного.

А теперь достаточно просто хорошо попросить — и дело в шляпе.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов