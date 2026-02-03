Трагикомический сюжет развернулся в Эстонии, где власти долго не могли решить, как поступить с теми армейскими новобранцами, которые не знают государственного языка.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что русскоязычное население Эстонии составляет около 30% от общего количества ее жителей. Соответственно, русская молодежь дает значительный процент новобранцев для эстонской армии, на службу в которой набирают через призыв.

Однако при этом имеются сомнения в их лояльности.

«Нелояльные и безъязыкие»

До 20% призывников прибывают в Силы обороны из обширного региона Ида-Вирумаа, где русское население живет компактно, эстонским языком пользуется мало и, соответственно, плохо его знает.

И теперь эстонские военачальники жалуются, что вместо того, чтобы обучать этих новобранцев противостоянию российской армии, их приходится сначала учить языку.

Эстонский писатель Андрей Хвостов (из так называемых «интеграстов») уже неоднократно предупреждал власти о том, что они никогда не смогут установить даже приблизительное число «нелояльных», поскольку в ходе опросов местные русские в основном отвечают именно то, что желают услышать чиновники.

А сами при этом держат «фигу в кармане».

При этом в эстонских Силах обороны нередки конфликты между этническими эстонцами и русскими. Был даже случай, когда один из русских военнослужащих вывесил в казарме российский флаг. У этого солдата были серьезные неприятности, но, поскольку дело происходило в «травоядном» по сегодняшним меркам 2018 году, до уголовного преследования не дошло.

Проблему потенциально нелояльных русских призывников армейское руководство решило в прошлом году тем, что изменило действующий в армии порядок территориального распределения новобранцев. Если раньше молодых людей из Ида-Вирумаа направляли в основном в военные городки в Йыхви или Тапа, находящиеся неподалеку от места их проживания, то теперь с этим покончено.

С тех пор призывников стараются равномерно распределить по всей территории республики и внимательно следят за тем, чтобы в отдельных подразделениях количество русских солдат не превышало числа эстонцев. По мнению военного начальства, так русским будет гораздо труднее сговориться друг с другом и поднять «мятеж».

Однако осталась проблема незнания языка. Невзирая на звучащие уже много лет уверения, что она успешно решается, воз и ныне там.

В результате 19 ноября 2025 года эстонский рийгикогу (парламент) принял законопроект, по которому на срочную службу будут призывать только тех, кто владеет эстонским как минимум на уровне B1 (уверенное знание языка, достаточное для сдачи экзамена на гражданство).

В департаменте оборонных ресурсов пояснили, что такой закон необходим в связи с тем, что призывников обучают пользованию все более сложным оружием, для чего применяется специфическая профессиональная терминология.

«Человек, владеющий языком ниже уровня B1, не способен в достаточной мере понимать команды и учебный материал, что мешает успешному прохождению качественной военной подготовки», — пояснила сотрудница департамента Дайси Желизко-Каск.

Лейтенант Лийз Ваксманн из отдела стратегической коммуникации генштаба дополняет: «Около двадцати процентов призывников не владеют государственным языком на достаточном уровне для выполнения служебных обязанностей. Это серьезно тормозит процесс обучения».

По словам лейтенанта, в случае с такими бойцами армии приходится заниматься не своим прямым делом, а возиться с ними, как со школьниками.

Подобное распыление сил негативно сказывается на основных задачах вооруженных сил и стоит дополнительных денег. Например, в 2024 году на курсы эстонского языка армией было потрачено более 50 тысяч евро. Был даже разработан специальный учебник для иноязычных новобранцев.

В результате свой уровень владения государственным языком улучшили 400 солдат — но на смену им приходят другие молодые люди с аналогичными проблемами.

«Русский вопрос»

В конце концов парламент решил покончить с такой практикой. Но президент Эстонии Алар Карис 4 декабря заблокировал закон, запрещающий призыв граждан, не знающих эстонского, и вернул его на доработку.

Объясняя причины своего несогласия, он пафосно подчеркнул, что, согласно конституции, в обороне государства обязаны участвовать все граждане Эстонии — вне зависимости от их языковых навыков. Но затем дал понять, что его заботят чисто практические «дыры», зияющие в законопроекте.

Ведь закон только поощрит русских призывников к тому, чтобы не учить эстонский — что, по мнению главы государства, недопустимо. Действительно, у всех, кто не желает тратить время на срочной службе, появилась бы шикарная возможность «закосить»: надо лишь сделать вид, что не понимаешь язык. Конечно, парням с русскими именами и фамилиями это будет куда проще, чем юношам с эстонскими.

Но что же президент думает делать? Карис предложил добиваться того, чтобы русские призывники к моменту начала службы выучили основы эстонского.

Между тем глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус подчеркнул, что армия создавалась не с целью языкового обучения молодежи — особенно в ближайшем будущем, когда, по его мнению, Россия окажется способна напасть.

«Поэтому нам нужны войска, способные принять на себя первый удар кувалды», — рассуждает Карус. По его убеждению, у Эстонии «буквально каждая секунда, минута и день на счету» — и необходимо «за шесть месяцев качественно подготовить солдата, чтобы он знал, как действовать и как нести боевое дежурство».

Сотрудница генштаба Сил обороны полковник Маргот Кюннапуу напомнила: если в армию приходят солдаты, не понимающие инструкций и приказов, «всю необходимую информацию приходится давать с помощью жестов и мимики».

Дама-полковник жалуется, что из-за присутствия в армии призывников, не знающих эстонского, страдает обучение и тех русскоязычных солдат, которые государственным языком всё-таки владеют. «Им приходится постоянно переводить своим сослуживцам, объясняя, что происходит. То есть эти русскоязычные солдаты… не могут интенсивно заниматься тем, чему должны учиться в Силах обороны», — отметила офицер.

В поддержку же президента Кариса выступил министр обороны Ханно Певкур. По его мнению, требование хорошего знания эстонского языка заведомо отрезает значительную часть призывников. Певкур отметил, что в его министерстве рассматривают возможность организации обязательных языковых курсов, куда молодых парней будут записывать еще до прохождения ими службы.

Также оценивается возможность введения альтернативной службы для тех, кто не владеет эстонским.

«Перековка» русской молодежи

В январе 2026 года Певкур подписал постановление, согласно которому в 2027 году число призываемых на срочную службу увеличится до 4100 человек. Кроме того, с 2027 года для всех призывников будет установлен единый срок службы — двенадцать месяцев (сейчас он составляет от восьми до одиннадцати).

Армейское руководство решило, что делать нечего — нужно продолжать обучать призывников эстонскому.

Предложение встретило критику оппозиционных политиков. «Это совершенно бредовая идея. Предлагают сегрегировать людей и отдельно обучать их языку. Причем делать это будут непрофессионально, потому что для преподавания языка в армии у нас нет никаких профессиональных требований», — заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. По мнению евродепутата, в армии все эти годы доделывали работу, не сделанную государством.

Выступая в телеэфире, Тоом рассказала историю собственного сына, выучившего эстонский язык именно в армии. По его словам, обучение проводится унизительными методами.

Например, русских призывников заставляли писать на эстонском сочинения на тему «Я — избалованный сопляк». При этом без единого языка, полагает Тоом, Эстонию может ждать судьба Австро-Венгрии. Хотя это сравнение кажется, мягко говоря, натянутым.

28 января депутаты парламента проголосовали за закон, по которому призывникам без знания госязыка перед службой будет предоставлена возможность пройти бесплатные курсы.

«Продолжительность обучения может составить 8–9 месяцев», — говорит депутат рийгикогу Григоре-Калев Стойческу. Он подчеркнул, что никто не получит освобождения от службы из-за незнания языка.

Но Тоом продолжает оценивать идею критически: «Это ерунда на масле», — считает евродепутат, отмечая, что курсы не обеспечат погружения в языковую среду.

Стоит отметить один фактор, который прямо не проговаривается. Эстония не может отказаться от призыва на службу русскоязычных парней в том числе и потому, что армия действительно способна «перековать» этих людей.

В последние годы Эстонская Республика, окончательно отбросив фиговые листья, взяла курс на бескомпромиссную ассимиляцию русских граждан. Отсюда — полная ликвидация русских школ и детских садов, повсеместное вытеснение языка, снос памятников советским солдатам.

Правящие политики надеются, что русские парни, отслужив в эстонской армии, отбросят свою идентичность и демобилизуются уже «национальными патриотами». А значит — теоретически будут готовы воевать с Россией.